Niet alleen energie en boodschappen stijgen in prijs, maar ook bestelde goederen kunnen nog voor de levering duurder worden. Wat zijn je rechten en plichten als een bestelde caravan, auto of fiets ineens honderden of zelfs duizenden euro's duurder blijkt te zijn dan aanvankelijk overeengekomen?

De handtekening onder een koopcontract geeft je geen 100 procent zekerheid dat je het gekochte product ook daadwerkelijk voor de overeengekomen prijs mag meenemen als het eenmaal is geleverd. De leverancier mag prijsverhogingen doorberekenen aan de koper, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De BOVAG heeft daarvoor regels opgesteld.

Maar hoe pakt het in de praktijk uit? "Een koopcontract is niet eenzijdig", zegt advocaat Philip de Koningh, die in de autobranche is gespecialiseerd. "Ik vind dat je je er als consument van bewust moet zijn dat tussentijdse prijsverhogingen mogelijk zijn. Er is in de media immers genoeg over te doen."

Wel vindt De Koningh dat de verkoper de prijsverhoging moet kunnen uitleggen. "Maar ik ben ervan overtuigd dat een importeur een goede reden heeft om de prijs omhoog te doen. Ze zijn er heus niet op uit om een consument voor het blok te zetten. Feit is dat er bij een prijsverhoging in ieder geval altijd een partij teleurgesteld wordt."

Hoe zit dat met speciale bestellingen?

Veel fabrikanten bouwen elke auto op bestelling en dus volgens de gewenste specificaties. Philip de Koningh: "Zo'n individueel uitgeruste auto moet je als dealer wel weer kunnen verkopen als de klant afzegt. Als zoiets voor de rechter komt, dan zal die zeker kijken naar de redelijkheid van de situatie. Dan is het ineens niet zo zwart-wit."

Is De Koningh voorstander van een maximale prijsverhoging die in de wet wordt vastgelegd? "Ik kan me voorstellen dat er zoiets komt, maar voorlopig zal dat niet het geval zijn. Ons consumentenrecht is vormgegeven naar Europese richtlijnen en dat verander je niet zomaar."

'Ook wíj worden voor het blok gezet'

De verkopende partijen gaan nogal verschillend met de situatie om. In de fietsenbranche, waar de wachttijden soms tot wel twee jaar oplopen, hoor je verschillende geluiden.

Jan ten Tusscher, fietsspecialist in Enschede en Almelo: "We hebben de gelukkige situatie dat we uit voorraad kunnen leveren. Toen de eerste berichten over corona uit China binnenkwamen, hebben we enorm veel fietsen ingekocht. Om die te verkopen, hebben we een speciale webshop opgezet. Maar uiteraard zijn er ook modellen die we nog moeten bestellen en dat leidt soms tot levertijden. Het past niet bij ons om de tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen aan de klant. Kijk, ook wíj worden voor het blok gezet door de fabrikant, maar daar mag de klant niet de dupe van te worden. Ik neem dan mijn verlies, omdat ik weet dat ik een andere fiets uit voorraad voor een hogere prijs in de winkel kan zetten."

Martijn Wijsman, fietsspecialist in Zandvoort, staat iets anders in de wedstrijd. "Klanten houden er al rekening mee dat de prijs met zo'n 10 procent kan stijgen tussen bestellen en leveren. Als er een prijsverhoging is, meld ik dat pas bij aflevering. Tja, dan haken mensen weleens af. Maar gelukkig is de vraag naar fietsen zodanig groot, dat ik een afbestelde fiets al snel weer kwijt ben."

Limiet afspreken met de klant

In de caravanbranche is de situatie helemaal overspannen: prijsverhogingen van 20 tot 25 procent zijn geen uitzonderingen. "Het is zaak dat je er samen uit komt", zegt Christiaan van der Slik, caravandealer in Zoetermeer.

Dat begint al bij het contract. "Ik zorg ervoor dat het goed op papier staat, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ik spreek vaak een limiet voor de prijsverhoging af met de klant. Soms pak ik ook mijn verlies als de inkoopprijs hoger wordt. Het is een kwestie van geven en nemen."