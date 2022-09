In Europa gaan stemmen op om een kenteken voor fietsen in te voeren. "Dat zou betekenen dat in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen aan een nummerbord moeten", zegt de Fietsersbond. Gaat zo'n kenteken er daadwerkelijk komen?

In het Verenigd Koninkrijk wordt gepleit voor grootschalige invoering van een fietskenteken, schreef de Britse Daily Mail. Dit kenteken zou gekoppeld worden aan een verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Behalve de sterke groei in de Britse fietsverkopen sinds de pandemie, is het toegenomen aantal ongevallen een zwaarwegend argument voor zo'n kenteken. Heel wat nietsvermoedende voetgangers zijn ondersteboven gereden door fietsers die met hoge snelheid door het stadsverkeer raasden, alle verkeersregels aan hun laars lappend. De slachtoffers werden met zwaar letsel naar het ziekenhuis afgevoerd.

In Duitsland wordt eveneens hardop nagedacht over de invoering van een fietskenteken, zo bericht FOCUS Online. Onze oosterburen zien ook de voordelen van een verplichte WA-verzekering. In geval van een ongeluk kan de fietser aan de hand van het kenteken snel worden geïdentificeerd. En het slachtoffer kan ergens aankloppen voor een vergoeding van de toegebrachte letselschade.

Op dit moment is de kans op een schadevergoeding gering. Als de schuldige fietser niet in staat is om de kosten uit eigen zak te betalen, dan geldt simpelweg de stelregel: van een kale kip kun je niet plukken. En dan kan het slachtoffer fluiten naar compensatie.

29 procent meer ernstige fietsongevallen

Een fietskenteken is geen volledig nieuw verschijnsel. Speedpedelecs - de elektrische speedbikes die snelheden tot 45 kilometer per uur bereiken - zijn al voorzien van een nummerbord. Wettelijk worden zij tot dezelfde categorie gerekend als bromfietsen. Je mag er alleen mee de weg op als je in het bezit bent van een bromfietsrijbewijs. Ook een WA-verzekering is verplicht.

Nederland telt maar liefst 23,4 miljoen fietsen volgens het rapport Kerncijfers Tweewielers 2022. Jaarlijks worden bijna een miljoen nieuwe fietsen verkocht, waarvan inmiddels meer dan de helft een e-bike is. Met zoveel fietsen is het niet vreemd dat er regelmatig ernstige ongelukken gebeuren waarbij fietsers betrokken zijn.

"Het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel is in de periode 2012-2021 met 29 procent gestegen", berekende het kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL. Vooral oudere fietsers vormen een kwetsbare groep in het verkeer.

De Nederlandse wet beschermt de fietser

Aan Nu.nl vertellen De Fietsersbond en de ANWB dat ze er weinig voor voelen om in Nederland een fietskenteken en verplichte verzekering in te voeren.

"Je moet een enorm systeem opzetten om alle 23,4 miljoen fietsen in Nederland van een kenteken te voorzien. Je kunt je afvragen of dat wenselijk is, en daarnaast loopt dat nogal in de papieren", zegt een woordvoerder van de Fietsersbond.

Zijn collega van de ANWB is het daarmee eens: "Een verplicht kenteken en verzekering werkt drempelverhogend om de fiets te pakken en jaagt de fietser ook op kosten. Dat gaat in Nederland echt niet lukken."

Daarnaast zetten beide partijen vraagtekens bij de noodzaak van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het aantal ernstige ongevallen tussen fietsers onderling of tussen fietsers en voetgangers, heel erg klein is.

Nederland - fietsland bij uitstek - heeft een infrastructuur waarbij voetgangers, fietsers en motorvoertuigen van elkaar gescheiden zijn. Veruit de meeste ongelukken met letsel zijn eenzijdig, is te lezen in het rapport van VeiligheidNL. Dan heb je niets aan een aansprakelijkheidsverzekering. "In Nederland hebben veel mensen bovendien al een ongevallenverzekering", zegt de woordvoerder van de ANWB. In geval een eenzijdig ongeluk met letsel, wordt de schade door deze verzekering gedekt.

ANWB wil maximumsnelheid op het fietspad

Met een fietskenteken en fietsverzekering zal het dus zo'n vaart niet lopen. Vorig jaar werd al bepaald dat er in Europa geen verplichte verzekering voor e-bikes komt. Wat dat betreft trekt Groot-Brittannië na de Brexit natuurlijk zijn eigen plan. Ook daar is overigens het draagvlak voor een verplicht kenteken en verzekering gering.

De Fietsersbond en de ANWB blijven wel actief lobbyen voor een verbeterde verkeersveiligheid voor fietsers. "De ANWB staat achter het doel van een maximumsnelheid op het fietspad op bepaalde, drukke plekken", zegt de woordvoerder.

"Maar wij zien ook de nodige praktische uitdagingen. Zo heeft lang niet elke fiets een snelheidsmeter. Bovendien is handhaving moeilijk. Het idee van een maximumsnelheid op het fietspad kun je daarom beter zien als een boodschap aan de gebruikers van het fietspad. Ze moeten zich ervan bewust worden dat snelheidsverschillen het risico op ongelukken vergroot."