Van hartje Amsterdam tot de Drentse heide: overal kun je een dagje op pad met een elektrische scooter, stepje, of e-chopper. Hartstikke leuk, maar let op. Niet elke verhuurder is even transparant over de verzekering, waardoor je bij schade voor duizenden euro's de boot kan ingaan.

Een verhuurder van zogenoemde recreatievoertuigen, zoals e-choppers, elektrische Segway-achtigen en scooters met een accu, is verplicht om een WA verzekering af te sluiten. Alle schade die de huurder veroorzaakt aan derden, inclusief eventuele passagiers, is daarmee gedekt.

Schade die tijdens de huurperiode aan het voertuig ontstaat is over het algemeen níet gedekt. Bij materiaalschade, diefstal of brand ben je als huurder volledig aansprakelijk. En daar wringt 'm de schoen.

Je komt er wel overheen als je een paar tientjes moet betalen voor een afgebroken spiegeltje of een verbogen spatbord, maar heb je je huurscooter total loss gereden dan kan dat een dure grap worden. De voertuigen zijn namelijk best prijzig: van zo'n 2.500 euro voor een e-chopper tot 10.000 euro voor een elektrische Carver. Ook (langdurig) lichamelijk letsel voor de huurder is niet vanzelfsprekend verzekerd.

Verhuurders gaan heel verschillend om met de verzekering

Raadpleeg je de websites van een aantal verhuurders, dan zie je grote verschillen. De ene benoemt uitdrukkelijk dat de voertuigen alleen een WA-dekking hebben en dat alle andere schade voor eigen rekening komt, de ander zegt slechts dat het voertuig 'verzekerd' is. Soms ontbreken de algemene huurvoorwaarden helemaal.

Dat is niet altijd een vergissing. "Waarom zou ik dat op de website zetten?" zegt Bram Bosma van het Drentse Outdoor Point. "Dat moeten de klanten zelf maar uitzoeken. We verhuren nu al drie jaar en het is altijd goed gegaan. Als de klanten bij het ophalen het er niet mee eens zijn dat ze volledig aansprakelijk zijn voor de schade, dan is dat jammer. We geven geen geld terug."

Nog een addertje onder het gras: bij diverse verhuurders komt ook 'gevolgschade' voor rekening van de onfortuinlijke huurder. Dit geeft de ondernemer de ruimte om ook misgelopen huurinkomsten in rekening te brengen.

“Als de klanten het er niet mee eens zijn dat ze volledig aansprakelijk zijn voor de schade, dan is dat jammer.” Bram Bosma, e-chopperverhuurder

'Verzekeringsvoorwaarden moeten niet alleen in de kleine lettertjes staan'

Er zijn ook verhuurders die een plafond aanhouden waardoor de huurder nooit meer kwijt kan zijn dan een vooraf overeengekomen bedrag. Deze regeling lijkt op de voorwaarden die BOVAG hanteert voor de verhuur van (brom)fietsen. Punt is echter dat de verhuurders van de e-choppers en aanverwante voertuigen vaak organisatiebureaus voor outdoor evenementen zijn en- als ze het al zouden willen- geen BOVAG-lid zijn.

Toch wil BOVAG-woordvoerder Paul de Waal, reageren: "Heel vreemd dat transparantie ontbreekt. Het is voor een klant belangrijk dat je weet waar je aan toe bent. Ook horen verzekeringsregels niet alleen thuis in de kleine lettertjes, ze moeten vooraf duidelijk gemeld worden."

"Een plafond voor een redelijk eigen risico hoort thuis in een huurovereenkomst", vindt Marcel Tap, ledenadviseur van recreatiebrancheorganisatie HISWA-RECRON. "Je gaat toch met iets waardevols op stap."

Prikkel om netjes met een huurvoertuig om te gaan

"Er mag best een wettelijke regeling komen", zegt Machteld Korenhof, manager Leisure van EuroWheelz die via de recepties van hotels en recreatieparken e-choppers verhuurt. "Wel houd ik graag vast aan een eigen risico. Helemaal naar nul is niet verstandig, de huurder moet wel een prikkel houden om zo netjes mogelijk met de kostbare voertuigen om te gaan."

Bij EuroWheelz zien ze graag dat huurders voorzichtig zijn met de tweewielers. Bij EuroWheelz zien ze graag dat huurders voorzichtig zijn met de tweewielers. Foto: EuroWheelz

Verzekeraars geven geen dekking of rekenen hoge premies

Het punt is dat verhuurders amper een cascoverzekering voor hun elektrische recreatievoertuigen kunnen afsluiten en alleen tegen een zeer forse premie. Mogelijke onbekendheid met een buitenissig elektrisch voertuig en stoerdoenerij maken huurders van elektrische recreatievoertuigen tot een risicogroep.

Alleen de Vereende, een verzekeraar die traditioneel risico's accepteert die andere verzekeraars niet kunnen of willen verzekeren, biedt deze mogelijkheid. Uiteraard is de premie stevig. Het kan voor de ondernemer voordeliger zijn om het risico (deels) zelf te dragen of bij de huurder te leggen.

Overigens komen huurders die een eventuele schade bij de reisverzekering of persoonlijke WA-verzekering claimen van een koude kermis thuis. De ANWB meldt dat een reisverzekering niet geldt voor dagtrips in Nederland en een persoonlijke WA-verzekering dekt geen schade die aan of met een voertuig veroorzaakt is.

Let hier op als je een elektrisch recreatievoertuig huurt:

Zoek vóór het maken van de reservering uit hoe de verzekering is geregeld. Doe je het ná het reserveren, dan is de kans heel groot dat je het huurbedrag kwijt bent mocht je omwille van het schaderisico niet op stap gaan.

Controleer het voertuig voor vertrek intensief op schade. Zorg dat eventuele aanwezig schades goed vermeld staan op het huurcontract en laat de verhuurder hier voor tekenen.

Vraag de verhuurder de bediening van het voertuig uit te leggen.

Vraag een goed slot mee en gebruik dat als je een tussenstop maakt.

Maak je op je eigen naam een reservering namens een groep, dan draag je het risico voor álle bestuurders uit de groep.