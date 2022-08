Het Russische automerk Lada is in Nederland al jaren niet meer te koop, maar op de thuismarkt nog sterk aanwezig. Nu de economie in Rusland in zwaar weer zit en Renault zich onlangs heeft teruggetrokken als mede-eigenaar, moet de autofabrikant meer dan ooit op eigen benen staan. Een nieuwe generatie elektrische Lada's moet het merk nieuw leven inblazen.

Enigszins spartelend probeert Lada de boel weer op orde te krijgen. In mei werd bekend dat Renault Group zijn volledige belang in het Russische AvtoVaz van de hand wilde doen. Renaults aandeel van zo'n 68 procent kwam in handen van NAMI, het Russische onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut voor auto's en aandrijflijnen. Daarmee is Lada in feite weer terug bij af: vooral een staatsbedrijf. De export staat sowieso op een laag pitje.

Inmiddels produceert Lada op eigen benen weer (vereenvoudigde) modellen. En onlangs kondigde het merk ook een nieuwe ontwikkelingsstrategie aan. Zo meldde Lada onder meer de productie van de personenauto Vesta van Izhevsk over te hevelen naar Togliatti, waar de Russische fabrikant zijn grootste productiefaciliteit heeft.

De productiecapaciteit en -snelheid zou in Togliatti een stuk hoger liggen en daar, aan de Wolga, moeten in het voorjaar van 2023 Vesta's worden gebouwd. De fabriek in Izhevsk wordt niet vergeten: Lada zegt deze locatie door te ontwikkelen. Zo wil het bedrijf er onder meer een volledig elektrische auto gaan ontwikkelen en bouwen: de e-Largus.

De e-Largus is in feite een Dacia Logan MCV

Die Largus is allerminst een compleet nieuw model. De inmiddels van een meer Lada-achtig front voorziene Largus werd namelijk al in 2011 gepresenteerd. In feite is het model weinig meer dan een Dacia Logan MCV van de eerste generatie, zoals die in 2006 op de markt kwam.

De auto is een erfenis van de jaren waarin Renault (tevens eigenaar van Dacia) de scepter zwaaide bij het bedrijf. Van de Largus bestaat al onder meer een Cross-versie, maar er zit dus ook een elektrische variant in het vat. Technische specificaties zegt Lada in een later stadium vrij te geven.

Het verplaatsen van de Vesta-productie heeft volgens Lada geen massaontslagen tot gevolg. Het bedrijf biedt onder meer omscholing aan en plaatst werknemers over naar andere plekken binnen het bedrijf. Daarnaast moet de verdere ontwikkeling van de fabriek in Izhevsk tot nieuwe arbeidsplaatsen leiden.

De volledig elektrische Lada Ellada kwam in 2011 op de markt. Foto: Lada

De Lada Ellada was er al eerder

De e-Largus is overigens niet de eerste elektrische auto in de geschiedenis van het merk. Lada bracht al in 2011 een tot honderd stuks gelimiteerde Ellada op de markt. Dat was een volledig elektrische versie van de bestaande Kalina-stationwagon. De Ellada had een 23kWh-accu, goed voor een actieradius van 160 kilometer volgens de NEDC-norm.

De Kalina-familie werd in 2018 samengesmolten met de Granta-reeks. De Granta Classic Sedan is tegenwoordig de goedkoopste van het stel en kost omgerekend zo'n 11.500 euro. Volgens Lada kost die zo'n 1.700 euro minder dan de vorige Granta Classic. Daarmee is het model nu de goedkoopste auto op de Russische markt. Lada zegt met de nieuwe Granta Classic tevens een concurrent voor gebruikte auto's in het aanbod te hebben.