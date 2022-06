Duurzaamheid is momenteel misschien wel het belangrijkste agendapunt van de auto-industrie. Verschillende merken werken hard aan het behalen van wettelijk opgelegde groene eisen. Nieuwe modellen die over hun gehele levenscyclus CO2-neutraal zijn, vormen voor de gehele sector het uiteindelijke doel. De kampeersector op dit gebied bevindt zich nog maar aan het prille begin.

Automerken zetten op allerlei manieren in op duurzaamheid. De een heeft vegan leer, de ander stoelbekleding van afgedankte visnetten. Tapijt dat is gemaakt van gerecyclede petflessen of dashboardbekleding en autogordels van oude spijkerbroeken is ook niet ongebruikelijk.

De grote camper- en caravanmerken hebben wel iets anders aan hun hoofd, zegt Jos Mark van de website Campingtrend.nl. "Vanwege de tekorten op het gebied van onderdelen en grondstoffen staan fabrikanten momenteel voor hele andere grote uitdagingen. Bij veel toeleveranciers loopt de productie grote vertraging op. Daardoor wordt de levertijd van nieuwe campers en caravans steeds langer en zullen consumenten geconfronteerd worden met steeds hogere prijzen. Beslist een hoofdpijndossier voor de sector."

Fabrikanten handelen ook naar de vraag uit de markt of het gebrek daaraan. "Er is nog maar heel weinig vraag naar campers met hybridetechniek of elektrische aandrijving", zegt Mark. "De meeste kopers zien vooral beperkingen, zoals het extra gewicht of de kleine actieradius die de techniek met zich meebrengt. Op dit moment laat de infrastructuur voor elektrische voertuigen in het buitenland soms veel te wensen over."

Met een grote alkoof-, halfintegraal- of integraalcamper zit je namelijk algauw aan een gewicht van 3.500 kilo, waarvoor je nog een B-rijbewijs voor een personenauto kunt gebruiken. Kom je boven dat gewicht, dan mag de camper alleen worden bestuurd als je een vrachtwagenrijbewijs hebt.

Elektrische campers uit Nederland

Wanneer de automerken komen met elektrische bedrijfswagens die de grootste bezwaren op het gebied van gewicht en bereik wegnemen, wordt het voor de campermerken vanzelf aantrekkelijk om naast de gebruikelijke modellen met dieselmotor ook een deels of volledig geëlektrificeerd alternatief te bieden.

Wie nu al op elektrische kampeervakantie wil, kan terecht bij Tonke. Dit bedrijf bouwt de Mercedes EQV om tot kampeerbus. Het Nederlandse Camperfixx doet hetzelfde met de bestelbusjes Peugeot e-Partner, Opel Vivaro-e en Toyota Proace Electric. De e-Fixxter is er in twee lengte-uitvoeringen en heeft een volledig elektrische actieradius van zo'n 250 kilometer.

Liefhebbers van kampeerbusjes van Volkswagen kunnen zich verheugen op een volledig elektrisch aangedreven camper op basis van de retro ID. Buzz, schrijft de redactie van AutoWeek. Deze versie is aangekondigd tijdens de onthulling van het nieuwe elektrische retrobusje, begin maart van dit jaar. Goedkoop zal de ID. Buzz met kampeerinrichting niet worden: momenteel biedt Volkswagen de personenvariant van de ID. Buzz aan voor een basisprijs van 69.990 euro.

438 Maak kennis met de Volkswagen ID Buzz

Duurzaam met dubbele betekenis

Bij caravans krijgt de term 'duurzaamheid' meer een dubbele betekenis. "Door de bank genomen gaat een caravan een heel lange tijd mee", zegt Peter Hagenus van Kip Caravans. "Er zijn nog heel veel Kip-caravans in gebruik van 25 jaar of ouder. Alleen daardoor kun je onze caravans al duurzaam noemen. Maar we kijken tegenwoordig ook naar de materialen die we in onze producten toepassen, zoals de vulling van de kussens of de bekleding van de wanden. Hiervoor passen wij gerecyclede materialen en natuurlijke wol toe."

Ook het productieproces heeft Kip Caravans 'vergroend'. "Alleen al door duurzaam afvalmanagement bespaart Kip Caravans op jaarbasis zo'n 310 ton aan CO2", laat Hagenus zien aan de hand van een certificaat dat door SITA Nederland is uitgegeven. "Bovendien werken we zoveel mogelijk samen met Nederlandse toeleveranciers, zoals De Waard voor het tentdoek en Victron Energy voor alle energiesystemen. Hierdoor houden we de logistieke lijnen kort en de uitstoot van CO2 beperkt."

Tweede leven voor de caravan

Camperfixx en Kip Caravans lopen in de camper- en caravanwereld voor de troepen uit op het gebied van duurzaamheid, maar inmiddels tonen grote merken ook steeds meer hun 'groene' kant. Zo wordt in de caravan C'Joy van het merk Dethleffs vanaf het nieuwe modeljaar bijvoorbeeld bekleding toegepast die is gemaakt van gerecyclede petflessen. Hetzelfde materiaal past Dometic Outdoor toe in de nieuwe opblaasbare Redu-ecotenten.

Toch komt er ooit een moment om afscheid te nemen van de oudgediende caravan. Maar dat wil nog niet zeggen dat het mobiele vakantiehuis afgedankt hoeft te worden. Bij Glaravans in Hengelo krijgen oude versleten caravans een tweede leven.

Voorzien van nieuwe techniek worden de caravans van Glaravans geheel naar de wens van de nieuwe gebruiker ingericht met duurzame en circulaire materialen. Na renovatie, waarbij tot zo'n 60 procent van alle oude onderdelen in de caravan wordt hergebruikt, kan de oude caravan er weer zo'n dertig tot veertig jaar tegenaan.

Glaravans geeft oude caravans een tweede leven. Glaravans geeft oude caravans een tweede leven. Foto: Glaravans