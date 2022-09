Het is soms verleidelijk om bij een handgeschakelde versnellingsbak een versnelling over te slaan. Met de soepele benzinemotoren van tegenwoordig kun je gemakkelijk van 3 naar 5. Maar doe dat vooral niet, want het kan je duur komen te staan.

Steeds minder nieuwe auto's hebben een handgeschakelde versnellingsbak. Een automaat is wel zo comfortabel, zeker in druk verkeer of in de file. Vroeger verbruikte zo'n automaat meer benzine, maar tegenwoordig niet meer. Hij is nog wel duurder, maar bij elektrische auto's heb je geen keus: die hebben standaard een automaat.

De handbakken zijn nog lang niet verdwenen. Zeker bij goedkopere auto's drukken ze de prijs. En sommige automobilisten zweren erbij. Ze geven je meer inzicht in de techniek en controle over het motortoerental en de prestaties van de auto. Maar waar handmatig schakelen voor velen instinctief en vanzelfsprekend lijkt, roept het in de praktijk soms toch nog vragen op.

Risico's bij het overslaan van versnellingen

Met de soepele brandstofmotoren van tegenwoordig is de verleiding bijvoorbeeld groot om soms een versnelling over te slaan. Veel mensen schakelen bij het afremmen zelfs gedachteloos van de vierde naar de tweede versnelling, zonder de derde te gebruiken. Omgekeerd gaan sommigen van de derde naar de vijfde versnelling als ze meer snelheid willen maken. Maar dat overslaan van versnellingen levert de nodige risico's op.

"Hoewel het strikt genomen niet schadelijk is, moet je er wel zorgvuldig mee omspringen. Doe het altijd rustig en geef het mechaniek de kans om zijn werk te doen. Je loopt anders het risico je koppeling sneller te beschadigen, omdat je de werking ervan forceert - wat niet natuurlijk is", zeggen de experts van AutoWeek.

Wees maar zuinig op je synchromesh-ringen

Maar er zijn meer risico's. De belangrijkste onderdelen die lijden onder het overslaan van versnellingen zijn de synchromesh-ringen. Die zorgen er in grote lijnen voor dat de snelheid van de tandwielen bij het schakelen op elkaar wordt afgestemd. De verschillen in snelheid zijn groter als je versnellingen skipt. Daardoor slijten de ringen sneller.

Dat gaat geleidelijk aan, dus het is niet zo dat je na het overslaan van een versnelling direct langs de kant van de weg eindigt. Maar je wil die onderdelen natuurlijk wel in goede staat houden. Helemaal als je bedenkt dat het een duur grapje is om die ringen te vervangen. Daarvoor moet namelijk de versnellingsbak uit elkaar worden gehaald of nog erger: door een ander exemplaar worden vervangen.

Inderdaad, als je terugschakelt door een versnelling over te slaan en het toerental loopt te hoog op, ligt het risico op de loer dat je motor kapotgaat. Het is daarom het verstandigst om altijd in de juiste volgorde te schakelen, soepel en zonder haast. Zo blijft je versnellingsbak goed werken en voorkom je dat je geld en tijd in de garage verspilt.