Zonneauto’s worden voortaan in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie erkend als ‘volledig hernieuwbare energiebron’. Een groot succes voor de Nederlandse delegatie in het Europees Parlement en de Helmondse autobouwer Lightyear.

Zonneauto's zijn auto's die zichzelf kunnen opladen door zonnepanelen die in of op de carrosserie zijn aangebracht. De erkenning als volledig hernieuwbare energiebron is niet weggelegd voor een gewone elektrische auto met batterijen. Zo'n auto moet immers altijd aan een stroomnet worden opgeladen. Voor een zonneauto geldt dat deels ook, maar met zijn zonnecellen kan hij ook zichzelf 'opladen'. Dat maakt hem nog onafhankelijker van andere energiebronnen.

De erkenning is grotendeels te danken aan de inzet van de Nederlandse Europarlementariërs Bart Groothuis (VVD), Tom Berendsen (CDA) en Mohammed Chahim (PvdA). De VVD-delegatie in het Europees Parlement noemt de stap een 'opsteker voor de toekomst van de Nederlandse auto-industrie'. Terecht, want met Lightyear heeft Nederland een van de veelbelovendste bedrijven op het gebied van zonneauto's in huis.

“Het is bijzonder goed nieuws voor de Nederlandse auto-industrie en voor ons toekomstige verdienvermogen.” Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD

Het Duitse Sono Motors komt met een betaalbare zonneauto

"Ik ben heel blij dat deze belangrijke wijziging is aangenomen door het Europees Parlement", zegt Groothuis. "Het is bijzonder goed nieuws voor de Nederlandse auto-industrie en voor ons toekomstige verdienvermogen."



Berendsen hint nog wat duidelijker naar het in Helmond gevestigde Lightyear: "Om zaken voor elkaar te krijgen in Europa moet je samenwerken. Mooi om te zien dat we daar ook als Nederlandse Europarlementariërs in slagen. Dit is goed voor Brabant, voor Nederland, maar ook van strategische waarde voor Europa."

Dat de zonneauto's nu worden meegenomen in de Europese Richtlijn voor hernieuwbare energie moet de auto-industrie ook bewegen om zich meer met deze techniek bezig te houden. Behalve het Nederlandse Lightyear is er op dit moment nóg een veelbelovende speler op dit vlak: Sono Motors. Dat Duitse bedrijf heeft in tegenstelling tot Lightyear juist een uiterst praktische en betaalbare zonneauto in huis. Lightyear wil na de dure '0' met iets soortgelijks komen.

De Duitse zonneauto heet Sion en heeft een accu met een capaciteit van 54 kWh, waarmee een actieradius van 305 kilometer mogelijk moet zijn. De zonnecellen kunnen volgens Sono Motors gemiddeld 112 kilometer aan actieradius per week toevoegen, met een maximum van 245 kilometer. Mocht de zon niet genoeg energie leveren, dan laadt de Sono aan een snellader met een snelheid van maximaal 75 kW op. Aan een laadpaal kun je hem met maximaal 11 kW opladen.

Sono Motors is begonnen met de bouw van de eerste exemplaren van de Sion om verder testwerk te verrichten en een goedkeuring voor serieproductie te bemachtigen. In de tweede helft van 2023 moet de productie van start gaan bij Valmet in Finland. Momenteel is de Sion voor 29.900 euro te reserveren op de website van Sono Motors. De start-up zegt reeds 19.000 orders binnen te hebben.

De Sion is het eerste model van de Duitse zonneautobouwer Sono Motors. De Sion is het eerste model van de Duitse zonneautobouwer Sono Motors. Foto: Sono Motors

Lightyear 0 is 's werelds best gestroomlijnde auto

Intussen boekte Lightyear de afgelopen week nog een heel ander succes. Het allereerste model van de Nederlandse fabrikant blijkt 's werelds best gestroomlijnde auto. Lightyear mikte voor de met vijf vierkante meter aan zonnepanelen behangen zonnewagen op een weerstandscoëfficiënt van 0,19. Maar de uiteindelijke luchtweerstand bleek in de praktijk zelfs een stuk lager. Na een reeks uitgebreide tests in een windtunnel in Stuttgart stopte de meter voor de luchtweerstandcoëfficiënt bij slechts 0,175.

Een gladde carrosserie is bij elektrische auto's zeer belangrijk. De luchtweerstand neemt namelijk exponentieel toe bij hoge snelheden. Dan is de aerodynamica verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van het totale energieverbruik. Een zeer lage luchtweerstandscoëfficiënt was daarom essentieel voor Lightyear, dat een voertuig op de markt wil brengen dat zeer energiezuinig is.

Ook de conceptauto Mercedes-Benz EQXX is extreem goed gestroomlijnd. Ook de conceptauto Mercedes-Benz EQXX is extreem goed gestroomlijnd. Foto: Mercedes-Benz

Ook veelbelovend: de Mercedes EQXX

De bevestiging komt twee maanden voordat de Lightyear 0 in productie gaat en daarmee zeilt de zonnewagen uit Nederland scherp aan de wind. Mercedes-Benz onthulde onlangs een zeer modern prototype met een luchtweerstand van 0,17. Die auto, met de naam EQXX is een studiemodel en dus nog niet te koop. De Lightyear 0 is wél te bestellen.

De in Helmond ontwikkelde en gebouwde auto heeft niet alleen een lage luchtweerstand, maar beschikt ook over vijf vierkante meter aan zonnepanelen op het dak, waarmee de auto permanent bijlaadt. Dat leidt tot een theoretische actieradius van maximaal 800 kilometer. De auto kost 250.000 euro exclusief btw, maar Lightyear is van plan om tegen 2024 of 2025 een veel betaalbaarder model te lanceren, met een prijs van ongeveer 30.000 euro.