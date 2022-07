Pech onderweg is op zich al vervelend, maar dat wordt het helemaal als je er dan pas achter komt dat je niet goed verzekerd bent. Het is daarom verstandig om de verzekeringsvoorwaarden nog eens goed door te lezen, liefst voordat de lange vakantiereis begint.

Hitte en lange vakantieritten zijn belangrijke veroorzakers van autopech. Een koelsysteem dat er de brui aan geeft, een klapband, brandstofproblemen: allemaal typische malheur wanneer de thermometer tropische temperaturen aangeeft.

Wie op zeker wil gaan, stuurt de auto ruim voor de vakantie voor een onderhoudsbeurt of zomercheck. Je kunt er ook op vertrouwen dat de Wegenwacht of een andere pechhulpverlener je snel weer op weg helpt als je met panne komt te staan. Maar de vraag is of elk pechgeval wel gedekt is in de hulpverlening.

Is de standaarddekking voldoende of is maatwerk nodig?

De bekendste pechhulpverlener van Nederland is uiteraard de ANWB Wegenwacht. Naast een keuze uit de drie standaardpakketten kun je je persoonlijke situatie nog verder specificeren. Een aanhanger is namelijk niet standaard meeverzekerd en voor een huurcamper biedt de ANWB helemaal geen pechhulp. En dat terwijl hun pechhulp persoonsgebonden is en je dus verwacht dat je met elke auto waar je in rijdt geholpen wordt.

Dit zijn zomaar wat voorbeelden waar je tegenaan loopt als je verder kijkt dan de eerste informatie. Vermeldt de aanbieder niet expliciet wat er gedekt is in de pechhulpverzekering, bijvoorbeeld op de website, zoek dan uit waar je recht op hebt.

Speuren in de kleine lettertjes voorkomt verrassingen

Vaak weet je helaas pas na het lezen van de kleine lettertjes waar je aan toe bent. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij pechhulpverlening binnen de zogenoemde mobiliteitsgarantie die veel automerken en universele garageketens bieden. Laat je het onderhoud aan je auto in hun werkplaats uitvoeren, dan krijg je er een gratis pechhulpverzekering bij. Een mooie geste, maar de dekking kan heel summier zijn.

Een blik op de voorwaarden van bijvoorbeeld de Opel-pechhulpverzekering leert dat de dekking tamelijk beperkt is, met onder meer slechts twee hulpverleningen per jaar. Bij andere pechhulpverleners kunnen dat er wel zeven zijn. Bovendien is hulp voor een aanhangwagen niet bij te verzekeren. Ook Volvo, een populair merk bij caravankampeerders, biedt in het Assistance-programma geen aanhangerpechhulp. Dit staat niet expliciet in de voorwaarden vermeld.

Merkgebonden pechhulpverlening vraagt dus om aandacht van de bestuurder, zeker als je van merk gewisseld bent. Een woordvoerder van Allianz Assistance, dat voor veel automerken de pechhulpverlening verzorgt, beaamt dat de voorwaarden en dekking van merk tot merk kunnen verschillen en ook tussentijds aangepast kunnen worden.

Auto waardeloos? Dan moet hij achterblijven

Een andere valkuil betreft repatriëring vanuit het buitenland, oftewel het naar Nederland terughalen van een gestrand voertuig. Dit is vaak wel standaard opgenomen in de dekking, maar er kan een restrictie gelden. Wanneer de (rest)waarde van het voertuig lager is dan de kosten voor repatriëring, dan moet je het voertuig achterlaten.

Dat klinkt logisch, maar in het geval van een klassieke auto of camper kan er wél discussie zijn over de geldelijke waarde. Een taxatierapport kan dan zinvol zijn. Voor zware campers (dus boven 3.500 Gross Vehicle Weight) geldt soms een toeslag voor transport naar huis.

Krijg je in Frankrijk een Nederlandse monteur of wordt het de dorpsgarage?

Daarnaast kan de wijze van dienstverlening verschillen. De ene aanbieder repareert voor zover mogelijk zelf jouw auto (de Wegenwacht zet zelfs Nederlands personeel in op populaire buitenlandse vakantieoorden). De andere aanbieder kiest ervoor om de auto af te slepen naar een garagebedrijf van zijn keuze. Je bent dan overgeleverd aan de planning van de garagehouder of en wanneer je geholpen wordt.

Zo kies je je pechhulpverzekering

Menno Dijcks, autospecialist van vergelijkingssite Independer, zet voor NU.nl de verschillende vormen van pechhulp op een rij. Hij geeft tips waar je op moet letten bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Dit zijn de verschillende soorten pechhulpverzekeringen:

Aanvullende dekking bij je autoverzekering.

Losse pechhulpverzekering (bijvoorbeeld ANWB Wegenwacht).

Pechhulp 'on demand'; geen abonnement, maar alleen kosten als je pechhulp nodig hebt (bijvoorbeeld Roadguard van Centraal Beheer).

Pechhulp bij je reisverzekering.

Omdat pechhulpdiensten niet automatisch dekkend zijn in het buitenland, kun je dit bij reisverzekeringen vaak als aanvullende dekking kiezen.

Let hierop als je pechhulpverzekeringen vergelijkt:

Krijg je ook hulp in je eigen woonplaats en voor de deur?

Heb je recht op een vervangende auto en betaalt de verzekeraar trein- en taxikosten?

Is er dekking voor eigen schuld, zoals het tanken van verkeerde brandstof of verlies van sleutels?

Sommige verzekeraars hanteren een leeftijdsgrens van een auto. Is hij ouder, dan ben je niet meer verzekerd.

Kijk goed of je niet dubbel verzekerd bent voor pechhulp, bijvoorbeeld via je reisverzekering of als aanvullende dekking bij je autoverzekering.

Meer adviezen over pechhulpverzekeringen vind je op deze pagina van Independer.