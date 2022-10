Elektrische auto's en fijnstof: hoe autobanden schoner (moeten) worden

De banden onder elektrische auto's (EV's) produceren meer fijnstof dan de banden onder benzine- en dieselauto's. Steeds meer bandenfabrikanten werken daarom aan een speciale, duurzame band voor EV's.

Door Igor Stuifzand

Volgens het vakblad Auto- en Motortechniek slijten banden onder een elektrische auto tot een kwart sneller dan banden onder benzine- en dieselauto's. Ze veroorzaken daarbij tot wel 25 procent meer fijnstof. Dit fijnstof ontstaat door slijtage, veroorzaakt door de wrijving van het loopvlak van de band op het wegdek.

Dat dat zeer schadelijk is voor de gezondheid, lijdt geen twijfel. In fijnstof dat afkomstig is van autobanden zitten bijvoorbeeld ook microscopisch kleine stukjes zware metalen.

Nu er steeds meer elektrische auto's worden verkocht, is dat geen goede ontwikkeling. Volgens onderzoek van statistiekbureau CBS daalt de door het verkeer veroorzaakte uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof al jaren. Terwijl er in 2005 nog 8,6 miljoen kilogram fijnstof vrijkwam in het wegverkeer, stond de teller in 2021 op 3,5 miljoen kilo.

Fijnstof dat wordt veroorzaakt door het wegverkeer bestaat niet alleen uit kleine stukjes rubber die afkomstig zijn van autobanden. Denk bijvoorbeeld ook aan roetdeeltjes uit de uitlaat en aan slijtage van de remmen. De zwarte aanslag die zich tussen twee wasbeurten door op de wielen van je auto hecht, is fijnstof van de remblokken.

Onder EV wordt autoband veel zwaarder belast

De grotere slijtage van een standaardautoband onder een elektrische auto heeft een aantal oorzaken. Allereerst speelt het gewicht van het voertuig een grote rol. Door de grote accupakketten die in EV's worden toegepast, gaat het gewicht van deze auto's aanzienlijk omhoog.

Ter vergelijking: een Volkswagen Golf met 130 pk sterke benzinemotor weegt zo'n 1.200 kilo, terwijl de elektrische Volkswagen ID.3 met 150 pk, die ongeveer hetzelfde formaat heeft als de Golf, al 1.680 kilo weegt. Alleen al door zijn veel hogere gewicht vraagt de ID.3 veel meer van zijn banden.

Veel elektrische auto's hebben ook een hoog motorvermogen, terwijl bij stilstand al de volledige trekkracht beschikbaar is. Bij een auto met een benzine- of dieselmotor bouwt de trekkracht zich geleidelijk op en worden de banden onder acceleratie minder zwaar belast. Vooral wanneer je met een elektrische auto 'vol gas' optrekt, krijgt de autoband het erg zwaar te verduren, met een hogere slijtage tot gevolg.

Behalve een lange levensduur is ook een lage geluidsproductie vereist.

Volledig recyclebare autoband op komst

Intussen moeten de fabrikanten van autobanden aan steeds strengere milieueisen voldoen, bijvoorbeeld door grootschalig gebruik van duurzame en recyclebare materialen. Op dit moment is bijvoorbeeld 28 procent van alle materialen die Michelin gebruikt in nieuwe autobanden duurzaam. Doel van het Franse bandenmerk is om in 2050 alleen nog maar banden te produceren die na gebruik niet belastend zijn voor het milieu.

Daarin staat Michelin zeker niet alleen; de gehele bandenindustrie werkt aan 100 procent duurzame en volledig recyclebare banden. "Rond 2045 tot 2050 is de volledig duurzame en recyclebare autoband een feit", voorspelt het Zuid-Koreaanse bandenmerk Hankook.

Aan EV-band worden hoge eisen gesteld

Zover zijn we nog lang niet, maar dat wil niet zeggen dat bandenfabrikanten stilzitten. Bandenmerken steken steeds meer geld in de ontwikkeling van speciale banden voor EV's. Een autoband met een slijtvaste rubbersamenstelling lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Maar behalve aan een lange levensduur dient een autoband ook aan tal van andere eigenschappen te voldoen. Zeker als die wordt gebruikt onder de zwaardere, krachtigere en stillere elektrische auto's.

Ook een lage geluidsproductie is vereist, want door de geruisloze aandrijflijn van een elektrische auto hoor je het afrolgeluid van de autoband nog duidelijker. De nieuwe Smart #1 staat bijvoorbeeld op banden die Continental speciaal heeft ontwikkeld voor een zo laag mogelijk afrolgeluid.

Compromissen op gebied van veiligheid zijn uit den boze

Daarnaast moet een EV-band ook energiezuinig zijn. Als het loopvlak een lage rolweerstand heeft op het wegdek, hoeft de motor minder hard te werken om de wielen te laten draaien. Zo'n lage rolweerstand heeft weer invloed op de mate van grip, terwijl compromissen op het gebied van veiligheid natuurlijk uit den boze zijn.

Zowel op een droge als een natte weg moet het contact tussen de autobanden en het wegdek zo lang mogelijk behouden blijven. Een goede afvoer van regenwater is dus belangrijk en daarom moet de de band zoveel mogelijk afwateringskanalen hebben. Het zijn stuk voor stuk belangrijke en zeer specifieke eisen. De uitdaging voor de bandenindustrie is dat zo'n band vervolgens ook nog een beetje betaalbaar moet blijven.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen