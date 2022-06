Veel mensen huren weleens een bestelbus. Dat kan bedrijfsmatig zijn, maar ook particulier, zoals bij een verhuizing of voor het ophalen van iets wat je op een online marktplaats hebt gekocht. Waar moet je op letten als je een busje huurt?

Het begint ermee dat je moet weten: waarvoor ga je de bestelbus huren? Wat ga je doen? Hoeveel ruimte is nodig? Denk daarbij vooral aan onhandige, vooral lange of hoge dingen. Want die bepalen hoe groot de bus moet worden. Zeker als je meubels op gaat halen of als je gaat verhuizen is dit belangrijk. Bij twijfel: huur een bus die aan de grotere kant is. Beter iets meer betaald dan dat je nét een paar centimeter tekort komt. Andere opties waar je aan kunt denken is een trekhaak of dakdrager.

Een ander punt om in te schatten is hoe ver je denkt te moeten rijden en hoe lang je de bus nodig hebt. Die twee factoren zijn ook belangrijk voor het tarief. Tip: schat de tijd iets ruimer in. Je kunt in het verkeer vertraging oplopen, maar ook bij het ophalen of de klus zelf.

Reserveer je bestelbus op tijd

Zorg ervoor dat je de bestelbus een paar weken van tevoren reserveert - als dat kan. Soms is het nodig op korte termijn iets te regelen. Vaak weet je het al een tijdje van tevoren. Tijdig boeken levert vaak gunstiger prijzen en een grotere keuze op. En het reserveren kun je meestal online doen. Zeker als je een specifieke maat wilt hebben of een bepaalde uitvoering scheelt dat stress.

Bestelbus huren: vergelijk prijzen en voorwaarden

Zoveel verhuurders, zoveel verschillende voorwaarden. Denk daarbij aan het ophalen en inleveren van de auto. Of het aantal vrije kilometers en de kosten als je daarboven komt. Een verhuurder van bestelbusjes is vaak voordeliger dan een bedrijf dat ook personenauto's verhuurt. Kun je eventueel gewoon de sleutel in een bus gooien als je buiten openingstijden van het kantoor de auto komt inleveren? Moet de auto helemaal schoon en afgetankt zijn als je 'm terugbrengt? Hoe zijn de prijzen? Vaak kun je met een half uurtje online zoeken tegen interessante deals aanlopen.

Vaak ben je als huurder gebonden aan een beperkt aantal kilometers. Vaak ben je als huurder gebonden aan een beperkt aantal kilometers. Foto: Autoweek

Meerdere bestuurders

Meestal is de huurder de enige die de bestelbus mag besturen. Wil je dat met meerdere mensen kunnen doen, laat het dan van tevoren weten. Dat moet namelijk vaak in het huurcontract staan aangegeven. Elke bestuurder moet dan aan de voorwaarden van de verhuurder voldoen. Dat kan inhouden dat hij of zij een bepaalde leeftijd moet hebben. Of de bestuurder moet een minimum aantal jaar in het bezit moet zijn van een rijbewijs.

Is de auto goed verzekerd?

Je gaat er natuurlijk van uit dat er niets gebeurt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Je hoeft niet eens zelf de oorzaak te zijn. Heb je in dat geval een eigen risico en hoeveel? Als je een hoge bus huurt, kan het zijn dat schade aan de opbouw een ander eigen risico heeft dan andere schades. Kun je tegen een premie eigen risico afkopen? Het zijn punten waar je echt op moet letten.

Check de bestelbus bij het afhalen

De bestelbus die je huurt, moet je bij het afhalen goed inspecteren op schades die er al zitten. Laat die door de verhuurder vastleggen. Maak desnoods foto's van verdachte plaatsen. Anders ben je verantwoordelijk voor schade die iemand anders al had gemaakt. Dergelijke spookverhalen gaan nog altijd rond. Die discussies kun je gemakkelijk voorkomen.

Let op bij het inleveren

Zorg ervoor dat je de bestelbus op tijd inlevert, zeker als je per uur huurt. Huur je per dag? Dan is het ook belangrijk dat je de inlevertijd in de gaten houdt. Anders betaal je zomaar een hele dag extra huur. Laat je in overleg de bus buiten kantooruren achter? Doe dat dan volgens de instructies die je eventueel hebt gekregen. Vaak heeft de verhuurder een speciale brievenbus waar je de sleutels in kunt gooien. Normaal gesproken kun je de sleutels (en andere dingen die je erin gooit, ook per ongeluk) er dan niet meer gemakkelijk uithalen. Let dus op met pasjes of je rijbewijs! Maak in ieder geval foto's van de auto als je hem wegzet. Mocht er iets met de bestelauto gebeuren tot het moment dat het kantoor weer opengaat, dan kun je aantonen hoe je hem hebt achtergelaten.