Je hoort het al langer: DAB+ is de toekomst voor radio, want over een aantal jaar kun je geen FM-radio meer gebruiken in je auto. Wanneer gaat dat moment komen? Hoe kun je DAB+-radio ontvangen in je auto? En hoe los je dat op bij een oudere auto?

De nieuwe standaard voor radio is DAB+ - Digital Audio Broadcasting; digitale radio dus. DAB+ gaat de FM-zenders vervangen. Sinds 20 december 2020 moeten nieuwe auto's voorzien zijn van DAB+-ontvangstmogelijkheid.

Met de opkomst van DAB+-radio zullen de zenders op de FM-band gaan stoppen. In sommige landen, waaronder Noorwegen, is er al geen FM-radio meer. In België is 2022 het laatste jaar waarin landelijke zenders analoog via de ether kunnen uitzenden.

In Nederland is de einddatum nog niet vastgesteld. Vergunningen voor verschillende landelijke FM-zenders zijn verlengd tot 2027. Pas als nog maar 30 procent van de mensen via FM naar een zender luistert, zal een einddatum worden vastgesteld. Tot die tijd kun je dus naar je vertrouwde zender blijven luisteren via FM.

Geen frequenties meer onthouden

DAB+-radio heeft een aantal voordelen. Doordat de capaciteit van digitale radio groter is dan die van de analoge FM-banden, heb je de beschikking over meer zenders. En doordat het signaal digitaal is, kun je de radiozenders zonder ruis ontvangen.

De zenders worden bovendien in één keer geladen, zodat je direct een keuze kunt maken uit de verschillende stations. Je kunt de stations dan op naam zoeken en je hoeft geen frequentie te onthouden. Met het audiosignaal kan ook aanvullende informatie worden meegestuurd, zoals informatie over de muziek die je hoort.

Overigens is DAB+-radio niet zonder nadelen. Zo moet een zender in jouw regio te ontvangen zijn. Is dat niet het geval, dan hoor je helemaal niets. Zit je op de rand van het gebied, dan zal de zender soms helemaal wegvallen (in plaats van zachtjes of slecht te horen zijn). En wil je maximaal genieten van de hogere kwaliteit van DAB+-radio, dan moet je een duurdere ontvanger kopen. En vooral betere, en daardoor duurdere, speakers zijn belangrijk.

Met ombouwset blijft stuurbediening behouden

Maar wat nu als je een oudere auto hebt en je geen FM-radio meer kunt gebruiken? Je hebt dan een aantal opties om DAB+-radio te ontvangen in de auto.

Zo kun je uiteraard de FM-radio in je auto vervangen door een radio met DAB+-ontvangst. Die passen in enkele en dubbele ruimtes voor de traditionele autoradio's. In veel gevallen kun je dan ook gelijk Android Auto of Apple CarPlay gaan gebruiken. Daarnaast kun je natuurlijk ook 'gewoon' met bluetooth of een kabeltje de audio streamen vanaf je telefoon.

Heb je een radio die in het dashboard van je auto gebouwd zit? Dan kun je die met een ombouwsetje vaak voorzien van een DAB+-antenne. Dat kan bij je garage, maar reken op een paar honderd euro aan kosten. Voor Volkswagens, Audi's, Seats en SKODA's zijn vervangende multimediasystemen verkrijgbaar. Die werken dan goed samen met bijvoorbeeld de stuurbediening en zien er ook precies uit als het origineel.

Ontvanger zelf aansluiten op bestaande audio-ingang

Ben je zelf handig genoeg, dan kun je op de audio-ingang van je bestaande radio je een losse DAB+-ontvanger aansluiten. Dan kun je daarmee de digitale radiostations ontvangen. Heb je geen audio-ingang? Dan zijn er adapters die je op verschillende manieren kunt aansluiten op de radio.

Voordat je begint met de installatie, schrik je mogelijk van de wirwar van draden. Toch is de montage simpel. En als je je best doet, heb je de cockpit snel op orde. Belangrijk is dat de kabelgeleiding goed voor elkaar is.

Het FM-signaal wordt aan de radio doorgegeven via een FM-transmitter of de AUX-aansluiting. Normaal gesproken biedt die laatste de beste oplossing, aangezien het FM-signaal gevoelig is voor storingen van naastliggende frequenties.

Met adapter kun je ook streamen of handsfree bellen

De adapters, die in prijs variëren van ongeveer 45 euro tot 120 euro, kunnen meer dan alleen een DAB+-signaal doorgeven. Ze hebben bluetooth en kunnen bijvoorbeeld muziek van je telefoon streamen of gebruikt worden voor handsfree bellen. Vooral in oudere auto's is dat een mooie toevoeging op de al aanwezige radio.

AutoWeek testte onlangs een aantal exemplaren, die lang niet allemaal perfect waren. Een kastje had een defecte AUX-uitgang en bij een ander testexemplaar liet de houder steeds los.

De testwinnaar was de Albrecht DR 56+, die op het moment van schrijven 77,48 euro kostte. Die adapter doet bijna alles goed. Hij heeft de belangrijkste functies, is eenvoudig te bedienen en heeft zelfs een knop om favorieten op te slaan. Een dimbaar scherm is de enige wens die onvervuld blijft.

De volledige test van AutoWeek lees je hier.