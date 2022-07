Een krappe parkeerplaats, een kind op een fietsje, een paaltje dat je over het hoofd ziet: kleine schades aan de auto zijn haast onvermijdelijk. Spotrepair kan de oplossing zijn.

Schadeherstel is vaak een langdurige operatie. Zelfs als het een relatief kleine schade betreft, kan het gebeuren dat je je auto dagenlang kwijt bent en de rekening hoog oploopt. Het zogenaamde spotrepair is vaak een goedkopere en snellere oplossing.

Bij spotrepair wordt de schade alleen plaatselijk hersteld. Daarvoor is minder tijd nodig en er wordt minder materiaal en lak gebruikt. Voorwaarde is wel dat de schade klein is; denk aan de omvang van maximaal een A4. De schade aan het staal of de kunststof wordt uitsluitend op de betreffende plek hersteld en de lak alleen dicht bij de schade opnieuw gespoten. Er is dan ook geen spuit- of droogcabine nodig en er hoeft minder te worden gedemonteerd of vervangen. Je kunt de auto doorgaans na een dag al terugkrijgen.

Dit soort schades kunnen met spotrepair worden hersteld:

Kleine deukjes tot tot het formaat van een A4

Krassen tot pakweg 30 centimeter

Kras op (de hoek van) de bumpers

Deuk op (de hoek van) een bumper

Parkeerschade

Horizontale oppervlaktes als de motorkap of de kofferbakklep van een sedan zijn in dit opzicht lastiger of niet mogelijk.

Zo wordt de schade aangepakt

De schadehersteller heeft - afhankelijk van de reparatie - het volgende plan van aanpak:

Het beschadigde deel wordt eerst geschuurd en eventuele verfresten worden verwijderd. De auto wordt rond de te behandelen schade afgedekt, om te voorkomen dat rondspattende verf op de verkeerde plek terechtkomt. Als eerste laag wordt een primer of grondlaag aangebracht. Een hittelamp helpt telkens om de laklagen snel te drogen. Vervolgens wordt de tweede laklaag aangebracht die de kleur geeft aan de auto. Afsluitend wordt de blanke lak aangebracht. Die zorgt voor de nodige bescherming én geeft glans aan de lak. Is uitdeuken nodig, dan komen hier uiteraard nog enkele stappen bij.

De lakkleur van je auto wordt met een speciale scanner bepaald. Dat gebeurt meestal met een referentiepunt dicht bij de beschadiging om de exacte kleur te meten. Hiermee wordt de precieze kleur gemengd voor jouw lak, zodat je de reparatie later niet ziet.

Goedkoper en sneller

De kosten van spotrepair zijn door de plaatselijke behandeling lager. Immers: traditioneel moeten delen van de carrosserie of het interieur worden gedemonteerd en weer gemonteerd. Ook worden dan complete plaatdelen gespoten waar dat in dit geval plaatselijk gebeurt. Dit alles scheelt aanzienlijk in de kosten. Je ziet dan ook dat een kleine parkeerdeuk voor 75 euro kan worden verholpen of een kleine kras voor 40 euro.

Ook grotere ingrepen staan vaak tegen vaste prijzen op de prijslijst. Voor een kras op de bumper moet je bijvoorbeeld denken aan een bedrag rond de 200 euro. Voor sommige lakken kan een toeslag gelden.

Hoewel de schades goedkoop gerepareerd kunnen worden, kan het een dure grap worden als je de verzekering aanspreekt voor een vergoeding. Je verliest namelijk wel vijf jaren op de bonus-malusladder van je no-claim. Dan kan het 'voordelige' herstel ineens kostbaar worden door de stijgende premie. Daarom is het bij deze vorm van schadeherstel vaak aantrekkelijker om de reparatie zelf te bekostigen.