Over iets meer dan drie weken gaan de eerste Nederlanders op vakantie. Het kan verleidelijk zijn om de auto vlak over de grens eens flink de sporen te geven. Maar hoe zit het met boetes voor te hard rijden in het buitenland? Hieronder een overzicht.

Als je in België de maximumsnelheid overschrijdt, ben je voor de eerste 10 km/u altijd 50 euro kwijt. Binnen de bebouwde kom komt daarna per kilometer per uur te hard rijden 10 euro bovenop. Buiten de bebouwde kom kost elke extra km/u te hard 5 euro. Rijd je meer dan 20 kilometer per uur te hard (binnen de bebouwde kom) of 30 kilometer per uur (buiten de bebouwde kom) te hard, dan kun je ook nog een rijverbod krijgen. In België zijn de laatste jaren meer (traject)controles gekomen.

In Luxemburg zijn er verschillende categorieën boetes, met eenvoudige, ernstige en misdrijfboetes. Gemiddeld moet tussen 49 en 145 euro worden gerekend. Verderop in Frankrijk kun je bij een snelheidsovertreding tot 20 kilometer per uur rekenen op een boete van 68 tot 135 euro, afhankelijk van de situatie.

Te hard rijden in Duitsland, Oostenrijk en

Zwitserland

In Duitsland varieert de boete tussen 15 en 680 euro wanneer de overtreding plaatsvindt in de stad. Buiten de bebouwde kom ligt die boete tussen 10 en 600 euro.

Rijd je te hard in Oostenrijk, dan ben je tot 20 kilometer per uur goed voor een boete van 70 euro. Ga je tot 30 kilometer per uur te hard, dan kun je een boete van 150 euro verwachten. En onder verzwarende omstandigheden kan je rijbewijs worden ingenomen of staan er hogere boetes op het menu, tot 5.000 euro.

In Zwitserland is het iets eenvoudiger, gezien de boete varieert tussen 37,50 en 243,70 euro, afhankelijk van de geregistreerde snelheid.

Foto: 123RF

Te hard rijden in Italië en Spanje

In Italië is naast de snelheid ook het tijdstip van de overtreding van invloed op de hoogte van de boete. Bij een overschrijding van minder dan 10 kilometer per uur varieert de boete van 41 tot 168 euro tussen 7.00 en 22.00 uur, en van 54,75 tot 224 euro tussen 22.00 en 7.00 uur.

Als je de snelheid met 10 tot 40 kilometer per uur overschrijdt, varieert de boete van 168 tot 674 euro tussen 7.00 en 22.00 uur, en van 224 tot 898,67 euro tussen 22.00 en 7.00 uur. Op zijn zachtst gezegd een verrassende situatie, maar op deze manier probeert het land overmatige snelheidsovertredingen, die meestal 's nachts plaatsvinden, te bestrijden.

In Spanje kun je ook tegen een prent aanlopen als je te hard rijdt. Daar varieert het bedrag van de boete van 100 tot 600 euro, afhankelijk van de snelheidsovertredingen en afhankelijk van of deze plaatsvond in de stad of buiten een agglomeratie. En let er op dat in Spanje ook extra controles kunnen zijn voor een flitser.

Kortom, je doet er dus verstandig aan om rustig aan te doen.