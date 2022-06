Nederlanders houden van fietsen. Het is dan ook gemakkelijk als de tweewieler mee kan als je ver van huis gaat met de auto. Maar hoe kun je de fietsen dan eigenlijk het beste meenemen? We zetten het op een rijtje.

Je kunt fietsen met de auto meenemen en veel mensen doen dat. Als je een grotere auto hebt, bijvoorbeeld een stationwagon, pick-up of een bestelauto, dan kun je de fietsen gewoon in de auto meenemen. Bij een stationwagon moet je dan vaak wel even de bank neerklappen. Je hebt dan in ieder geval geen dingen die je moet monteren. Je kunt de fietsen gewoon inladen en klaar is Kees!

Fietsen meenemen op de trekhaak

Een oplossing die je ook veel ziet is de fietsendrager op de trekhaak. Je auto moet er wel geschikt voor zijn maar bij veel auto’s is dit een praktische oplossing als je twee of drie fietsen wilt meenemen. Je hoeft de fietsen meestal maar tot bumperhoogte te tillen. Als je elektrische fietsen hebt, kan dat wel prettig zijn. Die fietsen wegen vaak minstens 25 kilogram. En de tweewielers zitten goed vast. Mogelijk nadeel is dat je minder goed achteruit kunt kijken en je moet opletten bij het achteruit rijden. Je gaat dat paaltje achter de auto wat eerder raken.

Fietsendrager op de achterklep

Heb je geen trekhaak en kun je er geen installeren (of wil je dat gewoon niet), dan kun je de fietsen meenemen op een fietsendrager op de achterklep. Dan wordt er een fietsendrager die lijkt op de versie van een trekhaak, gemonteerd op de achterklep van de auto. Dat gaat met spanbanden of een klemconstructie. Je moet de fietsen meestal wel hoger tillen en veel van deze dragers zijn niet geschikt voor e-bikes. Deze dragers zijn vaak wel goedkoper, zeker als je anders speciaal voor de fietsendrager een trekhaak zou moeten installeren.

Fietsendrager op het dak

Je zag het vroeger vaker dan tegenwoordig. Maar ook met dakdragers kun je fietsen meenemen. Je moet dan wel een fietsendrager voor deze dragers kopen. Houd daarnaast rekening met de hoogte van de fietsen.

Bedenk dat je de fietsen op het dak van de auto moet tillen. Als je een hoge auto als een SUV of MPV hebt (om het nog maar niet te hebben over een echte terreinwagen of een busje), dan wordt dit waarschijnlijk al een krachttoer. Zeker als je een zwaardere e-bike hebt.

Let daarnaast tijdens het rijden ook op de grotere hoogte. De meeste viaducten en bruggen die je tegenkomt kunnen dat wel aan. Bij sommige parkeergarages of parkeerplaatsen staan portalen die te laag kunnen zijn voor jouw tweewieler(s).