Campers zijn erg in trek in Nederland, maar door de wereldwijde tekorten aan chips en andere onderdelen lopen de levertijden steeds verder op. Dat lijkt vooral Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Citroën, Peugeot en Fiat, te treffen. Met name de bestelauto's van Fiat dienen vaak als basis voor een kampeerwagen, maar door de hoge nood kloppen campermerken nu steeds vaker bij andere fabrikanten van bedrijfswagens aan. Welk logo tref je dadelijk op het stuurwiel van je camper aan?

Niet alleen het wereldwijde chiptekort is een voortslepend hoofdpijndossier voor de auto-industrie. Ook de aanvoer van onderdelen door externe toeleveranciers verloopt verre van soepel. Wie een nieuwe auto heeft gekocht, moet niet raar opkijken dat de aflevering veel langer op zich laat wachten dan door de dealer is beloofd. Dat kan het geval zijn doordat een essentieel auto-onderdeel niet op voorraad is. Hetzelfde geldt voor de tegenwoordig zo populaire campers.

Het coronavirus en de naweeën ervan zijn grote boosdoeners. Onder meer het transport over zee werd ernstig ontregeld. Maar ook de oorlog in Oekraïne drukt een stempel. Europese automerken zijn voor hun elektrische bedrading sterk afhankelijk van fabrieken uit Oekraïne. Er werken maar liefst zeventien Oekraïense stroomkabelmakers voor de auto-industrie. Maar bij gebrek aan bekabeling, kan geen enkel voertuig de weg op worden gestuurd.

Levertijd van nieuwe camper loopt op tot één jaar

Door tekorten aan onderdelen, worden fabrieken gedwongen platgelegd. Zo ook bij Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Citroën, Peugeot en Fiat. Eind augustus 2021 ging in het Italiaanse Atessa, waar lichte bedrijfswagens worden gebouwd, de deur op slot. Wie net een nieuwe Fiat Ducato, Peugeot Boxer of Citroën Jumper had besteld, moest maar zien wanneer deze geleverd zou worden.

Niet alleen een gigantische strop voor Stellantis, maar ook voor de camperbranche. De Fiat Ducato dient namelijk als basis voor drie van de vier campers of kampeerbussen. Maar naar alle Ducato's die in bestelling stonden, konden de camperfabrikanten fluiten.

Daarnaast ontstond grote onzekerheid over de levertijden, vertelt een woordvoerder van camper- en caravanmerk Adria. "Toezeggingen over leverdata werden zonder nadere verklaring weer ingetrokken." Met nog veel langere levertijden als gevolg. Inmiddels kan het zomaar een jaar duren voordat je nieuwe camper klaarstaat om te worden opgehaald.

Campermerken zoeken naar alternatieven

Dat de Fiat Ducato zo populair is als camper, komt onder meer door de prijs-kwaliteitverhouding. De bedrijfswagen kan bovendien heel eenvoudig worden aangepast op de diverse lengtevarianten die de campermerken van hun modellen willen aanbieden.

Bovendien levert Fiat de Ducato tegen meerprijs met een automatische versnellingsbak, een optie waar steeds meer camperkopers de voorkeur aan geven. De Citroën Jumper en Peugeot Boxer zijn voor een belangrijk deel gelijk aan de Fiat Ducato, maar kunnen uitsluitend met een handgeschakelde transmissie worden geleverd.

De afhankelijkheid van Fiat is de camperfabrikanten een doorn in het oog. Om risico's te spreiden en nieuwe campers te kunnen blijven leveren, wordt hard gezocht naar alternatieve oplossingen. Dat is de reden waarom steeds meer nieuwe campers gebaseerd zijn op de bedrijfswagens van Mercedes-Benz, Volkswagen en Ford, maar bijvoorbeeld ook op Iveco en Renault.

Mercedes rukt op

Een willekeurig voorbeeld van de samenwerking met een andere autofabrikant dan Fiat, is de nieuwe productlijn van Adria. Zo werd de vorige integraalcamper Sonic nog gebaseerd op de Fiat Ducato, maar maakt de onlangs gepresenteerde Supersonic gebruik van Mercedes-technologie. Hetzelfde geldt trouwens voor Adria's halfintegraalcampers Matrix en Coral, en voor alkoofcamper Coral XL.

Ook bij Hymer worden de campers op basis van de Fiat Ducato verdreven door Mercedes-modellen, maar is eveneens een overeenkomst met Ford getekend voor de levering van de Transit Custom. Hobby gaat op zijn beurt samenwerken met Volkswagen Bedrijfswagens, met de Crafter als basis van een nieuwe camperlijn.

Dat wil niet zeggen dat definitief wordt afgestapt van de samenwerking met Fiat. Maar om nieuwe auto's te kunnen leveren, willen de campermerken nou eenmaal hun risico's spreiden. Door de overstap naar een ander merk dan Fiat, profiteert de consument van een kortere levertijd. Het gevolg kan echter wel zijn dat de campermerken een hogere basisprijs voor hun modellen moeten rekenen.

