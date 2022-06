De start-up NamX en de Italiaanse ontwerpstudio Pininfarina willen in 2025 een waterstofauto op de markt brengen. Daarmee zijn ze niet de eerste en ook niet de enige. Toch is het in potentie een bijzonder product, want de auto maakt gebruik van verwisselbare waterstofpatronen. Daarmee willen de bedrijven een aantal nadelen van waterstoftechnologie wegwerken. Hoe zit dat precies?

Net zoals bij elektrische auto's zo'n tien jaar geleden het geval was, speelt bij de waterstofmodellen nu ook een kip-en-eidiscussie. Ga je eerst waterstoftankstations bouwen of moeten de fabrikanten eerst maar eens voor meer auto's zorgen? Voorlopig is het in Nederland met zeven vulpunten in ieder geval een beetje behelpen qua tankinfrastructuur.

Daarnaast gaat tanken van waterstof weliswaar sneller dan het bijladen van een elektrische auto, maar minder snel dan het bijvullen met benzine. Het is niet ongebruikelijk dat je vijf minuten nodig hebt om een waterstofauto vol te tanken.

Dat kan sneller en makkelijker, denken NamX en Pininfarina. In plaats van te tanken kun je wat hen betreft dadelijk terecht bij wisselstations. Daar zijn draagbare patronen met waterstof verkrijgbaar die je zo in de achterkant van de auto kan schuiven. Heel veel tijdswinst boek je er overigens niet mee. NamX-baas Faouzi Annajah verwacht dat je zo'n vier minuten bezig zult zijn.

156 De voor- en nadelen van een waterstofauto

Tot 800 kilometer aan rijbereik

NamX is een nieuw merk dat vorige maand voor het eerst van zich deed spreken met de onthulling van zijn waterstofauto. Het model heeft voorlopig simpelweg Hydrogen Utility Vehicle (HUV). In september zal het merk een meer productierijpe versie van de auto laten zien.

De eerste specificaties zijn al wel bekend. De Fransen willen twee versies op de markt brengen, één met 300 pk en een vierwielaangedreven variant met 550 pk. De uitvoeringen accelereren in respectievelijk 6,5 en 4,5 seconden naar de 100 kilometer per uur, aldus NamX. Het merk verwacht dat de auto met volle waterstoftanks ongeveer 800 kilometer kan afleggen.

Richtprijzen zijn er ook al. Het instapmodel gaat naar verwachting 65.000 euro kosten en het topmodel met vierwielaandrijving rond de 95.000 euro.

Geen vulslang, maar deze cassettes zorgen voor voldoende waterstof aan boord. Geen vulslang, maar deze cassettes zorgen voor voldoende waterstof aan boord. Foto: NamX

Kijk voor meer informatie over NamX op AutoWeek.nl