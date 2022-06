Volkswagen heeft maandag de ID. Aero gepresenteerd, een studiemodel dat naar verwachting in vrijwel ongewijzigde vorm in productie zal gaan. Met de elektrische sedan gaat het Duitse merk voor het eerst de strijd aan met de Tesla Model 3. In 2023 moet de nieuwe elektrische Volkswagen op de markt komen.

Waar het gros van de nieuwe elektrische auto's bestaat uit een hoge SUV of cross-over, lijkt het besef in de auto-industrie door te dringen dat je veel extra rijbereik kunt winnen door de modellen lager en gestroomlijnder te maken. Mercedes-Benz legde eerder deze maand met de aalgladde Vision EQXX maar liefst 1.202 kilometer af op een acculading, en dat bij een gemiddelde snelheid van 83 kilometer per uur.

Ook de ID. Aero, die waarschijnlijk nog een andere naam krijgt, heeft een vrijwel gladde carrosserie. Mede daardoor komt de auto met een accupakket van 77 kilowattuur volgens Volkswagen tot wel 620 kilometer ver. De kleinere maar hogere ID.3 haalt met hetzelfde accupakket volgens fabrieksopgave een rijbereik van 553 kilometer.

De ID. Aero komt allereerst in China op de markt, een belangrijke markt voor Volkswagen. Maar later in 2023 zal in het Duitse Emden ook de productie voor Europa op gang komen.

Met de ID. Aero pakt Volkswagen ook BMW en Hyundai aan. Foto: Volkswagen

Niet de opvolger van de Passat

Elektrische sedans zijn relatief zeldzaam. De Tesla Model 3 is het bekendste voorbeeld. Mede dankzij het gebrek aan concurrentie eindigde de kleine Tesla in 2021 in de top tien van bestverkochte auto's ter wereld. Inmiddels is er bij BMW een tegenhanger in de vorm van de i4 en later deze maand presenteert Hyundai de IONIQ 6. Ook laatstgenoemde auto zal op basis van de eerste detailfoto's een zeer gestroomlijnd uiterlijk krijgen.

Ondank zijn carrosserievorm wordt de ID. Aero niet de opvolger van de bekende Volkswagen Passat. Sterker nog, het Duitse merk legt op dit moment de laatste hand aan de nieuwe Passat, die nog gewoon verbrandingsmotoren zal krijgen. Wel is het zo dat de opvolger alleen nog als stationwagen zal worden verkocht.

