Na ruim dertig jaar kent de ANWB-prijs Trekauto van het Jaar een primeur: met de overwinning van de Hyundai IONIQ 5 is de allereerste volledig elektrische Trekauto van het Jaar een feit. Is dat een prijs voor de bühne of is de elektrische auto nu volwassen genoeg om voor de caravan te zetten?

Gezien de snelheid waarmee autofabrikanten inzetten op elektrische auto's, lijkt het wel of de verbrandingsmotor nú al in de ban is gedaan. Opvallend genoeg is het grote publiek nog niet óm, getuige recente onderzoeken. Een nieuw fenomeen is de elektrische caravantrekauto, het aanbod groeit gestaag.

Een van de eerste modellen die zich op dat vlak wist te onderscheiden, was de kostbare Tesla Model X. Die auto mag 2.300 kilo trekken. Inmiddels zijn ook wat meer betaalbare modellen met fatsoenlijke trekcapaciteiten op de markt, zoals de Volvo XC40 Recharge Electric (46.995 euro/1.500 kilo trekgewicht).

Maar het is de Hyundai IONIQ 5 die met de eer van de Trekauto van het Jaar 2022 is gaan strijken. De versie met 77,4 kW motor mag maar liefst 1.600 kilo trekken. Het model is te koop vanaf zo'n 45.000 euro. Dat is veel geld, maar caravankampeerders kiezen nu eenmaal vaak voor een bovenmaatse auto met een bijbehorend prijskaartje. Een populaire caravantrekker met brandstofmotor, de Nissan Qashqai met 1,3-liter benzinemotor, kost ook al gauw 45.000 euro voordat hij op het pad staat.

Hyundai verkocht tot en met mei reeds 576 exemplaren van de IONIQ 5 in ons land. Hyundai verkocht tot en met mei reeds 576 exemplaren van de IONIQ 5 in ons land. Foto: Hyundai/ANWB

Techniek van een elektrische auto is perfect voor een caravantrekker

Daarbij komt: de technische opbouw van een elektrische auto maakt 'm tot de beste caravantrekker die er is. Auto-expert Harm Zeven van de ANWB, tevens jurylid van de verkiezing, legt uit: "Een elektrische auto heeft een heel hoog koppel, dat bovendien al beschikbaar is vanaf het moment dat je de rem loslaat. Je kunt dus heel soepel accelereren. De hellingproef, voorheen altijd een martelgang voor caravantrekkers, is een peulenschil. Door het zware accupakket in de bodem is het weggedrag heel stabiel, met een caravan die rustig achter de auto aan rijdt."

Je zou denken dat caravankampeerders in de rij staan voor de Hyundai-dealer, maar zo ver is het waarschijnlijk nog lang niet. "We realiseren ons dat er nog een hoop moet gebeuren voordat kamperend Nederland óm is", erkent Ruud Wenting, redacteur van het ANWB-magazine KampeerKampioen en juryvoorzitter van de verkiezing.

"Toen het kabinet aankondigde dat brandstofmotoren uitgefaseerd worden, ontstond bij veel van onze lezers de angst dat je in de nabije toekomst niet meer met de caravan op stap kunt. Er leeft nog vaak het misverstand dat een elektrische auto niets mag trekken, het is wél een feit dat de actieradius rap afneemt als er een caravan achter een elektrische auto hangt", zegt Wenting.

Uit de tests die de ANWB uitvoert, blijkt dat je rijbereik halveert. Dat is fors, maar met de modernste elektrische auto's kun je in een half uurtje je accu weer tot 80 procent vol laden. "In de praktijk komt het erop neer dat na twee uur rijden de accu weer opgeladen moet worden."

De IONIQ 5 kan een laadsnelheid halen van meer dan 200 kW. De IONIQ 5 kan een laadsnelheid halen van meer dan 200 kW. Foto: Hyundai/ANWB

Niet de massa maar de luchtweerstand bepaalt het rijbereik

Menno van der Heijden, eigenaar van de website caravantrekker.nl, een belangrijke bron van informatie voor caravankampeerders, vult de ANWB'ers aan: "Als er straks geen nieuwe brandstofauto's meer verkocht worden, betekent dat niet dat ze niet meer rondrijden. Je kunt nog jaren door. Maar waarom zou je? We kunnen niet blijven reizen op de manier zoals we dat nu doen."

Tegelijkertijd is er nog veel aversie, merkt Van der Heijden. Vooral vanwege de afname van het rijbereik. "Ook de trend naar lichtere caravans helpt niet. Het is niet de massa, maar met name het frontale oppervlak dat het energieverbruik van de auto bepaalt. Je kunt de beperking van de actieradius dus alleen oplossen met laadmogelijkheden. Die zie je op steeds meer campings ook verschijnen. Het is alleen onhandig dat bij de meeste laadpalen de caravan afgekoppeld moet worden."

Goed voorbereiden en een andere kijk op reizen zijn noodzakelijk

Je hoort nog wel eens verhalen dat mensen zonder elektrische auto met één tankstop naar Zuid-Frankrijk rijden. Maar je moet ook stoppen voor eten, drinken en een toiletbezoek en het advies is om na twee uur rijden even rust te nemen. In de tijd dat je daar mee bezig bent, kun je ook je auto opladen.

De ANWB nam onlangs de proef op de som. Met een elektrische auto met daarachter een normale gezinscaravan van 1.200 kilogram werd er naar de Vogezen gereden. Dat is zo'n 700 kilometer.

"Heb je een caravantrekker met een brandstofmotor, dan rijd je daar met de aanbevolen stops zo'n twaalf uur over. Met de elektrische auto deden we er veertien uur over. Een goede voorbereiding door het uitstippelen van de route langs snelladers is het halve werk. Inderdaad moet je vaak de caravan afkoppelen, maar in Frankrijk staan de snelladers bijvoorbeeld op de parkeerplaatsen van de hypermarchés. Daar heb je vaak ruimte zát om even de caravan van de trekhaak te halen. De elektrische caravantrekker is een blijver. Het vergt het nu nog wel een andere manier van reizen, ook omdat er in het buitenland minder snelladers kunnen staan dan in ons land."