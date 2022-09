Sportwagenmerk Ferrari heeft dinsdagavond de Purosangue gepresenteerd, zijn eerste hoge auto. Voor puristen is dat vloeken in de kerk, maar de concurrentie weet al dat de introductie van een cross-over of SUV vrijwel altijd voor een flink hogere verkoop zorgt. Slimme zet van Ferrari of heiligschennis?

Als het om prestaties gaat, is de Purosangue wel degelijk een echte Ferrari. Onder de motorkap ligt nog 'gewoon' een V12-benzinemotor, net zoals vroeger. Het blok is goed voor 725 pk, waarmee de cross-over in 3,3 seconden naar 100 kilometer per uur schiet en een topsnelheid van ruim 310 kilometer per uur haalt. De motor krijgt geen hulp van een turbo of hybridesystemen. In dat opzicht is de Purosangue helemaal oldskool.

Ondanks dat de Purosangue hoger op zijn poten staat, zijn het stuurgedrag en de wegligging nog net zo sportief als we dat van Ferrari zijn gewend. Een rondje over het circuit zou dan ook geen enkel probleem moeten zijn, ook al weegt de Purosangue met minimaal 2.033 kilo fors meer dan de 'echte' sportwagens van het merk. Het dak van de auto is van koolstofvezel, om het gewicht een beetje te drukken. Ferrari zegt tenslotte veel werk gemaakt te hebben van de stroomlijn van de auto.

Bekerhouders en bagageruimte

De Purosangue biedt plaats aan vier personen. Dat brengt ons tevens bij misschien wel het opvallendste aspect van deze Ferrari, namelijk dat de achterportieren andersom opengaan. Deze zogeheten suicide doors kennen we van Rolls-Royce, maar bijvoorbeeld ook van de meer alledaagse BMW i3 en Mazda MX-30.

Ondanks dat Ferrari een sportwagenmerk is, vind je binnenin geen Spartaanse toestanden: het interieur is rijkelijk met leer bekleed en er zit een dikke audio-installatie in. Voor een Ferrari is ook bijzonder dat er veel opbergruimte is, onder andere voor je telefoon, en dat de auto bekerhouders heeft. Ook helemaal achterin is de Purosangue praktisch, want er kan 473 liter aan bagage mee.

Ferrari heeft een bijzondere constructie voor achterportieren bedacht. Ferrari heeft een bijzondere constructie voor achterportieren bedacht. Foto: Ferrari

Komst van Purosangue is 'volkomen logisch'

Maar is een bijna 5 meter lange, ruim 2 ton zware Ferrari met flink wat kofferruimte nog wel een echte Ferrari? Had deze auto er wel moeten komen? Stéphan Vermeulen, chef redactie bij AutoWeek, vindt de zet van het Italiaanse merk "volkomen logisch".

"Met de komst van de Cayenne zorgde Porsche bijna twintig jaar geleden nog voor vraagtekens bij de andere sportwagenmerken, maar het merk boekt inmiddels al jarenlang enorme successen met hun SUV's. Voor merken als Lamborghini en Aston Martin zie je dat de komst van respectievelijk de Urus en de DBX, als een soort verdubbelaar van de verkopen hebben gewerkt. Ferrari kan gewoon niet achterblijven".

Veel luxe aan boord van de Purosangue. Veel luxe aan boord van de Purosangue. Foto: Ferrari

Concurrentie profiteert al jaren van SUV's

De cijfers spreken inderdaad in het voordeel van de boekhouders bij Ferrari. In de eerste helft van dit jaar waren SUV's goed voor bijna 55 procent van de verkoop bij Porsche. De Lamborghini Urus had in diezelfde periode een aandeel van 61 procent in de verkoop.

Maserati, dat andere sportieve Italiaanse merk, heeft inmiddels net als Porsche twee SUV's in zijn aanbod. Lotus, nog zo'n puur sportwagenmerk, is zelfs een stap verdergegaan dan Ferrari door eerder dit jaar een elektrische cross-over te presenteren. Het is dan ook niet zo verrassend dat nu geruchten rondzingen dat McLaren zijn verzet tegen SUV's heeft opgegeven.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar deze zullen gezien het formaat en de prestaties van de Purosangue aan de forse kant zijn. In Italië is de auto er vanaf 390.000 euro, inclusief belastingen en de eerste leveringen vinden in het tweede kwartaal van 2023 plaats.

Dit prijsniveau laat tevens zien waarom een dergelijke hoge auto voor Ferrari misschien wel bittere noodzaak is. Ook dit merk gaat een elektrische toekomst tegemoet, wat flinke investeringen vergt. Dan kun je maar beter een dure cross-over in het aanbod hebben om flink wat marge op te pakken.