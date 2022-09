Vooral als het regent, kan het zicht door de voorruit snel verslechteren. Met deze tips verhelp je dat snel en eenvoudig.

Ruitenwissers moeten ervoor zorgen dat je altijd zicht houdt, maar perfect doen ze het natuurlijk nooit. Zeker niet in periodes met veel muggen, als er modder op de weg ligt, wanneer de herfstbladeren vallen of als je vaak onder bomen parkeert. Is de glasruit eenmaal bevuild, dan gaan de ruitenwissers al gauw strepen trekken en ze zullen dan ook sneller slijten.

Idealiter zet je je auto bij het schoonmaken van de voorruit niet in de felle zon. Dan drogen je ramen te snel op en krijg je nog steeds strepen. Het eenvoudigst is om een sopje te maken met lauwwarm water en een scheutje afwasmiddel. Breng dat met een poetsdoek of een zeem op de ruit. Met een andere (microvezel)doek kun je de ruit droogmaken. Wil je het nog wat beter doen? Gebruik dan een oude krant voor het droogmaken. De inkt neemt namelijk de laatste vettigheid mee. Hardnekkige muggen en hars kun je weghalen door een spons in een panty te stoppen en daarmee de ruit af te nemen.

Echte specialisten gebruiken detailing klei om de voorruit helemaal vrij te maken van vuil. Je wrijft de klei op tot hij gemakkelijk over de ruit glijdt en niet meer piept. Daarna moet je nog wel de ruit met glasreiniger en een microvezel doek na poetsen.

Met een keukenrol en glasreiniger verwijder je aanslag

De binnenzijde van de voorruit is eigenlijk nog verraderlijker. Heel geleidelijk komt daar een laagje vettigheid op dat op een gegeven moment hinderlijk wordt. Bovendien heb je hierdoor bij vochtig weer extra gauw last van een beslagen voorruit. In de meeste auto's kun je dat niet even snel voor een verkeerslicht verhelpen.

Met een keukenrol en glasreiniger haal je snel en eenvoudig de aanslag weg. Denk daarbij ook om de randen. Zeker bij MPV's of sportieve auto's zit de onderste rand van de ruit soms érg ver weg boven het diepe dashboard. Wil je het helemaal goed aanpakken, dan gebruik je een microvezeldoek. Die neemt namelijk ook kleinere deeltjes weg waaraan het vet gaat hechten. Daarna heb je minder snel last van strepen.

Nog meer tips voor een schone voorruit