De opkomst van elektrisch rijden gaat hand in hand met de komst van nieuwe automerken. Veel van die nieuwe namen komen uit China. XPeng is de recentste speler die de stap naar Europa en Nederland waagt. NU.nl sprak met topman Brian Gu over de aanpak van het merk. Wat gaat Xpeng doen om te slagen waar anderen nog ploeteren?

XPeng (spreek uit: Ekspeng) is niet de eerste nieuwe Chinese speler en zal ook zeker niet de laatste zijn. Een merk als BYD klopte namelijk al op de deur en ook de Chinese startup NIO komt binnenkort naar Nederland. Ons land is met zijn ervaring met elektrisch rijden en de uitgebreide infrastructuur aantrekkelijk voor nieuwkomers op deze markt.

Bijvoorbeeld die uit China. In 2019 stuurde SAIC Motor het voorheen Britse merk MG deze kant op. De Geely Auto Group vaardigde Polestar en Lynk & Co af, terwijl de Green Mobility Group Europe het merk Seres van de Sokon Group naar Nederland bracht. In 2020 ging de U5 van startup Aiways hier in de verkoop.

MG zette zich in Nederland op de kaart met scherpe prijzen en een samenwerking met de Van Mossel Automotive Groep. Lynk & Co en Polestar hebben het voordeel dat ze zustermerken van het overbekende merk Volvo zijn en daardoor veel techniek kan lenen.

Toch laten de voorbeelden van Seres en Aiways zien hoe je een marktintroductie eigenlijk niet moet aanpakken. Die lijken namelijk vooral ingezet te hebben op het snel een graantje meepakken van fiscale voordelen op elektrische auto's voor zakelijke rijders. Nu dat voordeel kleiner is geworden, wordt het lastiger.

'Liever tevreden klanten dan enorme verkoopaantallen'

XPeng gaat het daarom anders doen, zegt Gu. Het in 2014 opgerichte merk gaat niet concurreren op prijs en is ook niet van plan om zo snel mogelijk de markt te overspoelen met modellen. In plaats daarvan wil het allereerst zijn zaakjes goed op orde hebben in Nederland, om vervolgens potentiële klanten te overtuigen met nieuwe technologie, vormgeving en gebruiksgemak.

"We moeten allereerst een organisatie en verkoopkanalen opzetten die vertrouwen bij de klant geven en duidelijk maken dat wij er voor de lange termijn zijn. Dat kost tijd en geld, maar daar hebben we de middelen voor. Pas als je de organisatie en een team op orde hebt, ben je echt in staat om auto's aan de man te brengen", zegt Hu daarover.

XPeng heeft daarom ook geen verkoopdoelstelling voor Nederland. "Wij willen liever dat we tevreden klanten hebben dan dat we enorme aantallen draaien", zegt Isaac Yeo, country manager namens het merk in Nederland.

Yeo vult aan dat XPeng inmiddels zijn eigen store heeft in de Westfield Mall of the Netherlands (in Leidschendam). Op korte termijn komt er een service centrum in Amsterdam voor verkoop en aftersales. Daarnaast werkt XPeng voor verkoop en service samen met retailorganisatie Emil Frey. Daar vallen een aantal grote dealerorganisaties onder, zoals Ekris, Nefkens en Pouw.

XPeng wil eerst zijn zaakjes op orde hebben voordat ze over verkoopdoelen willen praten, zegt topman Gu. XPeng wil eerst zijn zaakjes op orde hebben voordat ze over verkoopdoelen willen praten, zegt topman Gu. Foto: Xpeng

'P5 niet echt een uitblinker'

Toch is de aanloop naar Nederland niet zonder rumoer. Xpeng zou aftrappen met de P5, een sedan van het formaat Tesla Model 3, maar lijkt daar alsnog van af te zien.

Tegenover AutoWeek liet het merk eind juni weten dat de Nederlandse leveringen van de P5 uitgesteld worden. Dat heeft dus ook gevolgen voor de bestaande reserveringen, maar volgens XPeng is dit 'in het belang van de klant'. Een exacte levertijd kan XPeng op dit moment namelijk niet aankondigen.

Hoeveel mensen al ingetekend hadden voor een P5, wil XPeng ook niet prijsgeven. Wel krijgen die klanten de optie om een proefrit te maken met de P7, een duurder model. Volgens Yeo is het merk op dit moment bezig om de verkoopstrategie voor dat model op poten te zetten.

Opmerkelijk detail: AutoWeek testte de Xpeng P5 eerder dit jaar en concludeerde dat het model op geen enkel punt echt een uitblinker is en dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Dat staat in contrast met de uitspraken van Gu, die zegt dat de XPeng het vooral moet hebben van zijn afwerking, design, de toepassing van technologie zoals die voor autonoom rijden en gebruiksgemak. Yeo laat weten dat het merk altijd opzoek is naar feedback van klanten, ook als deze niet altijd positief is.

'Staying power'

Ambitie kan XPeng in ieder geval niet ontzegd worden. Het merk is volgens Hu juist naar Europa gekomen om te concurreren met het beste wat de auto-industrie te bieden heeft. De topman weet ook dat de Europese consument naar verhouding het meeste oog heeft voor kwaliteit en afwerking. Weet je de kritische Europese automobilist te overtuigen, dan ben je als nieuwe speler een heel eind op weg. XPeng is ook actief in Noorwegen, Zweden en Denemarken.

Wat Xpeng volgens Gu in ieder geval niet zal overkomen, is dat de modellen na drie jaar al museumstukken zijn omdat de organisatie is omgevallen of het hele merk niet meer bestaat. "Wij hebben staying power."

Met de P7 wil XPeng (alsnog) hoge ogen gooien. Met de P7 wil XPeng (alsnog) hoge ogen gooien. Foto: Autoweek