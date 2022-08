Voor veel Nederlanders zit de vakantie er inmiddels weer op. Dat betekent dat de camper of caravan terug moet naar de stalling of het verhuurbedrijf. En dan liefst zo schoon mogelijk. Dit zijn de beste tips voor de de grote schoonmaak van je camper of caravan.

Met de hoge temperaturen en aanhoudende droogte is de kans groot dat de camper of caravan flink stoffig is. Ook aan de binnenkant is er waarschijnlijk genoeg te doen. De belangrijkste tip is dan ook om ruim de tijd te nemen voor de poetsbeurt.

Het is niet ondenkbaar dat het een hele dag kost om een caravan of camper weer helemaal schoon te krijgen. En misschien ook wel een heel weekend. Daar zie je mogelijk tegenop, maar besef dan dat een grote schoonmaakbeurt essentieel is voor het behoud van je camper of caravan. Zeker als deze in eigen bezit is.

Maak allereerst een goed plan voor de schoonmaak. Zo kun je pas effectief de handen uit de mouwen steken wanneer je alle benodigde schoonmaakmiddelen en accessoires tot je beschikking hebt. Niets is zo vervelend als halverwege tot de conclusie komen dat je niet verder kunt werken.

Nu zul je op dit punt misschien denken: waarom zou ik de camper niet gewoon even door de wasstraat halen? In sommige truck-wasstraten kun je inderdaad ook met een camper terecht. Maar let op: camperfabrikanten waarschuwen voor krassen en schade aan ruiten en dakluiken die zo'n installatie kan veroorzaken. Daarom is het toch beter om de klus maar helemaal zelf te klaren.

De grote schoonmaak begint met het verwijderen van vuil. Foto: AutoWeek

Pas op met insectenreiniger

Dat begint wat ons betreft bij de voorwas. Verwijder het ergste vuil van de buitenkant met een hogedrukreiniger. Pas wel op met ventilatieroosters, afdichtingen en stickers. Hardnekkig vuil op de velgen ga je te lijf met een goede velgenreiniger. Inspuiten, laten inwerken en afspoelen is voldoende.

Vooral in het voorjaar en de zomer zijn er veel insecten. Een insectenreiniger lost de ingedroogde resten op zonder de ondergrond aan te tasten. Laten inwerken en afspoelen voordat het middel is opgedroogd. Gebruik dit middel daarom ook niet in de volle zon. Verwijderen gaat dan moeizaam en in het ergste geval kan er schade ontstaan.

Op hardnekkige insectenresten kun je een vochtig doekje leggen. Laten inweken en alsnog verwijderen. Om ook de hardnekkige vuilresten van de lak te halen, raden we een speciale autoshampoo aan.

Zet geen vuile camper of caravan weg

Droog maken gaat het best met een trekker of een sterk absorberende microvezeldoek. Zachtjes wrijven is het devies. Bij het gebruik van poetsdoeken moet je de randen altijd omslaan, zodat de stiknaad de lak niet raakt.

Ontdek je alsnog krasjes in de kunststof ruiten? Een polijstset voor koplampen is een geschikt middel om deze krasjes te verwijderen.

Zet de camper pas in de was als hij volkomen schoon is; anders wordt het vuil mee-verzegeld. Naast professionele wax-coatings zijn er ook sproeivloeistoffen op de markt die consumenten gemakkelijk kunnen gebruiken. Toepassen tijdens het wassen of daarna.

Veel borstels nodig

De schoonmaak van het interieur van de camper of caravan begint met ontsmetten. De speciaalzaak verkoopt ontsmettingsmiddelen voor leer, displays en aanraakschermen. Interieurreinigers verwijderen vervolgens niet alleen stof en vingerafdrukken, maar frissen ook kunststoffen op.

De stoelen voorin worden het meest gebruikt. Hier heb je veel reinigers, borstels en poetsdoekjes nodig. Gebruik bij het reinigen van textiel en tapijt een speciale borstel. Die haalt ook vuil uit hoogpolig tapijt.

