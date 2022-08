Via de Franse tolwegen kom je sneller op je bestemming aan, maar ze vormen vaak een flinke aanslag op je vakantiebudget. Met deze tips van AutoWeek kun je bezuinigen op de toltarieven.

Tip 1 Rij in segmenten

De tolwegen maken snelle en ononderbroken reizen mogelijk. Maar je kunt de tolkosten verlagen door kleine omwegen te maken.

Verlaat daarvoor de snelweg bij een afrit. Je betaalt dan voor de afstand die je op de tolweg hebt afgelegd. Ga vervolgens helemaal rond op de rotonde. Ga daarna terug naar de snelweg en haal opnieuw een tolkaartje.

Je kunt dit bij elke afrit doen om maximaal te besparen. De uiteindelijke tolrekening zal lager zijn dan wanneer je tot je daadwerkelijke afrit altijd op de snelweg zou blijven.

De berekening van tolheffingen op de autoroute houdt namelijk niet alleen rekening met de afgelegde kilometers, maar ook met op- en afritten. Vaak zijn de kosten van een korte rit lager dan een langere. Het rondrijden van een rotonde bootst meerdere korte ritten na.

Neem je bijvoorbeeld de snelweg van afrit 1 naar afrit 10? Dan kun je beter eerst een kleine omleiding te maken bij afrit 2 en daarna nog een bij afrit 6, voordat je jouw route op dezelfde weg vervolgt. Om je te helpen dit uit te rekenen en je kosten voor de péage effectief te verlagen, kun je speciale websites raadplegen. De besparingen verschillen echter van route tot route.

Een nadeel is wel dat deze techniek door de gemaakte omwegen tot extra brandstofkosten leidt. En het kost zeker wat extra tijd. Extra tip: vaak loopt er een Route Nationale redelijk parallel aan de tolweg. Je kunt deze besparing dus ook gebruiken om een leukere locatie te vinden voor je lunch of een (laad)pauze.

Tip 2: Vermijd de tolwegen

Tolwegen vermijden is uiteraard toegestaan. Het enige wat je hiervoor moet doen, is routes te kiezen waarbij je niet de tolweg neemt. Stel bijvoorbeeld de navigatie op je smartphone of in je auto in op 'Vermijd tolwegen'. Dat kan met praktisch alle navigatieapps en losse navigatieapparatuur.

Tolwegen via Google Maps vermijden Open de applicatie en kies je route.

Klik op de knop 'Opties'.

Vink het vakje 'Tolwegen vermijden' aan.

Bij TomTom (Go-app of de losse navigatieapparaten) moet je de route laten plannen en vervolgens in het menu zoeken naar 'Huidige route' en dan de optie 'Tolwegen vermijden' kiezen.

Tip 3: Volg de Route Nationale

Je kunt ook de Route Nationale vaker volgen. Die loopt meestal parallel aan de autoroute. Je kunt dan ook iets eten of tanken. In veel gevallen ben je in dat gebied wat goedkoper uit.

Als je de tolwegen vermijdt, moet je over het algemeen wel rekenen op extra reistijd. De maximumsnelheid is lager en je gaat door dorpen en steden heen. En soms is de route langer. Dat laatste is overigens niet altijd het geval, een route zonder tolwegen kan zelfs korter zijn.

Net als bij de vorige tip kun je bij een langere route ook meer brandstof verbruiken. Aan de andere kant: in het hoogseizoen vermijd je hiermee vaak de files die je op de Franse tolwegen wél zou tegenkomen.

Tip 4: Abonneer je op een elektronisch tolabonnement

Om automobilisten het leven te vergemakkelijken en tol te laten besparen, bieden veel concessiehouders op snelwegen 30 procent korting op het toltarief voor twintig ritten die particulieren regelmatig kiezen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor Ulys. De kosten voor dit type abonnement zijn in 2022 gemiddeld euro 2,50 per maand dat je het gebruikt en houdt rekening met slechts twintig ritten. Die kun je ook halen door de eerste tip toe te passen.

Tip 5: Vermijd spitstarieven

Spitstarieven op tolwegen zijn ook in Frankrijk een manier om het verkeer vlotter te laten verlopen. Je betaalt 25 procent meer of minder in piek- of daluren.

Zo kun je in het weekend op de A1 profiteren van het groene tarief. Op zon- en feestdagen of op een maandag kun je het beste tussen 14.30 en 16.30 uur of tussen 20.30 en 23.30 uur via de A1 naar Parijs terugkeren. Je vermijdt dan files en profiteert van een korting van 25 procent op je tolgeld. Dit is het groene tarief, dat ook geldt als je de tolpoorten vanaf de A26, de A29 en de A2 richting de A1 gebruikt. Let wel op: de prijs stijgt met 25 procent als je tussen 16.30 en 20.30 uur door de tolpoort gaat bij de uitritten Arsy, Chevrières, Senlis-Bonsecours en Chamant. Dit is het rode tarief.

Om ervoor te zorgen dat de verminderings- of verhogingsmaatregel eerlijk en duidelijk wordt toegepast, wordt rekening gehouden met de exacte start- en eindtijd van de prijsperiode van de tolpoorten. De betaalterminals hebben een tijdstempel. Dat is de tijd die de tolapparatuur registreert en dus bepalend is.

Voor Nederlanders is de volgende route wellicht minder gebruikelijk, maar goed om te weten als je naar het westen van Frankrijk rijdt: op de A14 geldt een lagere prijs van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en van 21.00 tot 6.00 uur (behalve op feestdagen). Op die tijden betaal je 25 procent minder bij de tolpoort van Montesson richting Parijs.