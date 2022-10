Dit moet je doen als je een hert, haas of wolf hebt aangereden

Elk jaar worden er in Nederland duizenden zwijnen, reeën en herten aangereden. Nu de wildstand in Europa - en ook in ons land - flink uitdijt, wordt de kans op een aanrijding groter. Wat moet je doen als het je overkomt? En beter nog, hoe kun je het voorkomen?

Door Paul Cnossen

Natuur- en dierenliefhebbers zijn blij dat er steeds meer wilde dieren voorkomen in Europa, maar daardoor komt de veiligheid op de weg wel in het gedrang. In 2020 luidde de Nederlandse Jagersvereniging de noodklok dat het aantal wilde dieren dat werd gedood door een ongeval enorm stijgt.

In 2014 werden in Nederland zesduizend dieren doodgereden, in 2019 waren dat er al bijna tienduizend. De Jagersvereniging startte toen een campagne waarin werd gesteld dat jagen de verkeersveiligheid ten goede komt. Dat ging er niet bij iedereen in als zoete koek, maar het punt was gemaakt.

Doorrijden na een ongeval is strafbaar. Zowel een dood als gewond dier moet je melden bij de politie.

Eén ding moet je absoluut doen als je een wild dier hebt aangereden: de politie bellen, want doorrijden na een ongeval is strafbaar. Zowel een dood als gewond dier moet je melden bij de politie. Die komt niet altijd ter plaatse, maar start wel een protocol op.

"Er is geen vastomlijnde, vanuit de overheid gefinancierde regeling", vertelt voorzitter Rolf Overdiep van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht. "In principe is het zo dat de politie na een aanrijding met groot wild een vrijwillige faunabeheerder, bijvoorbeeld een jager, inschakelt. Deze speurt het dier op met behulp van een hond. Vervolgens schat hij in of het dier kan overleven of dat het beter is om het dier uit zijn lijden te verlossen."

"Bij aanrijdingen binnen de bebouwde kom of met kleinere dieren komt over het algemeen de dierenambulance ter plaatse", weet Overdiep. Is het dier direct na de aanrijding overleden? Dan zorgt de faunabeheerder dat het kadaver van de weg wordt gehaald. Deze dieren worden ook geregistreerd om de omvang van de wildpopulatie bij te houden.

Zelf meenemen? Het mag, maar…

Volgens de letter van de wet mag je doodgereden wild meenemen, mits er aantoonbaar geen opzet in het spel was. Toch is het beter om de afhandeling aan een professional over te laten. Een jager kan beoordelen of het dier geschikt is om naar een poelier te brengen of dat het beter, diep in het bos, door andere dieren verorberd kan worden.

De laatste jaren maakt vooral de wolf een comeback in Nederland. Een aantal van deze dieren is inmiddels gedood bij een aanrijding. Vlucht een gewonde wolf, dan geldt volgens Overdiep een apart protocol.

In principe laten we de natuur zijn gang gaan, tenzij een wolf verschrikkelijk lijdt.

Rolf Overdiep, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht

"Een gewonde wolf wordt niet standaard opgespoord door een jager. De roedel waartoe de wolf behoort zal het gewonde dier verzorgen en beschermen. Dat laatste is gevaarlijk voor de jager en de speurhond. We laten in principe de natuur haar gang gaan, tenzij we een wolf aantreffen die vreselijk lijdt."

Overigens raadt Overdiep aan om afstand te houden van een wolf die je hebt aangereden. "In principe zullen ze je niet aanvallen, maar vluchten. Toch weet je nooit hoe het dier reageert."

Aanrijding kan ook financiële gevolgen hebben

Een vervelende bijkomstigheid van een aanrijding met een wild dier is dat je niemand aansprakelijk kunt stellen voor de schade aan je auto. Heb je een cascoverzekering dan hoeft het niet al te zuur uit te pakken, maar is de auto alleen WA-verzekerd dan sta je met lege handen. Loop je als bestuurder letsel op? Dan is alleen een WA-dekking niet toereikend. Eventuele inzittenden kunnen wel een claim indienen bij jouw WA-verzekeraar.

Reeën en zwijnen leven in groepen bijeen. Zie je er één op de weg, dan is de kans groot dat soortgenoten ook willen oversteken.

Zo verklein je het risico op een aanrijding met wild

