De Europese auto-industrie kent een rijke geschiedenis. Geen wonder dat er in veel vakantielanden verrassend mooie automusea te vinden zijn.

België

In het Jubelpark in Brussel staan twee prachtige musea en een daarvan is Autoworld. Dit museum heeft een omvangrijke permanente collectie maar trekt het hele jaar ook bezoekers met interessante tijdelijke exposities. Zo kun je tot en met 28 augustus 'Alfa Romeo Storico' bezichtigen, over de roemruchte geschiedenis van het Italiaanse merk. Van 23 september tot en met 4 december gaat alle aandacht uit naar Ferrari, dat zijn 75ste verjaardag viert.

Frankrijk

In de stad Mulhouse, in de Franse Vogezen, is het Musée National de l'Automobile gevestigd. Het borduurt voort op de omvangrijke autoverzameling van de gebroeders Schlumpf, die veel geld uit hun textielfabrieken sluisden om in het geheim dure historische auto's - vooral Bugatti's - te kopen.

Iets verderop, in Sochaux, staat het Musée de l'Aventure Peugeot. In dit museum gaan ze 210 jaar terug in de tijd, en kun je zien hoe een kleine fabriek van handzagen en koffie- en pepermolens zich in rap tempo ontwikkelde tot een wereldmerk van auto's en tweewielers. Veel aandacht is er voor de grote race- en rallysuccessen van Peugeot, en je kunt ook een aantal beeldschone studiemodellen van Peugeot zien die nooit in productie zijn gegaan.

“In Autostadt vind je auto's van alle Volkswagenmerken en pretparkachtige attracties.”

Duitsland

De Duitse automerken pakken groots uit met hun fabrieksmusea. In Stuttgart zijn het Mercedes-Benz Museum en Porsche Museum gevestigd, in München neemt BMW je mee door zijn bewogen geschiedenis en toekomst in BMW Welt en BMW Museum. Het fabrieksmuseum van Audi is in Ingolstadt gevestigd. In Wolfsburg vind je Autostadt: auto's van de Volkswagen Group-merken zijn er te bewonderen en er zijn ook pretparkachtige attracties.

Kleinschaliger, maar beslist niet minder interessant, is het August Horch Museum in Zwickau. Hier zie je hoe merken als Horch, Wanderer en Auto-Union voor de Tweede Wereldoorlog tot bloei kwamen, en hoe merken als Trabant en Wartburg in de voormalige DDR standhielden. Een groot aantal studiemodellen laat zien hoe er in de DDR vooruit werd gekeken - en hoe innovatieve ideeën onder het communistisch juk de kop werden ingedrukt.

Het museum van Mercedes-Benz in Stuttgart is een van de mooiste automusea ter wereld. Het museum van Mercedes-Benz in Stuttgart is een van de mooiste automusea ter wereld. Foto: Daimler AG

Tsjechië

In het Tsjechische Mladá Boleslav is het fabrieksmuseum van SKODA gevestigd. Voor de Tweede Wereldoorlog werden in de Tsjechische republiek auto's gebouwd die zich gemakkelijk konden meten met de grootste merken uit West-Europa, maar dat veranderde toen het land werd geïntegreerd in het Warschaupact. Er waren vele innovatieve ideeën, maar die kwamen nooit van de grond. Bij ons is de rijke race- en rallygeschiedenis van SKODA vrijwel onbekend, en dat alleen al maakt dit museum des te interessanter.

Ook Skoda heeft zijn eigen automuseum, dicht bij de fabriek in Tsjechië. Ook Skoda heeft zijn eigen automuseum, dicht bij de fabriek in Tsjechië. Foto: Skoda

Italië

Wanneer je in de provincie Emilia-Romagna verblijft, houd dan een dag vrij voor een bezoek aan het Museo Ferrari in Maranello en het Museo Enzo Ferrari in Modena. Dit jaar bestaat het beroemde merk 75 jaar, en er zijn verschillende exposities en activiteiten om dit jubileum te vieren.

Op 35 kilometer van Maranello ligt Sant'Agata Bolognese, de bakermat van Lamborghini. De fabriekscollectie is ondergebracht in het Mudetec, het Museum of Technology. Nog meer Italiaanse autogeschiedenis vind je in het Museo Storico Alfa Romeo in Arese, een buitenwijk van Milaan. Een museum met een prachtige inrichting, waar de exotische modellen van voor de Tweede Wereldoorlog, de succesvolle rode racewagens, vele prototypes en fraaie productiemodellen in chronologische volgorde worden gepresenteerd.

“Het British Motor Museum in Gaydon heeft ’s werelds grootste verzameling historische voertuigen van Britse makelij.”

Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk is haast in elk dorp wel een auto- of transportmuseum te vinden. In Beaulieu worden het hele jaar door tal van auto- en oldtimerevenementen georganiseerd. Hier is tevens het National Motor Museum gevestigd. Het British Motor Museum in Gaydon, waar ook de fabrieken van Jaguar en Land Rover staan, heeft naar eigen zeggen 's werelds grootste verzameling historische voertuigen van Britse makelij.

Nederland

Deze zomer op vakantie in eigen land? Nederland heeft geen bijzonder rijke autohistorie, maar ons ondernemerschap vind je ook in de autobranche terug. Zo is uiteindelijk ook het Louwman Museum in Den Haag ontstaan. Sinds 1923 is het autofamiliebedrijf uitgegroeid tot een internationaal opererend imperium. De autoverzameling die oprichter P.W. Louwman langzaam begon, werd een wereldwijd vermaarde collectie met tal van unieke en historisch zeer waardevolle auto's. Vele exotische sportwagens en raceauto's hebben klassieke wedstrijden zoals de 24 uur van Le Mans gewonnen. Tot 4 september is er een thema-expositie over winnende Formule 1-auto's.

Het enige automerk van omvang dat Nederland heeft gekend, is DAF. Het hoofdkantoor, de ontwikkelingsafdeling en de vrachtwagenfabriek zijn nog altijd in het Noord-Brabantse Geldrop gevestigd. Enkele kilometers van de fabriek staat het DAF Museum. Hier is te zien hoe de gebroeders Van Doorne vanuit hun kleine werkplaats startten met aanhangwagens, en hun onderneming zagen groeien tot fabriek voor trucks en personenauto's.

Op de verdieping waar de personenauto's staan, dient de Variomatic - een ingenieuze traploze versnellingsbak - als rode draad: van de DAF 600 (de 'truttenschudder met jarretelaandrijving') tot een heuse Formule 1-bolide. Interessant zijn ook de race- en rallyauto's, de Dakar-trucks van coureur Jan de Rooy en de DAF-conceptmodellen die nooit het productiestadium hebben bereikt.

