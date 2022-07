Veel autoverhuurders doen er nog steeds alles aan om extra kosten voor de consument te verbergen. Wie een auto huurt doet er allereerst verstandig aan goed de huurvoorwaarden door te nemen. Voorkom dat het verhuurbedrijf je achteraf een gepeperde rekening presenteert, met onverwacht hoge kosten.

De Consumentenbond krijgt nog altijd veel klachten over autoverhuurbedrijven in het buitenland. De meeste klachten van vakantiegangers gaan over vage voorwaarden en torenhoge extra kosten. Vaak rekent de autoverhuurder een op het eerste gezicht messcherpe dagprijs voor de huurauto zelf, maar brengt hij vervolgens allerlei aanvullende kosten in rekening.

Duik allereerst in de huur- en verzekeringsvoorwaarden. De meeste huurauto's zijn verzekerd via een WA + volledige cascodekking, meldt de onafhankelijke vergelijkingssite Independer.nl. Het eigen risico dat de verhuurbedrijven vervolgens berekenen bij schade, rijst echter vaak de pan uit.

Het verhuurbedrijf gokt erop dat je het eigen risico afkoopt of een aanvullende verzekering afsluit. Dat kan vaak alleen ter plekke, op het moment dat je de huurauto ophaalt. Sluit je deze 'waiver' bij het verhuurbedrijf af, dan loopt de prijs van de huurauto flink op en blijven de bepalingen van wat wel en wat niet verzekerd is, vaak erg schimmig.

Om deze risico's uit te sluiten, kun je van tevoren zelf een aanvullende verzekering afsluiten die het eigen risico op de huurauto dekt. Een dergelijke verzekering hoeft niet duur te zijn: grote maatschappijen als Allianz of Europeesche Verzekeringen, brengen slechts enkele euro's premie per dag in rekening. Vanwege het gedoe met verzekeringen kan het ook verstandiger zijn om een auto te huren bij een 'broker', een soort van tussenpersoon tussen consument en huurmaatschappij. Voorbeelden daarvan zijn SunnyCars.com en HolidayAutos.com. Zo biedt SunnyCars heldere all-inclusive tarieven, waardoor je aan de balie niet voor verrassingen komt te staan en je je niks aan hoeft te trekken van eventuele verkooppraatjes. En HolidayAutos biedt een eenvoudige mogelijkheid om een extra verzekering aan te schaffen, zodat je voor bijna alles gedekt bent.

Tweede bestuurder? Ook dat kost extra

Er zijn meer 'extra's' waar sommige autoverhuurbedrijf een slaatje uit willen slaan. Zo is vaak in het huurcontract vastgelegd dat de auto maar door één persoon bestuurd mag worden. Zou iemand anders in jouw reisgezelschap de huurauto besturen en vervolgens betrokken raken bij een aanrijding, dan komen alle bepalingen van de verhuurder te vervallen. Om een tweede naam op het huurcontract genoteerd te krijgen, betaal je echter algauw zo'n 8 euro per dag extra.

Over schade gesproken: loop voor vertrek eerst een rondje om de huurauto om deze goed te controleren op schade, en maak van elk butsje, krasje of sterretje in de voorruit een foto. Als de huurauto niet is gewassen, wees dan extra alert op verborgen deuken.

Laat alle schade door een medewerker van het verhuurbedrijf op het huurcontract noteren, zodat je achteraf niet de discussie krijgt dat de schade tijdens jouw vakantie is veroorzaakt. Laat bij het terugbrengen ook weer iemand van het verhuurbedrijf de auto bekijken, en deze persoon bevestigen dat de huurauto geen nieuwe schade heeft. Informeer naar de procedure van de schadeafwikkeling, voor het geval je onderweg toch schade oploopt of pech krijgt. En is pechhulp dan gedekt, of krijg je een vervangende huurauto? Dat is beslist niet altijd het geval.

Navigatie: goedkoper om zelf te regelen

Nog zoiets: de meeste standaard huurauto's hebben geen navigatiesysteem. Wil je liever wel een auto met navigatie? Dat kan, maar dan zit je automatisch vast aan een kostbare upgrade. Zeker in Europa is het veel goedkoper om te navigeren via een app op je smartphone. Sommige navigatieapps, zoals Here WeGo, bieden de mogelijkheid om via wifi, dus gratis thuis, complete wegenkaarten te downloaden zodat het je onderweg geen data kost. Google Maps doet dat ook, maar beperkt zich daarbij tot bepaalde gebieden. Overweeg voor bestemmingen buiten Europa de aanschaf van een extra sim-kaart in je telefoon (als die daarvoor geschikt is). Daarmee kun je voor relatief lage kosten onderweg Google Maps gebruiken: ook handig als je te voet of op de fiets een stad verkent. Voorbeeld: zo'n simkaart met 12 GB data-tegoed voor de VS koop je al voor 36 euro.

Volle of lege tank?

Controleer vóór vertrek bij het autoverhuurbedrijf hoeveel brandstof er in de tank zit. Is de tank niet helemaal vol, geef dit dan duidelijk aan en laat hiervan een notitie maken. Zo voorkom je discussie achteraf wanneer je de auto zelf niet helemaal afgetankt inlevert. Je zult niet de eerste zijn die later alsnog voor de kosten van een volle tank opdraait. Soms wordt de mogelijkheid geboden vooraf een volle tank te kopen, of deze is bij de verhuur-deal inbegrepen. In dat geval mag je de auto desnoods met een lege tank weer inleveren. Betaal je echter apart voor zo'n volle tank, let er dan wel op of de berekende literprijs niet veel hoger is dan bij het plaatselijke tankstation.

Tot slot: let goed op wat het verhuurbedrijf doet met de gegevens van je creditcard. Meestal wordt op je creditcard een borg 'gereserveerd', maar ook kunnen aanvullende brandstofkosten en het eigen risico worden verrekend. Soms gebeurt dat onterecht. Maak in een dergelijk geval meteen bezwaar bij de verhuurmaatschappij, of neem contact op met je bank om de betaling terug te draaien. Hiervoor dien je uiteraard wel bewijsmateriaal te overleggen.

Elektrische auto huren op vakantie? Dit artikel van AutoWeek vertelt je daar meer over. Tips over autohuur in het algemeen vind je op deze pagina van Independer.