Als het klimaat in Nederland structureel verandert, moet ook het wegdek aangepast. Met asfalt dat beter bestand is tegen hitte en waar bij de productie minder schadelijke uitstoot vrijkomt. Tel je daarbij op dat de benodigde olie peperduur is, dan lijkt dit het ideale moment voor bio-asfalt. Stappen we op grote schaal over op bioasfalt?

Het bindmiddel dat de ingrediënten van conventioneel asfalt samenhoudt heet bitumen. Dit is sterk oliehoudend en tijdens de productie en de verwerking komen veel schadelijke stoffen vrij. Volgens het Asfalt Kennis Centrum, een gezamenlijk laboratorium van een groot aantal asfalt verwerkende bedrijven, is bioasfalt dé oplossing voor tal van problemen die het huidige wegdek met zich meebrengt.

Algemeen directeur Ralph Venema legt uit: "Olie is niets anders dan heel oud plantenmateriaal. Om olievrij asfalt te kunnen maken, zijn we op zoek gegaan naar een bindmiddel dat we winnen uit planten die nú leven. Uit diverse gewassen winnen we lignine, een natuurlijke lijmstof. Dat blijkt een uitstekend bindmiddel. Uit proeven is gebleken dat bioasfalt net zo goed voldoet als traditioneel asfalt."

"De hele samenleving draait nu nog om olie", zegt hij. "We zien wat dat voor gevolgen heeft. bioasfalt kun je 100 procent olievrij produceren en aanbrengen, en hiermee voldoen we nu al aan de eisen die in 2030 gaan gelden. Bovendien kunnen de grondstoffen die voor bioasfalt nodig zijn, geteeld worden door Nederlandse boeren die hun bedrijfsvoering willen of moeten aanpassen."

“De prijs staat de keuze voor een milieuvriendelijker materiaal in de weg.” Ralph Venema, directeur Asfalt Kennis Centrum

De prijs is vaak leidend

Het grote voordeel van bioasfalt is dat CO2 dat in de planten opgeslagen zit in het asfalt 'gevangen' blijft, zegt Venema. Dat dit nog niet standaard wordt toegepast is volgens hem een centenkwestie. "Het is nu nog duurder dan oliehoudend asfalt. Bij aanbestedingen voor wegaanleg, waarbij een aannemer dus mag bieden op een opdracht, is de prijs nog vaak leidend. Dat staat de keuze voor een milieuvriendelijker materiaal in de weg. De opdrachtgevers in deze branche zijn vaak overheden. Daar leven mooie milieu-ambities, maar kennelijk mag het verwezenlijken daarvan niets kosten. En dat terwijl er ook projecten worden stilgelegd omdat anders de uitstootnormen worden overschreden."

Is het kostenplaatje inderdaad altijd het belangrijkste criterium bij het aanbesteden van wegenbouwprojecten? Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde van de provincie Friesland ziet dat anders: "Het is lastig om te zeggen wat doorslaggevend is, maar met duurzame oplossingen krijgt een bedrijf wel meer punten wanneer er een aanbesteding wordt gedaan. We vinden hergebruik en de circulaire gedachte heel belangrijk. We hebben zelfs geëxperimenteerd met de dakbedekking van een supermarkt waar asfalt werd gebruikt dat wc-papier als bindmiddel had. In onze provincie zie je veel van dat soort experimenten. Zeker als overheid moeten we het goede voorbeeld geven, geld kan niet altijd doorslaggevend zijn."

Aannemers kunnen geen voorstel doen voor biologisch asfalt

"Wegenbouwprojecten worden meestal aanbesteed door overheden", legt Cristian Kleijweg uit die werkt bij House of Tenders, een adviesbureau dat bedrijven begeleidt bij het inschrijven op aanbestedingen. "Tien jaar geleden zag je dat prijs nog echt doorslaggevend was, nu gaat het meer om de prijs-kwaliteitverhouding. Maar de definitie van 'kwaliteit' is lastig. Gaat het dan alleen om de manier van werken en het uiteindelijke resultaat of ook over de duurzaamheid van het werk?"

"Of er altijd plek is voor duurzame innovatie valt te bezien", zegt hij. "De meeste aanbestedingen van de overheid gaan uit van een zogenoemd RAW-bestek. Daarin is helemaal uitgekauwd hoe en met wat voor materialen het project moeten worden uitgevoerd. Er is dan geen ruimte voor eigen inbreng van de aannemer. Die kan dan niet voorstellen om in plaats van traditioneel asfalt een biologische variant te gebruiken. De duurzaamheid zit hem dan vooral in de manier van werken, bijvoorbeeld met machines die op elektriciteit draaien in plaats van diesel."

"Wil een opdrachtgever een aannemer wél inspraak geven in de te gebruiken materialen en methodes, dan is een bouwteam-aanbesteding zinvoller", zegt Cristian Kleijweg. "Dan heb je meer ruimte om met alternatieven te komen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve of alternatieve bouwstoffen."

Nu de overheid dringend geld nodig heeft om de koopkracht te repareren, uitstootdoelen te behalen en te zorgen voor veiligheid in binnen- en buitenland, ligt het voor de hand dat elke belastingeuro drie keer is omgedraaid voordat hij wordt uitgegeven. "Da's echt jammer", zegt Ralph Venema van het Asfalt Kennis Centrum. "Een financieel spanningsveld staat zo innovatie in de weg."