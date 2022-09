Honda presenteerde onlangs zijn nieuwe sportieve topmodel, de Civic Type-R. Inmiddels heeft het merk bekendgemaakt hoeveel pk er onder de kap zit: 330 pk. Daarmee is de nieuwe dienstauto van onder andere Max Verstappen de krachtigste Civic ooit.

Wie de Formule 1 volgt, weet dat de auto's van Red Bull en AlphaTauri nog altijd voorzien zijn van Honda-krachtbronnen. De coureurs van de teams, waaronder Verstappen, duiken dan ook regelmatig op in de Honda Civic Type-R van de vorige generatie.

Die auto schopte het tot 320 pk en en dus kon Honda nagenoeg niet anders dan het nieuwe model wat extra pk's te geven. Zodoende perst de 2,0-liter viercilinder turbomotor, een doorontwikkeling van het blok van de vorige Type-R, er nu 330 pk uit. Dat is onder meer te danken aan een nieuwe turbo.

Net als voorheen wordt het vermogen losgelaten op de voorwielen. Die zijn voorzien van speciaal voor de Civic ontwikkeld rubber van Michelin met een breedte van 26,5 centimeter. Onder de Civic Type-R hangt ook een uitlaatsysteem met kleppen in de middelste van de drie uitlaatpijpen waarmee het geluid te beïnvloeden valt. De uitlaat is bovendien iets lichter dan het oude exemplaar.

Schakelen gaat in de nieuwe Civic Type-R nog 'gewoon' met de hand. Schakelen gaat in de nieuwe Civic Type-R nog 'gewoon' met de hand. Foto: Honda

Flink sneller op Suzuka

Honda zegt dat de nieuwe Type-R ook op aerodynamisch vlak behoorlijke stappen heeft gezet ten opzichte van het vorige model. Daarnaast moet de gasrespons voortaan directer zijn en ook de rechtuit-stabiliteit op hoge snelheid zou zijn verbeterd, net als de remmen.

Honda's sportieve model krijgt adaptieve dempers en de Japanners geven hoog op over het schakelgevoel. De pook van de handgeschakelde zesbak moet zonder ook maar een enkel kraakje, piepje of ongewenste weerstand door het bakpatroon de jagen zijn.

Hoe snel de nieuwe Civic Type-R is, zegt Honda (nog) niet. Wel weten we dat de auto op het circuit Suzuka in Japan, waar het Formule 1-circus in oktober neerstrijkt, ruim acht tienden sneller is dan het uitgaande model.

De eerste exemplaren van de nieuwe Honda Civic Type-R komen begin 2023 naar Europa. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

Je moet wel van grote spoilers houden als je in de markt bent voor een Civic Type-R. Je moet wel van grote spoilers houden als je in de markt bent voor een Civic Type-R. Foto: Honda