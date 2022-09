Een test van het Zweedse autoblad Vi Bilägare deed onlangs veel stof opwaaien. Uit die test bleek dat de aanraakschermen die je in moderne auto's terugziet, lastiger te bedienen zijn dan een bedieningspaneel met fysieke knoppen. Is de auto-industrie de verkeerde weg op gegaan of ligt het allemaal wat genuanceerder?

In veel nieuwe modellen is het aanraakscherm van het infotainmentsysteem het pronkstuk van de auto. Waar je vroeger op verjaardagsfeestjes kon opscheppen over het aantal pk's, kan het nu zomaar zijn dat het gespreksonderwerp de schermgrootte is. De Buick Riviera had in 1986 de primeur, maar het zou nog vele jaren duren tot aanraakschermen echt ingeburgerd raakten. Het is dan ook meer iets van de afgelopen tien jaar.

Dat er aanraakschermen zijn gekomen, is bovendien een heel logische ontwikkeling. Er is steeds meer mogelijk in auto's, zeker doordat tegenwoordig achteraf software-updates voor nieuwe functionaliteiten doorgevoerd kunnen worden. Als elke functie aan een fysieke knop gebonden zit, is dat niet mogelijk. De garage kan namelijk niet steeds het hele dashboard ombouwen.

Toch gaan er steeds vaker stemmen op dat deze aanraakschermen de bediening van een auto omslachtiger maken. Als je voor zaken zoals het aanpassen van het volume van de radio of het hoger zetten van de verwarming in het scherm moet zijn, dan ben je als fabrikant misschien doorgeslagen in de vernieuwingsdrang.

Veel knopjes waren in het recente verleden een teken van luxe, zoals in deze Opel Insigna uit 2009. Veel knopjes waren in het recente verleden een teken van luxe, zoals in deze Opel Insigna uit 2009. Foto: Opel

Alledaagse handelingen kosten tijd (en afstand)

In de Zweedse test werd een aantal automobilisten gevraagd al rijdende met nieuwe auto's bepaalde handelingen te verrichten. Bestuurders moesten de stoelverwarming aanzetten, de binnentemperatuur aanpassen, de radio op een bepaalde zender inschakelen, de boordcomputer resetten en de dashboardverlichting dimmen. Dat zijn relatief alledaagse handelingen.

Vi Bilägare hield bij hoelang het duurde tot dit geregeld was én hoe groot de afstand was die intussen werd afgelegd. Als tegenhanger werd een oude Volvo van stal gehaald, om te zien of het in een auto zonder flitsend aanraakscherm beter gaat. Uit de test bleek dat bestuurders, die overigens de tijd hadden gekregen om eerst even met de testauto's te spelen, steevast meer tijd nodig hadden om alles te regelen in de nieuwe auto's dan in de oude Volvo.

In de blijkbaar ingewikkeldste auto, de MG Marvel R, had de bestuurder bijna 45 seconden meer nodig om de handelingen te verrichten dan in de Volvo. In dat tijdsbestek werd een afstand van ruim 1 kilometer afgelegd. Met andere woorden: de aanraakschermen zouden voor afleiding zorgen, wat vervolgens weer in een tragere reactietijd en langere remweg zou kunnen resulteren.

De MG Marvel R heeft een flitsend interieur, maar volgens het testpanel laat het bedieningsgemak te wensen over. De MG Marvel R heeft een flitsend interieur, maar volgens het testpanel laat het bedieningsgemak te wensen over. Foto: MG

Duidelijke instructie is het halve werk

Mark Maaskant van VVCR-Prodrive, een bedrijf dat gebruikerstrainingen verzorgt en onderdeel is van het RoadsafetyLAB, plaatst enkele kanttekeningen bij de test. Dat heeft allereerst te maken met het kennismaken met een nieuwe auto.

De deelnemers konden voor de test alvast in de testauto's zitten, maar onduidelijk is hoelang ze hier de tijd voor hadden. Als dat een uurtje was, dan staat dat niet in verhouding tot de tijd die je als nieuwe eigenaar kan nemen. Dan kun je de hele zaterdag op de oprit in de auto doorbrengen om alles uit te proberen, al dan niet met het instructieboekje op schoot.

En als je elke dag op pad bent, dan heb je de bediening waarschijnlijk snel onder de knie. Zeker als de dealer de tijd heeft genomen om alles bij aflevering goed uit te leggen.

"Onze professionele zijn schermen wél veiliger, met de nuance dat jij als bestuurder wordt geleerd om deze systemen slim te bedienen", zegt Maaskant. "Als je in een volledig onbekend voertuig stapt en je gaat direct rijden, dan kan het inderdaad knap lastig zijn om via de menustructuur op de schermen op zoek te gaan naar een bepaalde functie."

Vergeet spraakbediening niet

Maaskant wijst er bovendien op dat veel van de genoemde handelingen uit de test ook met stembediening gedaan hadden kunnen worden. Dat moet je dan wel even weten. "Druk op de spraakknop op het stuur en roep: 'zet de temperatuur hoger' of 'schakel de stoelverwarming in'." Daarnaast zegt hij dat je voor veel functies net als op je smartphone snelkoppelingen kunt plaatsen, zodat de meestgebruikte functies eenvoudig te vinden zijn.

Ook onderstreept Maaskant dat een aanraakscherm dankzij software-updates ook voortdurend verbeterd wordt. "De fabrikant kan doorlopend extra veiligheids- en comfortverhogende functies toevoegen via software-updates. Dat gaat niet met draai- of drukknoppen op je dashboard. Daarbij werken veel schermen goed samen met Apple CarPlay of Android Auto, waarmee je beschikt over realtime navigatie met veiligheidsmeldingen en je wederom alles met je stem kunt bedienen."