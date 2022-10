De Hummer is nu elektrisch, maar vervalt nog 'gewoon' in oude fouten

De Hummer is terug, maar dan als volledig elektrische pick-uptruck. De eerste modellen van Hummer waren het statement van de ongebreidelde consumptie­maatschappij, een rijdende middelvinger naar mensen die zich bekommerden om het milieu. Daarmee ging het merk roemloos ten onder. Heeft Hummer geleerd van zijn zonden? AutoWeek ging ermee op pad.

Door AutoWeek.nl

De Hummer stamt af van het militaire voertuig High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle van het Amerikaanse leger, dat in de volksmond al snel 'Humvee' werd. De auto werd begin jaren negentig tijdens de Eerste Golfoorlog in het collectieve geheugen gegrift.

Acteur Arnold Schwarzenegger maakte zich vervolgens met succes hard voor een civiele uitvoering van de Humvee. In 1992 kwam de Hummer H1 op de markt. Tien jaar later werd de Hummer H2 geïntroduceerd, die in 2005 gezelschap kreeg van de kleinere Hummer H3.

Het was uiteindelijk de grenzeloosheid die Hummer de kop kostte: de auto's waren te groot en te zwaar en het verbruik was te hoog. De modellen pasten simpelweg niet meer in de tijdgeest.

Nu denkt Hummer-moeder General Motors echter dat het tijd is voor een wederopstanding. Geheel in lijn met de technische mode is het vanaf nu een puur elektrisch merk. De overdaad is gebleven, want de Hummer krijgt standaard drie elektromotoren mee. Samen leveren die in de 3x-uitvoering een keurig afgerond vermogen van 1.000 pk.

De oude Hummers zijn uit duizenden te herkennen. Foto: Wikimedia Commons

Vrachtwagenrijbewijs nodig

We rijden met de elektrische Hummer in Los Angeles, waar we bewonderende blikken krijgen. Het is namelijk nog een zeldzame verschijning op de wegen, omdat de verkoop maar net is begonnen. Wie er een wil hebben, moet in de Verenigde ­Staten minimaal 110.295 dollar op tafel ­leggen.

Omdat ze nog zo zeldzaam zijn, verhuurt Black & White, een Californisch verhuurbedrijf van luxeauto's, de Hummer EV voor 1.500 dollar per dag. En daar komt de verzekering dan nog bij. Desondanks is de auto bijna continu geboekt. "Hey, it's still a Hummer", zegt Dan, de manager van het bedrijf, wiens glimlach al even breed is als de auto.

Net als vroeger is alles groots aan deze auto. Dat begint al met het gewicht: De Hummer weegt een kleine 4.500 kilo. Dat komt voor een belangrijk deel op het conto van het accupakket van maar liefst 213 kWh. Sterker nog, de Hummer-batterij is met bijna 1.500 kilo zwaarder dan menig personenwagen. Desondanks accelereert deze kolos in minder dan vier seconden naar 100 kilometer per uur. Het verbruik is gezien het gewicht en de weinig gestroomlijnde koets dan ook fors: 40 kWh per 100 kilometer.

De accu is voor 75 procent opgeladen en er wordt 369 kilometer als resterende actieradius genoemd. Met een volledig opgeladen accupakket zou het rijbereik dus uitkomen op zo'n 500 kilometer, net wat minder dan de opgave van de fabrikant.

0:55 Afspelen knop Joe Biden trekt 'stoplichtsprintje' in elektrische Hummer

De Hummer komt er op termijn ook als SUV (links). Foto: GMC

Goed opletten

Bij het manoeuvreren weet de enorme Hummer in positieve zin te verrassen, met dank aan de achterwielsturing. Diverse camera's helpen om het gebrek aan overzichtelijkheid te compenseren.

Natuurlijk, de acceleratie is ronduit vermakelijk, maar als je hard remt, voel je dat er veel gewicht tot stilstand moet worden gebracht. Dan is het snel weer over met de pret.

De Hummer doet al met al net zo onhandig aan als elke andere pick-up van dit kaliber. Echt ontspannen rijden is er dan ook niet bij. De voorruit is bovendien zo laag dat hij moest worden voorzien van drie kleine ruitenwissers. Voor het cabriogevoel kun je de vier glazen dakpanelen uitnemen. Die passen keurig opgestapeld in de bagageruimte onder de voorklep.

In het interieur wordt veel gebruikgemaakt van goedkoop, maar goudkleurig gespoten plastic onder­delen. Het is wel duidelijk dat het bijna uitsluitend de accu is die voor het zescijferige prijskaartje zorgt. Er komt in een later stadium een uitvoering met twee motoren in plaats van drie, voor 86.645 dollar (zo'n 89.420 euro), en dan komt er ook meteen een SUV-versie, maar hij blijft desondanks (te) duur.

Het interieur voelt niet heel hoogwaardig aan. Foto: GMC

