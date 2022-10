De ontwikkeling van de waterstoftrein komt op stoom

De ontwikkelingen op het gebied van waterstoftreinen gaan razendsnel. Sommige fabrikanten zijn de testfase voorbij en rijden al een dienstregeling. Eerder deze maand sneuvelde er ook nog een afstandsrecord. Dit is de stand van zaken.

Door NU.nl

De Franse treinfabrikant Alstom haalde eerder deze maand een publiciteitsstunt uit door op pad te gaan met een van zijn waterstoftreinen. Ze wilden zien hoe ver deze trein maximaal kon komen. Het opgegeven rijbereik is ongeveer 1.000 kilometer, maar zonder passagiers aan boord kon dat vast nog wel iets opgerekt worden, was de gedachte.

Met alle waterstoftanks tot de nok gevuld vertrok de trein uit Bremervörde, een plaatsje in de buurt van Hamburg. Uiteindelijk eindigde de rit in München, 1.175 kilometer verderop. Volgens Alstom-baas Henri Poupart-Lafarge toonde de rit maar weer eens aan dat de waterstoftrein alle noodzakelijke vakjes aanvinkt om dieseltreinen te vervangen.

"Een investering in treinen doe je zeker voor twintig jaar", zegt Rico Luman, senior economist transport, logistics & automotive bij ING Research. "Als zich een investeringsbeslissing aandient, dan kan ik me voorstellen dat er voor die inzettermijn niet opnieuw dieseltreinen worden aangeschaft."

Volledige dienstregeling met waterstoftreinen

Het principe achter een waterstoftrein is vergelijkbaar met die van waterstofauto's. Een trein heeft een aantal tanks aan boord met waterstof in de vorm van gas. De waterstof wordt gebruikt voor de brandstofcellen. In zo'n brandstofcel reageert waterstof met zuurstof om elektriciteit te produceren voor de elektromotor. Er zijn ook nog accupakketten aanwezig, maar die zitten er puur om bijvoorbeeld de remenergie op te vangen.

Toegegeven, de toepassing van deze aandrijftechniek staat nog in de kinderschoenen. Zo zijn er op dit moment in Nederland slechts twee waterstofauto's te koop. En voor de treinen geldt dat er nu pas echt mee wordt gereden. En met echt bedoelen we een dienstregeling.

De Duitse lokale spoorvervoerder Elbe-Weser had in augustus de primeur, toen op de lijn tussen Cuxhaven en Buxtehude bij Hamburg een waterstoftrein werd ingezet. Dat is een trein van hetzelfde type als waarmee de recordpoging is gedaan, de Coradia iLint waterstoftrein van Alstom. Op termijn zullen er veertien exemplaren actief zijn, die stuk voor stuk dieseltreinen vervangen. Daarmee is het traject volgens Alstom de eerste 100 procent waterstofroute ter wereld.

Aan de buitenkant wijst niets erop dat je met een bijzondere aandrijving te maken hebt. Foto: Alstom

Steeds meer waterstoftreinen op het spoor

Uiteraard is er al eens eerder met passagiers gereden, onder meer in Duitsland en Oostenrijk. Maar telkens was er sprake van een tijdelijke inzet en reden er slechts een of twee waterstoftreinen mee in de reguliere dienstregeling. In Nederland is ook getest met de Alstom-trein. Tussen oktober 2019 en maart 2020 reed Arriva ermee in Groningen. De vervoerder zal naar verwachting vier exemplaren aanschaffen.

De concurrentie zit intussen niet stil. Zo gaat Siemens volgend jaar beginnen met zijn testprogramma voor waterstoftreinen. Begin 2024 moeten de eerste exemplaren in Duitsland een dienstregeling gaan rijden. De waterstoftrein van het Zwitserse Stadler zal in datzelfde jaar voor het eerst in de Amerikaanse staat Californië gaan rijden.

Productie van waterstof nog niet duurzaam

Er kleven nog wel wat nadelen aan waterstoftreinen. "We weten dat waterstof nu nog een duurdere oplossing is. Daarnaast is het werken met een brandstofcel veel minder efficiënt dan treinen die direct op elektriciteit rijden", aldus Luman. "En waterstof wordt nog lang niet altijd op een duurzame manier geproduceerd."

"Op termijn zal dat proces vergroenen. Straks is ook veel meer groene stroom beschikbaar voor de productie van groene waterstof. Naar verwachting daalt dan ook de prijs."

