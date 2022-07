De markt voor gebruikte auto's heeft net als die voor nieuwe modellen te maken met krapte. Er is te weinig instroom en ook de import vanuit het buitenland neemt af. Hierdoor lopen de prijzen van gebruikte auto's flink op. Wat is er aan de hand in tweedehands autoland?

Het verkoopplatform AutoScout24 houdt al een tijdlang bij wat de gemiddelde prijs van een gebruikte auto op het platform is. Vorige maand kwam dat bedrag uit op 23.337 euro. Daarmee zijn tweedehands wagens ruim 3.600 euro duurder dan een jaar eerder, een toename van ruim 18 procent.

Nergens in Europa gaat de prijsstijging van gebruikte auto's zo snel als in Nederland, stelt AutoScout24. Statistiekbureau CBS zag de gemiddelde verkoopprijs overigens met 11,5 procent oplopen. Stichting Vakgarage, een formule waar 343 bedrijven bij aangesloten zijn, zag de gemiddelde prijs van tweedehands auto's afgelopen jaar met ongeveer 12 procent toenemen, aldus voorzitter Vishal Durgaram.

Europese vijver raakt steeds leger

Volgens de BOVAG is er sprake van een erg ongelukkige samenloop van omstandigheden. "De verkoop van nieuwe auto's ligt al een aantal jaar relatief laag, waardoor er weinig doorstroom is naar de tweedehands markt. We missen daar honderdduizenden auto's. Daar kwam de coronacrisis vervolgens overheen. Veel Nederlanders gingen toen over tot de aanschaf van een gebruikte auto", zegt een woordvoerder.

In 2020 doorbrak de verkoop van tweedehands auto's voor het eerst de grens van twee miljoen exemplaren. Ook vorig jaar wisselden meer dan twee miljoen stuks van eigenaar. Dit jaar gaat het minder met de verkoop door autobedrijven, want die viel met 604.335 gebruikte personenauto's 11,9 procent lager uit vergeleken met vorig jaar. De handel tussen particulieren onderling bereikte volgens de BOVAG een "historisch dieptepunt voor de eerste zes maanden van een kalenderjaar": 315.397 verhandelde gebruikte personenauto's.

Vanwege de grote vraag steeg ook de import vanuit het buitenland, maar volgens de BOVAG en Durgaram van Vakgarage droogt die stroom langzaam op. In de eerste zes maanden van dit jaar is weliswaar een fors aantal van 132.711 gebruikte personenauto's geïmporteerd, maar dat is wel 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Durgaram zijn het nog altijd de auto's met traditionele verbrandingsmotoren die het meest in trek zijn bij het koperspubliek. Dat zie je terug in de importaantallen. Zo'n drie kwart van alle voertuigen had de afgelopen zes maanden een brandstofmotor onder de kap.

Toch constateert Automotive Media Ventions, bekend van Gaspedaal.nl en AutoTrack, op zijn occasionplatforms wel degelijk een flinke stijging in de zoekopdrachten naar auto's met alternatieve aandrijving. Bij de elektrische auto's ging het in juni om een stijging van maar liefst 146 procent ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Bij de hybrides bedroeg de stijging 66 procent. Ook het tweedehands aanbod van hybride en elektrische auto’s op deze platformen nam in diezelfde periode toe, met 34 procent toe.

Uit een representatief onderzoek van Gaspedaal.nl en AutoTrack bleek onlangs trouwens ook dat 20 procent van de Nederlandse automobilisten overweegt om dit jaar nog een elektrische auto te gaan rijden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn, aldus de respondenten: het is beter voor het milieu (56 procent), vanwege de huidige brandstoftarieven (54 procent) en ook omdat het fiscaal aantrekkelijk is (31 procent).

Prijzen van jong gebruikte auto's tikken niveau van nieuwe modellen aan

Rico Luman, sectoreconoom bij ING, herkent de lezing van BOVAG over 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden'. "In de eerste fase van de pandemie kwam het teruglopende aanbod door toenemende populariteit van de eigen auto om het ov te mijden. Nu speelt vooral de geringe instroom van nieuwe auto's een belangrijke rol. De productie ligt dit jaar al voor het derde jaar achtereen laag, terwijl het autogebruik en de vraag zich wel grotendeels heeft hersteld. Het aanbod voor de tweedehands markt wordt daarbij ook sterk geremd doordat er veel minder ex-leaseauto's op de markt komen. Hier is de jong gebruikte markt in hoge mate van afhankelijk."

Die laatste ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen die snel een nieuwe auto nodig hebben, bijvoorbeeld hun toevlucht zoeken tot zogeheten demomodellen van dealers. Meer dan eens betalen ze voor zo'n kort gebruikte auto hetzelfde of zelfs een hoger bedrag van voor een geheel nieuw model.

"Die geluiden horen wij ook", aldus de BOVAG. "De prijzen van jong gebruikte auto's tikken het niveau van nieuwe modellen aan. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Als je nu een geheel zelf samengesteld exemplaar wilt bestellen, dan ben je aan de beurt qua levertijd."

"Het is duidelijk dat langer dan een jaar wachten op een auto voor mensen niet heel aantrekkelijk is. Een auto blijft in die zin toch een consumptiegoed", vult Luman aan.

Durgaram van de Stichting Vakgarage schat dat ook de problemen bij de NS en op Schiphol ervoor zorgen dat de gebruikte auto prominent in beeld blijft bij de Nederlandse consument, met voortdurende hoge vraag als gevolg.