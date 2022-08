De Nederlandse autokoper is het meest op zoek naar een zwarte Volkswagen Golf met trekhaak. Tot die conclusie komt AutoWeek, dat het occasionplatform AutoTrack liet onderzoeken welke tweedehands auto's het meest worden gezocht. Duitse auto's blijken favoriet, want Volkswagen, Audi en BMW vormen de topdrie.

De populairste modellen zijn de Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, BMW 3-serie, Audi A3 en Ford Focus, blijkt uit de gegevens van AutoTrack. Bij de aankoop van nieuwe auto's ziet de topdrie er heel anders uit. Die werd in 2021 nog gevormd door de Kia Niro, Volvo XC40 en VW Polo, blijkt uit marktcijfers van de RAI Vereniging en BOVAG.

Hoewel bij de nieuw verkochte auto's vooral SUV's tegenwoordig de boventoon voeren, liggen de voorkeuren op de tweedehands markt heel anders. Het publiek dat in de markt is voor een gebruikte auto, kiest nog steeds het liefst voor een stationwagon of een hatchback, blijkt uit de cijfers van AutoTrack. Een SUV staat pas op de derde plek. Verder valt op dat cabriolets weinig geliefd zijn: die nemen slechts 6,74 procent van de zoekopdrachten in beslag.

Hoe oud mag een occasion eigenlijk zijn? Ook dat liet AutoWeek onderzoeken. Het blijkt dat de consument voornamelijk zoekt naar auto's van vier of vijf jaar oud. Opvallend is ook dat een occasion 'met de kop d'r af' - oftewel van jonge leeftijd met slechts een beperkt aantal kilometers op de teller - nog steeds heel populair is. Daar wordt opmerkelijk vaak naar gezocht.

Graag een trekhaak erbij

Deze zomer is weer duidelijk te zien dat Nederlandse automobilisten graag kamperen én fietsen. Caravans, vouwwagens, maar ook fietsendragers zie je in groten getale op de weg. Het verklaart waarom de trekhaak het populairste accessoire is bij de autokopers. Andere nuttige opties als cruisecontrol en navigatie staan op twee en drie, een airco op vier, en op de vijfde plek staat een accessoire dat minder voor de hand ligt: stoelverwarming. De Nederlandse automobilist laat zich blijkbaar graag verwennen, concludeert AutoWeek. Ook nog best populair zijn parkeersensoren.

De zwart-wit-grijze sleur is nog niet doorbroken

Als je de gemiddelde parkeerplaats bekijkt, kun je wel ongeveer raden wat de populairste kleuren zijn onder de automobilisten. En het ziet er volgens AutoWeek niet naar uit dat de zwart-wit-grijze sleur binnenkort wordt doorbroken. Pas vanaf plaats vier springt de kleur blauw eruit, maar op plek vijf staat dan gewoon weer zilvergrijs.

Meest gezochte kleuren bij occasionkopers

Zwart - 26,54 procent

Wit - 17,41 procent

Grijs - 13,98 procent

Blauw - 11,75 procent

Zilver - 7,07 procent

Rood - 6,62 procent

Groen - 3,01 procent

Oranje - 2,13 procent

Beige - 2,10 procent

Bruin - 1,99 procent

