Heb jij een pollenallergie? Weet dan dat jouw fysieke gesteldheid grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid in het verkeer. Dit kun je doen om pollen en stuifmeel zoveel mogelijk buiten de auto te houden.

'Hooikoorts beïnvloed de rijvaardigheid', kopt een artikel op AutoWeek.nl. Uit onderzoek van het Maastricht UMC komt zelfs naar voren dat het effect van een pollen- of stuifmeelallergie vergelijkbaar is met het drinken van twee à drie glazen alcohol - alsof je met een alcoholpromillage van 0,5 achter het stuur stapt. Als een beginnend chauffeur staande wordt gehouden voor controle, dan wordt deze bij een promillage van 0,2 al op de bon geslingerd.

Op de website van het Openbaar Ministerie staat dat je bij een alcoholpromillage van 0,5 al 40 procent meer kans hebt op een ongeval. Hetzelfde geldt als je met hooikoorts achter het stuur stapt. Hooikoorts gaat niet alleen gepaard met een verstopte neus, jeukende ogen en niesbuien, maar ook met vermoeidheid, problemen met het geheugen en een verminderde reactiesnelheid. Dat heeft direct gevolgen voor je rijvaardigheid én de verkeersveiligheid.

Voorzorgsmaatregelen

"Hooikoorts komt voor bij ongeveer 2 tot 5 procent van de Nederlandse bevolking", schrijft het UMC Utrecht. Dat zijn meer dan 800.000 mensen. Het gaat natuurlijk te ver om al deze mensen hun rijbevoegdheid te ontzeggen, wanneer de hooikoortsradar rood kleurt. Wie een allergie heeft voor pollen of stuifmeel, kan zelf genoeg voorzorgsmaatregelen nemen om de invloed van hooikoorts op de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verkleinen.

De auto is een broedplaats voor allergenen zoals pollen en stuifmeel. Niet alleen rijdend blijven deze sporen door de luchtstroom in de auto achter, maar ook stilstaand - bijvoorbeeld wanneer de auto bij een bloeiende struik of boom of op een droog grasveld geparkeerd staat - hechten de pollen en het stuifmeel zich aan de auto.

Pollenfilters

Moderne auto's zijn doorgaans voorzien van uitstekende interieurfilters, die pollen en stuifmeel uit de toegevoerde lucht opvangen, zodat deze niet het interieur in worden geblazen. Dat is bijvoorbeeld zo bij Tesla, dat de toegepaste HEPA-filters op zijn modellen tot 99,97 procent van alle verontreiniging uit de lucht filtert. Op de duurdere uitvoeringen van de nieuwe Opel Astra wordt standaard een uitgebreid luchtkwaliteitssysteem geleverd. Voor de schoonste lucht dienen de interieurfilters met regelmaat gereinigd of (na circa 15.000 kilometer) vervangen te worden.

Op zomerse dagen is het natuurlijk heel verleidelijk om in de auto een raam of het zonnedak open te zetten, maar dat is nou juist een slecht idee wanneer je last hebt van hooikoorts. Houd de ramen 's zomers zoveel mogelijk gesloten en laat de airconditioning de temperatuur en luchttoevoer regelen. Gebruik de airco in de recirculatiestand, zodat er geen lucht van buiten wordt aangevoerd - en pollen en stuifmeel niet naar binnen worden gevoerd. Maak ook regelmatig het interieur van je auto goed schoon, zodat er zo min mogelijk allergenen in de bekleding achter kunnen blijven.

In de nieuwe Astra kun je volgens Opel op schone lucht rekenen. In de nieuwe Astra kun je volgens Opel op schone lucht rekenen. Foto: Opel

Medicijnen tegen hooikoorts? Ga niet rijden

Welk effect een niesbui in het stadsverkeer kan hebben, heeft de Duitse Technischer Überwachungsverein (TÜV) onderzocht. Iemand die moet niezen, legt ongeveer 14 meter af met gesloten ogen. Dat kan algauw leiden tot een aanrijding met een andere verkeersdeelnemer - een voertuig, een fietser of een voetganger.

Behalve de symptomen van hooikoorts (niezen, vermoeidheid, concentratieproblemen) hebben ook de medicijnen die deze symptomen tegengaan effect op je wagenbeheersing en verkeersdeelname. Middeltjes als cetirizine of loratadine nemen de symptomen van hooikoorts misschien wel weg, maar hebben op hun beurt precies dezelfde uitwerking op het menselijk handelen: alsof je een paar borrels op hebt en het alcoholpromillage in je bloed 0,5 tot 0,8 bedraagt.