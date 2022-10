Waarom het 'Baby on Board'-bordje in de auto weinig zin heeft

Veel Nederlandse automobilisten rijden met een opvallend geel bordje op de achterruit: 'Baby on Board'. Die bordjes bestaan al sinds de vorige eeuw en moeten een bijdrage leveren aan de veiligheid. De brandweer heeft daar zo zijn twijfels over.

Door Jan Lemkes

'Voor hulpverleners belangrijke informatie', staat er in de begeleidende tekst bij het 'Baby on Board'-bordje op een grote Nederlandse verkoopsite. Dat is ook waar het bordje in kwestie oorspronkelijk voor is bedoeld. Het bordje is een product van Safety 1st, een Amerikaans bedrijf dat het in 1984 op de markt bracht.

Uit onderzoek van Ouders van Nu bleek dat de meeste kopers zo'n bordje inderdaad aanschaften vanwege het veiligheidsaspect. Ze hopen dat andere bestuurders bij het zien van zo'n bordje minder agressief rijden of meer afstand houden. Ook hopen ze dat hulpdiensten bij een ongeluk sneller naar een kind gaan zoeken. Tot slot vinden sommige ouders het bordje ook gewoon leuk.

Ik snap heel goed dat bezorgde ouders zo’n bordje aanschaffen.

Rob Stomphorst, Veilig Verkeer Nederland

De brandweer controleert zelf wie er in het voertuig zit

De overgrote meerderheid van de Ouders van Nu-respondenten, namelijk 94 procent, zegt geen 'Baby on Board'-bordje te hebben. Ze vinden het bordje onnodig of zelfs onzinnig. De brandweer deelt die opvatting. "Wij kijken niet naar het bordje, maar controleren altijd zelf wie er in het voertuig zit of zat", zegt een woordvoerder. "Het kan immers ook zo zijn dat een auto wel zo'n bordje heeft, maar dat er op het moment van het ongeval maar één persoon in de auto zat."

Je moet altijd rekening houden met anderen

Ook Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland vindt dat een 'Baby on Board'-bordje weinig meerwaarde heeft. "Je moet altijd rekening houden met anderen, niet alleen als je zo'n bordje ziet. Ik snap heel goed dat bezorgde ouders zo'n bordje aanschaffen. Als dat een veiliger gevoel oplevert, is daar niets mis mee, maar voor de veiligheid is het veel zinvoller om zelf het goede voorbeeld te geven."

Wat kunnen ouders nog meer doen om zo veilig mogelijk met een kind door het verkeer te gaan? Het antwoord van VVN is niet echt verrassend: "De gordel gebruiken, een goedgekeurd kinderzitje aanschaffen en dat op de juiste manier monteren. Lees vooral nauwkeurig de instructies." Die autostoeltjes zijn ook in ander opzicht nuttig, stelt de brandweer: "Aanwezige kinderzitjes zijn altijd een goede indicatie voor de aanwezigheid van kinderen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen