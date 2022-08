Automobilisten die onnodig links rijden op de snelweg vormen al jaren een bron van ergernis. Met als gevolg dat anderen zich schuldig maken aan bumperkleven of rechts inhalen. Komt er nog eens een oplossing voor dit probleem?

Wie ergert zich niet als andere verkeersdeelnemers de doorstroming belemmeren? Blijft een andere automobilist links op de snelweg rijden, dan zit je als bestuurder 'vast', of moet je twee of zelfs meerdere rijstroken opschuiven om in te halen. Dat roept soms agressieve reacties op, zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck: "Agressie komt voort uit frustratie. Dat ontstaat als je niet kunt doorrijden of inhalen."

Tijdens de eerste rijlessen word je er al op gewezen dat het wettelijk verplicht is om op de snelweg zoveel mogelijk rechts te rijden. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Rijinstructeurs en politieagenten hanteren vaak de 10 seconden-regel: blijf niet langer dan 10 seconden op de linker rijstrook hangen. Voor onnodig links rijden riskeer je een bekeuring van 220 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.

“Onnodig links rijden kan ook voortkomen uit angst.” Onderzoek Rijkswaterstaat

Kopieergedrag speelt een rol

Toch schrikt dit hoge boetebedrag maar weinig linksplakkers af. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat bij veel automobilisten afleiding een rol speelt. Bestuurders kijken op hun telefoon of zijn zo in gesprek met een passagier dat ze zich er niet echt bewust van zijn dat ze links rijden. Ook kan gemakzucht een reden zijn om op de snelweg niet naar de (meest) rechterrijstrook te gaan. Hierdoor wordt links rijden vanzelf een automatisme. Wat het nog erger maakt is kopieergedrag onder de automobilisten. Bestuurders zijn vaak geneigd om precies hetzelfde te doen als de auto die voor ze rijdt.

Vrachtwagens en 'losers' rijden op de rechterbaan

Op snelwegen met slechts twee rijstroken per rijrichting en veel vrachtverkeer, ontstaan vaak 'treintjes' op de linkerbaan. Bestuurders hebben het gevoel dat ze hun plekje in de linkerrij verliezen wanneer ze tussentijds terug naar rechts gaan. Ze zijn bang dat ze dan lange tijd achter een langzamer rijdende vrachtwagen blijven steken. Sommige automobilisten hebben de indruk dat de rechterrijstrook alleen voor vrachtwagens en voor 'losers' is. Onnodig links rijden kan ook ontstaan uit angst, bijvoorbeeld om niet op tijd op de juiste rijstrook te komen bij een knooppunt. Ook al is de werkelijke splitsing nog kilometers ver weg.

Wat veel linksrijders zich niet realiseren, is dat ze de doorstroming van het verkeer belemmeren en ze ergernis oproepen bij andere verkeersdeelnemers. Hierdoor gaan (snellere) weggebruikers zich gefrustreerd voelen, waardoor ze hufterig gedrag kunnen gaan vertonen, zoals rechts inhalen of bumperkleven.

Agressief monster

Ook voor deze hufterige reacties in het verkeer heeft verkeerspsycholoog Cees Wildervanck een verklaring: "Dat agressie zich vooral in het verkeer ontlaadt, komt doordat verkeersdeelnemers anoniem zijn in hun auto. Ze zijn niet of nauwelijks als persoon herkenbaar waardoor ze zich minder gecontroleerd voelen. Dit is de verklaring waarom die vreselijk aardige man die het de hele dag zijn collega's naar de zin maakt, in een agressief monster verandert zodra hij in zijn anonimiserende auto stapt."

Dé oplossing voor het probleem lijkt voorlopig niet in zicht. Gerichte verkeerscampagnes en handhaving door de politie hebben tot nu toe niets geholpen. En ook geen enkel onderzoek heeft tot nu toe een daadkrachtige oplossing aangedragen.

Let op je ademhaling

Wel kun je zelf je niveau van ergernis in het verkeer naar beneden brengen, adviseert Wildervanck: "Had je een rotdag en stap je gefrustreerd in je auto, blijf dan voor je de motor start éven zitten. Handen op je knieën, ogen dicht, ontspannen, en let op je ademhaling. Niks met die ademhaling doen, gewoon 'kijken', verder niks. Na een paar minuten vertrek je naar huis. Voelt lekkerder, hè?"

Denk ook even na voor je een linksplakker 'afstraft'. Voor rechts inhalen kun je een bekeuring krijgen van 250 euro, voor bumperkleven word je - afhankelijk van de gereden snelheid - voor 300 tot zelfs 650 euro op de bon geslingerd. De linksrijder waarschuwen met luid getoeter of lichtsignalen kan je een boete opleveren van 150 euro.