In het Chinese Sjanghai zijn woensdag twee mensen om het leven gekomen nadat de auto waarin ze zaten om nog onduidelijke reden vanaf de derde etage door de gevel knalde en op straat terechtkwam. De inzittenden overleefden die klap niet, zo is vrijdag bekend geworden.

Het incident vond plaats in een pand van NIO, een Chinese fabrikant van elektrische auto's. Wat er zich precies op de derde etage bevond, is niet helemaal duidelijk. In de berichtgeving wordt afwisselend gesproken over een toonzaal en een testcentrum. In de auto zaten een NIO-medewerker en een personeelslid van een partner van het bedrijf.

NIO zegt in een statement mee te werken aan het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Aanvankelijk was het bedrijf er snel bij om te stellen dat het niet aan de auto zelf had gelegen. Dat leidde op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter, tot een storm van kritiek. Het bericht is vervolgens aangepast.

NIO is een nieuw Chinees merk dat in 2016 is opgericht. Een jaar later kwamen de eerste leveringen op gang. Inmiddels heeft het merk vestigingen in London, München en in het Californische San Jose. Vorig jaar ging de verkoop in Noorwegen van start en mogelijk komt het merk in de nabije toekomst ook naar Nederland.