Wie een tweedehands camper wil kopen, moet niet alleen bedacht zijn op verborgen gebreken. Soms kunnen kampeerauto's ook gewoon heel onhandig zijn. Met deze tips vind je de gebruikte camper die bij jou past.

Stel allereerst vast welk type camper jouw voorkeur heeft. Wil je een alkoofcamper, die slaapruimte boven de cabine heeft. Gaat je voorkeur uit naar een wat lagere half-integraal, waarbij opbouw en cabine vloeiend in elkaar overgaan. Of wil je een volledige integraalcamper: alles in één opbouw? Of wordt het een compacte buscamper zonder opbouw: daarmee kun je lekker makkelijk parkeren.

Vervolgens moet je jezelf de vraag stellen hoe je het liefst slaapt. Wil je een breed of een smal tweepersoonsbed? Of liever twee gescheiden bedden, zodat je 's nachts niet over je partner hoeft te stappen om naar het toilet te gaan? Slaap je liever in de lengterichting of in de breedte?

Verder moet je nadenken of je elke avond je zithoek wilt ombouwen tot bed, of liever vaste slaapplaatsen hebt. Of je naast een toiletruimte ook een aparte douchecabine wilt of het prima vindt om naar het toiletgebouw te lopen. En denk ook aan de opbergruimte. Niet alleen je vakantiekleding moet je in de camper kwijt, maar ook de keukenuitrusting.

Groter betekent zwaarder: voldoet jouw rijbewijs?

Hoe groter de camper, hoe meer gewicht. Dat klinkt heel logisch, maar is een aandachtspunt waar veel kopers geen rekening mee houden. Met een B-rijbewijs mag je een voertuig besturen dat een maximum toegestaan gewicht heeft van 3.500 kilo. Inclusief belading zitten integraalcampers al heel snel aan dat gewicht. Voor een serieus grote, zware camper is het B-rijbewijs dus onvoldoende. Dan heb je minimaal een vrachtwagenrijbewijs (C1) nodig.

“Is de camper die je wilt kopen daadwerkelijk goedgekeurd als camper?”

Het kenteken is een bron van informatie

Hoe is jouw reisgezelschap samengesteld? Reis je alleen of met z'n tweeën, of wil je de (klein)kinderen ook meenemen? Op het kenteken van de camper staat vermeld voor hoeveel personen het voertuig is ingericht. Met andere woorden: hoeveel zitplaatsen met veiligheidsgordel de camper heeft. Ook al biedt een camper slaapplek voor vier tot zes personen, dan wil dat nog niet automatisch zeggen dat de camper ook is ingericht om met zoveel mensen de weg op te mogen.

Bekijk het kenteken bij het voertuig sowieso aandachtig. Is de camper die je wilt kopen daadwerkelijk goedgekeurd als camper? Een vraag die vooral een rol speelt bij uit het buitenland geïmporteerde campers en zelfbouw kampeerbussen. De RDW (voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer) stelt een aantal belangrijke eisen aan het voertuig om een camperkenteken uit te geven. Behalve stoelen, moet de camper ook een (eventueel demontabele) tafel hebben. Er moet een bed aanwezig zijn (dat eventueel tot zitplaats kan worden omgebouwd). En er moet een kookgelegenheid in de camper aanwezig zijn. Tot slot dient een echte camper ook te beschikken over opbergruimte. Al deze voorzieningen moeten vast in het woongedeelte zijn bevestigd.

Goed opletten: soms kunnen campers ook gewoon heel onhandig zijn. Foto: AMPnet

Bescheiden budget: bescheiden mogelijkheden

Wanneer het budget voor de aanschaf van een camper beperkt is, word je algauw tot selectieve keuzes gedwongen. Dat brengt meteen een aantal bezwaren met zich mee. Op bijvoorbeeld de speciale camper-occasionpagina's van AutoWeek is er genoeg keuze uit goedkope(re) campers, maar 'goedkoop' betekent meestal ook 'oud'. Tweedehands campers die op benzine of lpg lopen, zijn op de vingers van twee handen te tellen. Zo beland je al gauw bij oudere campers op diesel. En daarmee ben je in veel stedelijke gebieden niet welkom.

Een bescheiden budget heeft doorgaans ook invloed op het formaat van de camper. Een goedkope kampeerbus is vaak een door een handige doe-het-zelver omgebouwd aannemersbusje. Alleen als jouw ideeën over een ontspannen vakantie verenigd kunnen worden met de kwaliteit van de inbouw en de beperkte binnenruimte, zijn deze aanbiedingen interessant. Een compacte kampeerbus is weliswaar handzaam in het verkeer, maar weegt dat op tegen het smalle bed en de beperkte leef- en opbergruimte?

Een aankoopkeuring biedt meer zekerheid

Wanneer je een gebruikte camper hebt gevonden die voldoet aan al jouw wensen en eisen, is het raadzaam om een technische aankoopkeuring uit te laten voeren. Bijvoorbeeld bij een Vakgarage, al zijn niet alle vestigingen van deze onafhankelijke garageformule erop ingericht om een aankoopkeuring van een camper te doen.

Tijdens deze aankoopkeuring wordt de technische staat van het voertuig grondig beoordeeld en is de onderhoudshistorie een belangrijk aandachtspunt. Veel campers worden op jaarbasis immers maar beperkt ingezet. Bewijs van goed onderhoud is daarom essentieel. Vraag de verkopende partij altijd naar de onderhoudsgeschiedenis (met alle facturen) van de camper. Als deze niet overlegd kan worden, wees dan op je hoede.

Bij de aankoopkeuring van een camper wordt ook gekeken naar de staat van de opbouw. Bijvoorbeeld of oude schades naar behoren zijn gerepareerd. Blijkt dit niet het geval, dan kunnen zomaar vervelende lekkages ontstaan. Daarnaast worden tijdens de aankoopkeuring de elektrische installatie en gasleidingen van de camper aan een visuele controle onderworpen. Geeft de keurmeester zijn goedkeuring aan de camper, dan is er niets meer dat aanschaf van de tweedehands camper nog in de weg staat.