Tropische temperaturen zijn een extra uitdaging voor motorrijders. Want die veilige en dus warme motorkleding is een must. En dan zit de motorrijder ook nog eens bovenop een motorblok en uitlaat die van zichzelf al warm zijn. Hoe overleef je de hitte op een motorfiets?

Waar automobilisten de airco een standje kouder kunnen zetten, is het voor motorrijders oppassen geblazen in deze tropische hitte. Zelfs na zonsondergang straalt het asfalt nog lange tijd warmte uit. De enige afkoeling die je hebt, komt van de rijwind. Maar ja, gesloten, beschermende kleding laat weinig koele lucht door. Het gevolg is dat het lichaam enorm opwarmt. Hierdoor verlies je niet alleen vocht, maar ook je concentratie in het verkeer. De mogelijke gevolgen laten zich raden.

De Nederlandse wet stelt geen eisen aan de kleding die je op de motor draagt. Een goedgekeurde helm is voldoende. Met dit warme weer is het dan ook verleidelijk om met een T-shirtje en spijkerbroek op de motor te stappen. Maar als je lijf je lief is, doe je er goed aan toch een beschermend motorpak te dragen.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om toch voldoende gekoeld en veilig op pad te gaan. Allereerst is er de zogenoemde doorwaaikleding. Daarmee laat je op een gecontroleerde manier de frisse lucht binnen in je pak. Kelvin de Wit, productmanager van motorkledingspecialist MKC Moto, legt uit: "Bij een buitentemperatuur van 25 graden en hoger kan het een verademing zijn om met zomerkleding of doorwaaikleding de weg op te gaan. Uiteraard kan deze temperatuurgrens ook lager liggen als je het snel warm hebt. Zoals de naam al zegt, biedt doorwaai-motorkleding verkoeling. Dit wordt gerealiseerd door gaasstof, het zogenoemde mesh, of geperforeerde delen in het textiel of leer."

“Een koelvest bootst het zweten na.” Jochem van Mill, eigenaar webshop

Tijdens de afgelopen zomers bleek dat prachtig zomerweer ook ineens kan omslaan in harde regen. Is doorwaaikleding dan in verband met inregenen nog steeds aan te raden? De Wit: "Deze kleding is van zichzelf niet waterdicht op de ventilatieopeningen. Er zijn echter wel verschillende niveaus en kwaliteiten van dit soort kleding: de meer geavanceerde pakken worden vaak geleverd met bijvoorbeeld een uitneembare waterdichte liner (binnenjasje)."

Doorwaaikleding is er in verschillende stijlen

Nu zijn 'uitstraling' en 'motorrijden' onlosmakelijk met elkaar verbonden. En er zijn veel verschillende soorten motorfietsen. Een chopperrijder heeft een andere kledingstijl dan de bestuurder van een sportmotor. Is er voor elke soort motorrijder een pak te koop waarmee je met hoge temperaturen comfortabel kunt rijden?

"Je ziet vrij vaak dat doorwaaikleding in textiel een neutraal voorkomen heeft", legt De Wit uit. "Dit zorgt ervoor dat het op uiteenlopende motortypen kan worden gedragen zonder dat het op de motor misstaat. Ook is het vaak licht van gewicht. De wat meer uitgesproken bikerjackets zijn er ook met geperforeerd leer. Toch draagt dit vanzelfsprekend zwaarder, waardoor er minder verkoeling is dan bij de traditionele doorwaai-motorjas." De leren jas wordt vaak met een met kevlar versterkte motorjeans gecombineerd. Deze broeken hebben praktisch hetzelfde ventilerend vermogen als een reguliere jeans.

Extra koeling nodig? Draag een speciaal vest

Zoals gezegd is het koelende effect van de doorwaaikleding afhankelijk van de rijwind. Ligt je rijsnelheid wat lager, dan kan het toch nog te warm worden onder je pak. Dan is het dragen van een koelvest aan te raden. "Een koelvest bootst het zweten na", legt Jochem van Mill van de specialistische webshop koelvest.nl uit. "Je vult dit vest met een halve liter koud kraanwater. Door de warmte en de rijwind verdampt het water, wat de omgeving afkoelt. Het kan de temperatuur in het pak tot wel 15 graden verlagen. De werking ligt tussen de 48 en 72 uur. Kies je een DryCoolVest, dan blijft het verdampte water niet in het pak achter, je komt dus niet zeiknat uit je kleding."

Helm met airconditioning is de ultieme luxe

Als motorrijder wil je natuurlijk vooral ook je hoofd letterlijk en figuurlijk koel houden. Het is dan verleidelijk om een open helm te dragen, waardoor de rijwind vrij spel heeft op je gezicht. Dat voelt koel aan, maar heeft als nadeel dat insecten te pletter slaan op je huid. Het is daarom veiliger en comfortabeler om een dichte helm met ventilatiemogelijkheden te kopen.

Helemaal luxe wordt het met de ACH-1 van Feher. Deze integraalhelm is voorzien van een kleine airconditioning, die koele lucht door de helm blaast. De fabrikant claimt dat de temperatuur in de helm met 12 tot 18 graden afneemt. De ACH-1 is alleen online rechtstreeks bij de fabrikant te koop en kost 400 euro.

De ACH-1 helm van Feher heeft een ingebouwde airco. Foto: Feher

Met deze tips blijven motorrijders koel