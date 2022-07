Elektrische auto's heb je tegenwoordig in allerlei soorten en maten, maar een doodeenvoudige stationwagen ontbrak nog. Daar kwam eerder dit jaar met de komst van de MG5 Electric verandering in. Dat model moet volgens de Chinese fabrikant uitkomst bieden voor mensen die een modieuze SUV of cross-over niet zien zitten.

De MG5 trekt volgens Van Mossel Automotive Group, de dealerorganisatie van het merk, vooralsnog precies het verwachte publiek: wat oudere echtparen en gezinnen met jonge kinderen, die per se een stationwagen willen. Wellicht niet het publiek waar je flitsende promotieplaten mee maakt, maar daar is de MG de auto dan ook niet naar. De MG5 is ondanks het scherp getekende front namelijk nogal een brave verschijning.

Wat ook niet helpt, is dat de wagen wat vreemd hoog op zijn poten staat, waardoor de overigens fraaie 17-inch wielen de wielkasten niet mooi vullen. Je krijgt er een redelijk hoge instap en dito zitpositie voor terug, precies datgene wat mensen naar een SUV drijft. Je zit wel wat vreemd hoog ten opzichte van het dashboard en voor een ideale zitpositie zou zou het stuur nog wat verder in diepte verstelbaar moeten zijn.

Het interieur blijkt fraai gestileerd en praktisch. Het 10,25-inch aanraakscherm zit perfect binnen handbereik en is relatief eenvoudig te bedienen. Wel zijn de gebruikte icoontjes wat klein. Dat is jammer, want voor zaken als de klimaatregeling moet je in een menu zijn.

MG heeft werk gemaakt van het interieur.

MG5 Electric Prijs instapmodel: 33.985 euro

Basisprijs Long Range Luxury-versie: 38.485 euro

Prijs testauto: 40.735 euro

Opgegeven gemiddeld energieverbruik: 179 Wh/km

Opgegeven rijbereik: 380-400 kilometer

Behaald energieverbruik: 140-180 Wh/km

Behaald rijbereik: 350-399 kilometer

Accupakket Long Range: 61,1 kWh

Laden: 3-fasen AC-laadvermogen tot 11 kW

DC-laadvermogen: tot 87 kW

Lengte: 4,60 meter

Breedte: 1,81 meter

Hoogte: 1,54 meter

Leeggewicht: 1.562 kilo

Maximaal trekgewicht: 500 kilo

Apparaten van stroom voorzien met je auto

Rijden doet de MG5 zoals deze eruitziet: allesbehalve bijzonder. Hij doet wat er van hem gevraagd wordt, maar elke vorm van rijplezier ontbreekt. Maar goed, een stationwagen moet in de eerst plaats praktisch zijn. Hoe zit het daarom met de ruimte?

Achterin houdt die niet over. Zo staat de bank wat laag ten opzichte van de vloer, waardoor je een beetje met opgetrokken benen zit. Bovendien kun je je voeten niet onder de voorstoel kwijt.

Verder is er achterin plek voor 479 liter aan bagage. Dat is ruim, maar flink minder dan je in de stationwagens van concurrenten als de Volkswagen Golf en Opel Astra kwijt kan. Die modellen zijn overigens wel een fractie groter dan de 4,6 meter lange MG. Verder moet je de spullen helaas over een tildrempel tillen.

De MG5 kan een trekgewicht van 500 kilo en een kogeldruk van 50 kilo hebben. Geen schokkende getallen, maar het kan soms net genoeg zijn. Caravanliefhebbers hebben hier niets te zoeken. De MG stelt daar een zogeheten Vehicle-to-Load-systeem (V2L) tegenover. Hiermee kun je de auto gebruiken om elektrische apparaten te voorzien van stroom of zelfs een andere elektrische auto op te laden.

Geen perfect vlakke laadvloer.

Standard Range-versie uit voorraad leverbaar

Het MG5-aanbod is overzichtelijk: je hebt Comfort- en Luxury-uitvoeringen, die je als Standard Range of als Long Range kunt bestellen. Het instapmodel kost 33.985 euro, maar wij waren op pad met de 38.485 euro kostende Long Range Luxury-versie. Door zaken als mooie rode lak en een grijs interieur komt de prijs uit op 40.735 euro.

MG monteert een accupakket van 61,1 kilowattuur in de bodem, waarmee je volgens de fabrikant tussen de 380 en 400 kilometer ver zou moeten komen met de 115 kW (156 pk) sterke stationwagen. Tijdens de testperiode schommelde het verbruik tussen de 140 en 180 wattuur per kilometer. Dat betekent dat je op een goede dag heus in de buurt kan komen van het opgegeven rijbereik.

Aan de snellader laad je met maximaal 87 kW, waardoor je ongeveer veertig minuten nodig hebt om van 5 naar 80 procent vol te gaan, aldus MG. Je moet naar huidige maatstaven dus wel een beetje geduld hebben. Dat geldt ook als je een Long Range wilt bestellen, want de levertijd is vanwege corona in China opgelopen tot negen maanden. De Standard Range-versie, waar je volgens MG ruim 300 kilometer ver mee komt, is vooralsnog uit voorraad leverbaar in Nederland.

Voor deze fraaie rode lak moet je bijbetalen.

Stevige concurrentie in aantocht

Samenvattend kunnen we stellen dat de MG5, net als de ZS EV waar het merk in 2019 mee debuteerde in ons land, het vooral van zijn concurrerende prijs moet hebben. Elektrische auto's met vergelijkbare specificaties en uitrusting zijn al snel een paar 1.000 euro duurder zonder dat daar keiharde voordelen tegenover staan.

Anderzijds, het oog en het hart willen ook wat. Bovendien zijn veel bestuurders redelijk statusgevoelig, waardoor een compacte Chinese stationwagen vermoedelijk niet op de shortlist komt. Tenslotte staat de MG5 stevige concurrentie te wachten, want volgend jaar komen Opel en Peugeot met elektrische stationwagenversies van de Astra en 308.