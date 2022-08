Na een afwezigheid van een kleine twee jaar maken de Tesla Model S en Tesla Model X hun comeback in Nederland. Met deze twee auto's kwam het succes van Tesla op stoom en werd de auto-industrie wakker geschud. Maar in de basis zijn deze modellen nu tien en zeven jaar oud. Wat hebben de Model S en Model X anno 2022 nog te bieden?

Serveert de keuken van Tesla dadelijk opgewarmde hoofdgerechten? Ja en nee. De basisvorm van de auto's is inderdaad nog steeds dezelfde. En lang niet iedereen zal de gewijzigde bumpers, nieuwe wielen en anders ingedeelde voor- en achterlichten herkennen.

Het binnenste van Tesla's, daar waar je het meeste tijd doorbrengt en tegenaan kijkt, is wel helemaal nieuw. En Tesla zou Tesla niet zijn als er niet weer wat grappen en grollen zijn uitgehaald. Het merk levert de auto's met een half stuur en de traditionele stengels voor zaken als de richtingaanwijzers en ruitenwissers ontbreken. Achterin monteert Tesla een spelcomputer die qua rekenkracht weinig onder doet voor een PlayStation 5.

Onderhuids zijn de wijzigingen minstens zo groot. Tesla heeft het accupakket verbeterd, de elektromotoren aangepast en een nieuwe warmtepomp ontwikkeld. Sterker nog, de Model S is dermate anders dan het model dat in 2012 verscheen dat ie op een compleet nieuwe wijze geproduceerd wordt. Daardoor kon de auto niet langer in de fabriek in Tilburg in elkaar gezet worden. In maart 2021 kondigde het merk het einde van de assemblage in Nederland aan.

In lijn met concurrentie

Het resultaat van al die wijzigingen zijn auto's die volgens Tesla even snel als efficiënt zijn. Zo is Model S vrijwel net zo gestroomlijnd als de in 2021 gepresenteerde Mercedes-Benz EQS, de meest gestroomlijnde serieproductie-auto ter wereld.

Met een maximaal laadvermogen van 250 kW overtreffen de 'oude' Tesla's de meeste jongere modellen van de concurrentie nog. Ook wat betreft opgegeven rijbereik doen de Model X en Model S nog mee om de prijzen.

Over prijzen gesproken: die laten zich goed vergelijken met de concurrenten. Denk daarbij aan auto's als de Audi e-tron GT, BMW iX en de AMG-versie van de Mercedes EQE. Daarover later meer.

Marco Groter, coördinator van de testredactie van AutoWeek, ziet nog wel kansen voor de Model S en Model X. "De basis van de auto's is weliswaar oud, maar de techniek is tussendoor wel telkens via zogeheten over-the-air updates bij de tijd gehouden. En de efficiëntie van de Tesla behoort nog altijd tot de top. Daarbij heeft de auto nu een echte fysieke update gekregen. Het fiscale landschap is niet meer zo gunstig als bij z'n komst natuurlijk, maar kansloos zijn de Model S en Model X zeker niet."

Andere achterlichtunits en nieuwe wielen springen in het oog. Andere achterlichtunits en nieuwe wielen springen in het oog. Foto: Tesla

Vanaf november eerste afleveringen

Wie gereserveerd heeft, kan volgens de Nederlandse woordvoerder van Tesla vanaf november z'n nieuwe auto tegemoetzien. Voor nieuwe bestellingen gaat het merk uit van een levering ergens tussen december en februari. Het gaat daarbij om de zogeheten Plaid-uitvoering van de Model S en Model X.

Dat Plaid-typeplaatje is wat bijzonders. Het betekent dat de auto's drie elektromotoren hebben, die samen goed zijn voor 1.020 pk. De Model S Plaid heeft slechts 2,1 seconden nodig voor de sprint naar 100 kilometer per uur, de Model X Plaid 2,6 seconden. De grote Model X SUV haalt een topsnelheid van 262 kilometer per uur, terwijl de Model S doorloopt tot 322 kilometer per uur.

Met dergelijke snelheden ben je uiteraard zo door je stroom heen, maar bij normaal gebruik ligt het opgegeven rijbereik van de Model S Plaid op 600 kilometer. De Model X komt tot 528 kilometer. Praktisch zijn de auto's ook, want ze kunnen respectievelijk 1.600 en 2.250 kilo trekken.

Verkoop krabbelt op

De prijzen zijn al bekend. Voor de Model S Plaid vraagt Tesla 139.990 euro, voor de Model X Plaid 143.990 euro. De bestellingen voor gewone versies, die iets minder kostbaar zullen zijn, worden later in 2023 mogelijk. Ook die auto's moeten volgend jaar in Europa uitgeleverd worden.

De Model S en Model X waren nooit goedkoop, maar dankzij de gunstige bijtellingsregels een aantal jaar geleden wel flink in trek bij zakelijke rijders. Op het hoogtepunt in 2018 ging de Model S 5.622 maal op kenteken in Nederland, terwijl de Model X 2.963 keer geregistreerd werd. Daarna zakte de verkoop compleet in.

Toch boert Tesla nog aardig met zijn oudgedienden. Op kwartaalbasis krabbelt de verkoop dit jaar zelfs iets op. in het eerste kwartaal van dit jaar werden van die twee auto's 14.724 stuks afgeleverd, in het tweede kwartaal 16.162 exemplaren. Daarmee zijn er na zes maanden al meer exemplaren van de Model S en Model X verkocht dan in heel 2021. Maar zelfs als de trend aanhoudt, blijft Tesla vermoedelijk ver verwijderd van de 99.394 stuks die in 2018 werden afgeleverd aan klanten.