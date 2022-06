Rond de zomertijd zie je de oproepen van de verschillende garages weer komen: de zomercheck. Wat houdt de zomercheck voor de vakantierit eigenlijk in? Wat kun je ervan verwachten? Joep Schuurman van autobedrijf Carrec legt het uit.

Voor een langere rit is het natuurlijk goed te weten dat je auto in goede staat is. Je wil immers niet onverwacht stilvallen. Daarom is het goed om voor de vakantierit een aantal punten te checken. De zomercheck is een prima manier. Waar moet je op letten?

Controleer de bandenspanning

Een van de belangrijkste onderdelen die je bij de zomercheck voor de vakantierit moet controleren is de bandenspanning. Die spanning moet goed zijn. Je eigen veiligheid en die van anderen is daarbij gebaat. Je zult maar slippen of een langere remweg hebben door een verkeerde bandenspanning.

Je vindt de bandenspanning tegen een deurstijl, aan de binnenkant van de brandstof- of laadklep of in het instructieboekje. Je controleert het met een handzame bandenspanningsmeter. Houd dan de iets hogere bandenspanning aan omdat je met een beladen auto gaat rijden of hogere snelheden aanhoudt. En bekijk meteen ook het profiel van de banden. Is het nog diep genoeg?

Controleer het oliepeil

Een paar minuten werk maar het kan veel ellende besparen: het oliepeil controleren. Kun je het via het dashboard peilen, dan is het helemaal gemakkelijk. Zoek het op in het menu voor je de auto start.

Bij de meeste auto's moet je echter onder de motorkap de oliepeilstok nemen, die uit de houder trekken, schoonmaken en terugsteken. Als je de peilstok er weer uit haalt, moet de olie tussen twee markeerpunten staan. Is het aan de lage kant en wil je bijvullen? Meestal is het verschil tussen deze streepjes 1 liter olie.

Remvloeistof controleren

De volgende belangrijke check op de lijst is de remvloeistof. Dat zit in een gesloten systeem en als het lager wordt, wijst dat meestal op versleten onderdelen. Moet je die vaker bijvullen, dan kan dat duiden op een lek. Daar moet je zeker naar laten kijken omdat deze vloeistof een gemeen chemisch goedje is dat inwerkt op bijvoorbeeld rubber en kunststoffen.

Koelvloeistof controleren

Denk er in de zomer ook aan de koelvloeistof te controleren. Vaak is het systeem gesloten en de dop verzegeld. Dan moet je het doen met de min/max-lijntjes aan de buitenkant van het reservoir. Dat reservoir vind je meestal in de motorruimte.

Kun je de dop wel opendraaien, doe dat dan zeker bij warme motor voorzichtig. Bijvoorbeeld met je hand in een handschoen of handdoek. Geef de dop een kleine slag zodat de overdruk kan ontsnappen. Pas als je de lucht hebt horen ontsnappen, krijg je een betrouwbare indicatie van de hoeveelheid koelvloeistof in je reservoir. Ook hier moet het niveau idealiter tussen de minimum- en de maximumstreep staan.

Ruitenwisservloeistof bijvullen

Dit onderdeel van de zomercheck voor de vakantierit is het bijvullen van de ruitenwisservloeistof. Dit reservoir zit soms goed in het zicht, maar is soms verder weggestopt.

Startkabels meenemen

Dit is geen puntje om te checken maar wel om in te pakken: de startkabels. Voor auto's met een verbrandingsmotor hoop je natuurlijk dat je ze niet nodig hebt. Let er wel op dat je de startkabels op de goede manier aansluit als je iemand moet helpen weer op gang te komen.

Tip van Joep: als de accu achterin zit of op een moeilijke plaats, dan zitten vaak onder de motorkap wél contacten om iemand op gang te helpen. Let op dat je de kabel goed gebruikt. Hoewel het systeem met 12 volt werkt, kun je bij een verkeerd gebruik kortsluiting en daarmee elektronische schade veroorzaken.

Handig om mee te nemen

vloeistoffen als olie en ruitenwisservloeistof

enkele trechters

EHBO-kit

veiligheidshesjes

Online vind je bovenstaande artikelen vaak goedkoper dan bij het tankstation. En soms kun je een vakantiekit met de belangrijkste dingen in één keer bestellen.

Kun je de zomercheck voor de vakantierit zelf doen?

Je kunt de zomercheck voor de vakantierit in principe vrij gemakkelijk zelf doen. Maar mocht je er niet zeker van zijn: maak gerust een afspraak bij je garage. Die doet het snel en voor een paar tientjes ben je klaar.