Als particulier op verschillende verkoopsites zoeken naar een nieuwe of jonge elektrische auto was geen gemakkelijke klus. Inmiddels lijken de problemen grotendeels opgelost, zeggen woordvoerders van de belangrijkste verkoopplatforms tegen NU.nl.

Steeds vaker wordt online naar elektrische auto's gezocht. En steeds vaker is dat door particulieren. Uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat ruim 52 procent van de in het eerste kwartaal geregistreerde elektrische auto's aan particulieren is afgeleverd.

Die groep liep op verkoopsites tot enkele maanden geleden nog vaak tegen advertenties aan die gericht leken op zakelijke kopers. Die advertenties kenmerkten zich doordat er een verkoopbedrag exclusief btw vermeld werd. Dat bedrag ligt uiteraard een stuk lager dan wat je ervoor zou moeten betalen als particulier.

In de periodes waarin er voor elektrische auto's aanschafsubsidie vanuit de overheid beschikbaar was, waren er daarnaast tal van bedrijven die het subsidiebedrag al van de geadverteerde prijs hadden afgehaald, waardoor een auto voordeliger in aanschaf leek.

Dat betekent dat je met de rekenmachine aan de slag moest om achter de uiteindelijke prijs te komen. En je moest de kleine lettertjes onder de advertentietekst goed lezen.

'Goede bedoelingen'

"Dat er geadverteerd werd met prijzen exclusief btw, had een goede reden en was bovendien met goede bedoelingen", zegt Rico van der Vies van Automotive Mediaventions (AMV), het bedrijf achter merken als AutoTrack, Gaspedaal en Autowereld.nl.

"Elektrische auto's en plug-inhybridemodellen werden overwegend gekocht door zakelijke kopers. Bij een prijs inclusief btw zou die groep met een probleem komen te zitten, omdat je de btw niet kan uitrekenen zonder te weten wat de rest-bpm is. Dat is een autospecifieke belasting. Naarmate een voertuig ouder wordt, schrijft deze af. Kortom, een prijs exclusief btw was eigenlijk een handreiking van autoverkoper naar de zakelijke koper."

Met de toename van het aantal particulieren dat op zoek ging naar elektrische auto's, nam ook het aantal klachten over deze praktijk toe. Het leidde zelfs tot het manifest Ex-btw, weg ermee van enkele personen uit de sector, die de praktijk aan de kaak wilden stellen.

ACM grijpt in

In februari van dit jaar resulteerde de kwestie in een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De waakhond wees de verkopende bedrijven daarmee op de regels en waarschuwde dat er boetes voor overtreders zouden volgen. Kortom, de geadverteerde prijzen moeten "inclusief btw en andere vermijdbare kosten zijn" en "eventuele subsidies voor bijvoorbeeld elektrische auto's, mogen niet in de verkoopprijs verwerkt zijn", aldus de ACM.

"Voor AutoTrack hebben we toen een mogelijkheid gemaakt voor autobedrijven om beide prijzen bij de advertentie te tonen, dus inclusief en exclusief btw", zegt Van der Vies. "Daarnaast ging het ook nog weleens fout met zogeheten andere 'onvermijdbare kosten'. Wat dat zijn, is mede bij wet bepaald. Maar er zijn ook elementen waarvan de verkoper bepaald wat onvermijdbaar is, bijvoorbeeld als een bedrijf zijn auto' standaard met een volle tank brandstof verkoopt. Die tank moet dan in de verkoopprijs verwerkt zijn."

Ook andere verkoopplatformen zijn in actie gekomen, waaronder AutoScout24 en AutoTrader. "Wij de afgelopen maanden gewerkt aan het duidelijk weergeven van zowel de prijzen inclusief als exclusief btw bij advertenties. De standaardprijs die wordt getoond blijft de consumentenprijs inclusief btw, maar met een nieuwe filterinstelling kunnen ook de advertentieprijzen exclusief btw worden getoond. Dit geldt voor alle advertenties in de apps en op de websites", aldus country manager Dorianne Richelle, die toevoegt dat diverse autobedrijven en brancheorganisaties betrokken zijn geweest bij het ontwikkelproces.

Boodschap komt aan

Volgens Van der Vies heeft het overgrote deel van de bedrijven in Nederland de boodschap begrepen. "Er was sprake van een harde kern die het fout bleef doen. Bij AMV hebben we toen gezegd dat we van die bedrijven na de eerste waarschuwing onze overeenkomst zouden ontbinden. Dat heeft blijkbaar geholpen, want dat middel hebben we nog niet hoeven inzetten".

Van der Vies plaatst sowieso vraagtekens bij de manier van werken van die groep van bedrijven die steevast de fout in gingen. "Vaak ging het ze met de ex-btw-prijs erom om bovenaan in de rangorde te komen. Maar de meerderheid van de bezoekers van onze verkoopsites sorteert helemaal niet op prijs, dus het had überhaupt geen zin."