Automerken geven steeds langer garantie (maar alleen onder strenge voorwaarden)

Vier, vijf of zelfs tien jaar fabrieksgarantie is geen uitzondering meer op een nieuwe auto. Maar dat wil nog niet zeggen dat elk defect in deze periode ook gegarandeerd gratis door de dealer wordt hersteld. Duik daarom vóór aanschaf van een andere auto eerst eens goed in de garantievoorwaarden - ook als het een occasion is.

Door Igor Stuifzand

Sinds het voorjaar geven Lexus en Toyota maar liefst tien jaar garantie op hun nieuwste modellen. Ook Maserati waarborgt de kwaliteit van zijn auto's voortaan met een garantie van tien jaar. Heel aantrekkelijk voor de koper, zou je denken. Alleen hanteren de fabrikanten wel een aantal strenge eisen en voorwaarden, als de klant zich wil beroepen op de fabrieksgarantie.

Uitzonderingen op de garantietermijn

Wettelijk is vastgesteld dat elke fabrikant minstens twee jaar garantie op een nieuwe auto moet geven. Als voortijdig een gebrek optreedt door een productiefout, dan is de dealer verplicht om het defecte onderdeel gratis te vervangen. De dealer brengt de reparatiekosten dan rechtstreeks in rekening bij de fabrikant.

Slijtagegevoelige onderdelen, zoals de banden, de remschijven, remblokken en de ruitenwissers, vallen echter niet onder de fabrieksgarantie. En ook voor de accu's van auto's met een hybride of elektrische aandrijflijn gelden meestal afwijkende garantievoorwaarden. Productiefouten in de lak van de carrosserie zijn doorgaans maar voor twee of drie jaar 'gegarandeerd', en voor doorroesten van binnenuit hanteren de meeste merken een garantietermijn van twaalf jaar. Alleen Mercedes-Benz waarborgt de kwaliteit van het plaatwerk voor een termijn van dertig jaar.

Aanvullende garantie? Uitsluitend onder strenge voorwaarden

Hanteert een automerk een langere garantieperiode dan de wettelijk verplichte twee jaar, dan worden daar meestal strenge voorwaarden aan gekoppeld. Zo geeft Kia weliswaar zeven jaar garantie, maar uitsluitend in de eerste drie jaar na eerste registratie zitten hier geen kilometerbeperkingen aan vast. Ook al is de periode van zeven jaar nog niet bereikt, de garantie komt te vervallen zodra de kilometerteller de 150.000 heeft aangetikt.

Aan de tien jaar garantie die Lexus en Toyota nu geven, zitten eveneens een aantal belangrijke voorwaarden en beperkingen. Pas wanneer de standaard vijf jaar fabrieksgarantie ten einde is, wordt bij de jaarlijks voorgeschreven onderhoudsbeurt bepaald of de auto in aanmerking komt voor één jaar aanvullend garantie. Net zolang totdat de auto tien jaar oud is of 200.000 kilometer heeft afgelegd.

Aan elk jaar aanvullende garantie zit bij Lexus en Toyota een maximum van 15.000 kilometer. Terwijl een aantal onderdelen, zoals de bekleding, het stuur, het multimediasysteem en de uitlaat (inclusief de katalysator) in het geheel buiten de aanvullende garantie vallen. Een andere voorwaarde is dat de auto wordt onderhouden door de officiële merkdealer, of door een reparateur die door het merk erkend wordt.

Overigens stellen niet alleen Lexus en Toyota deze strenge voorwaarden aan voor hun aanvullende garantie. Ook merken als SEAT, SKODA en Volkswagen - die vier jaar garantie bieden - vervangen een onderdeel uitsluitend onder garantie als de klant zich heeft gehouden aan de gestelde eisen van het betreffende merk. Dit geldt trouwens ook voor de gratis pechhulp. Die heet vaak ongelimiteerd te zijn, maar dat is uitsluitend zo als de eigenaar van een auto zich houdt aan alle voorwaarden.

Occasion met fabrieksgarantie

De fabrieksgarantie blijft niet beperkt tot de eerste eigenaar van de auto. Zolang de garantietermijn nog niet is verlopen, gelden de voorwaarden ongeacht het aantal eigenaars. Dat is heel aantrekkelijk wanneer je op zoek bent naar een jong gebruikte occasion. Maar pas op: de auto die je wil kopen dient dan wél een waterdichte, volgens de voorschriften van de fabrikant uitgevoerde onderhoudshistorie te hebben.

Koop je een jonge occasion bij de merkdealer, informeer bij de verkoper dan of de auto nog in aanmerking komt voor fabrieksgarantie. Koop je de gebruikte auto bij een universeel autobedrijf of bij een dealer van een ander merk, dan kun je maar beter even op onderzoek uitgaan. Aan de hand van het chassisnummer (VIN) en/of het kenteken van de auto, kan de dealer van het betreffende merk dit snel voor je uitzoeken.

Twaalf maanden zekerheid

Wanneer een tweedehands auto niet meer in aanmerking komt voor fabrieksgarantie, ga dan het liefst op zoek naar een occasion waarop BOVAG-garantie zit. Sinds 1 juni van dit jaar is de termijn van deze garantie verlengd naar twaalf maanden. Op die manier hoef je er in het eerste jaar na aanschaf niet bang voor te zijn dat onverwachte defecten uitlopen op een gigantische kostenpost. Je kunt immers aankloppen bij de BOVAG-garage waar je de gebruikte auto hebt gekocht. Mocht er bij een defect een verschil van mening ontstaan over de garantie, dan biedt de BOVAG je de mogelijkheid om aan te kloppen bij de geschillencommissie van de organisatie.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen