Private lease kan kind van de rekening worden bij stijgende vaste lasten

In veel Nederlandse huishoudens nemen de kosten van een privateleaseauto een flinke hap uit het budget. Nu de stijgende energieprijzen een steeds zwaardere financiële last vormen, kunnen de maandelijks terugkerende kosten voor een privateleaseauto een blok aan het been worden. Is dat al in de markt te zien en wat kunnen de gevolgen zijn?

Door Paul Cnossen

De private lease van een gezinsauto kost ongeveer tussen de 300 en 500 euro per maand. Zekerheid rondom de kosten voor afschrijving, onderhoud en reparatie spreken aan, alleen de brandstof komt nog voor eigen rekening.

Maar hoe overzichtelijk ook, nu de prijzen voor levensonderhoud explosief stijgen, ligt het voor de hand dat het maandbedrag voor de auto voor menig particulier een probleem is. "Toch heb ik niet het idee dat mensen bezuinigen op de auto", reageert een woordvoerder van PrivateLease, de particuliere tak van DirectLease. "Wel is er meer animo voor flexibele contracten, waarbij je je niet van tevoren vastlegt voor een lange, vaste periode. Je kunt dan na het eerste jaar per maand opzeggen."

Aanbieder is verplicht om mee te denken bij betalingsproblemen

Mocht je toch in de financiële problemen komen, dan is het verstandig om al aan de bel te trekken voordat de bodem van de portemonnee in zicht komt. Al zal dat voor veel mensen een flinke stap zijn.

"Een privateleaseauto is voor veel mensen geen kwestie van luxe", meldt de woordvoerder van het Keurmerk Private Lease. "Omdat ze de auto hard nodig hebben, is opgeven geen makkelijke stap. Juist om te voorkomen dat mensen in de problemen komen, zijn er vóór het aangaan van de leaseovereenkomst een uitgebreide voorlichting en een financiële toetsing."

De organisatie heeft naar eigen zeggen mede daardoor weinig betalingsachterstanden op privateleasecontracten op de radar. In de voorwaarden van het keurmerk is bovendien opgenomen dat als de klant de overeenkomst vanwege betalingsproblemen tussentijds moet opzeggen, de leasemaatschappij samen met de klant probeert om tot een redelijke oplossing te komen. Er volgt overigens geen boete.

"De beëindigingsvergoeding is een herberekening van het maandtarief naar de kortere werkelijke looptijd. Al bij het aangaan van de leaseovereenkomst weet de klant hoe die herberekening tot stand komt."

Contract laten overnemen kost geld en geeft rompslomp

Je kunt ook overwegen om het leasecontact over te doen aan een andere particulier. Het is mogelijk, maar reken dan wel op de nodige kosten en rompslomp vanuit de leasemaatschappij. Professionele hulp bij het omzetten is er mondjesmaat.

LeaseSwap, het platform waar aanbieders en zoekers van lopende leasecontracten elkaar treffen, heeft nog nauwelijks ervaring met private lease. "Voor de zakelijke leasemarkt zie je dat vooral zzp'ers zoeken naar mogelijkheden om van hun contract af te komen of er juist een zoeken", aldus 'SwapBuddy' René van der Laan.

"Het valt echter niet uit te sluiten dat straks ook gebruikers van privateleaseauto's terechtkunnen op LeaseSwap voor het vinden of aanbieden overnemen van een lopend contract. De groep particulieren en ondernemers die tussentijds van hun leaseauto af willen, groeit enorm. Voor menigeen is dat de redding."

Op privateleasemarket.nl, een handelsplatform dat volgens eigen zeggen uit frustratie rondom privateleasecontracten is opgericht, vind je slechts een handvol recente advertenties van particulieren.

Private lease kan hypotheek in de weg zitten

Sores rondom privateleaseauto's lijken dus (nog) beperkt, toch kan het wel degelijk van invloed zijn op je financiële situatie. Per 1 april telt een privateleasecontract zwaarder mee met een toetsing voor een hypotheek. Destijds maakte dat vanwege de lage rente nauwelijks uit, nu deze inmiddels van 1 naar ruim 3 procent gestegen is, kan het lopende leasecontract je lelijk in de wielen rijden bij het afsluiten van een hypotheek.

Marga Lankreijer, hypotheekexpert van Independer, legt met een praktijkvoorbeeld uit hoe de verandering er uit ziet. Een stel met een gezamenlijk jaarinkomen van 60.000 euro wil een privateleasecontract voor zestig maanden afsluiten. Dit kost 350 euro per maand.

Dit is de impact op het maximale hypotheekbedrag: in maart 2022 konden zij zonder privateleasecontract 290.000 euro lenen, bij een rente van 1,65 procent. Mét een privateleasecontract van 350 euro was dat 226.000 euro.

In september 2022 konden zij zonder privateleasecontract 261.000 euro lenen, bij een rente van 3,5 procent. Mét een privateleasecontract konden ze 168.000 euro lenen. Bij de berekeningen is uitgegaan van een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van tien jaar.

Lankreijer voegt nog toe: "Omdat energiekosten ook meetellen bij een hypotheekbeoordeling, kan dit hypotheekbedrag vanaf januari nog lager worden. Zorg er daarom voor dat je je goed laat voorlichten én denk zelf goed na alvorens een privateleasecontract aan te gaan."

