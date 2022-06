Merken die actief zijn in de Formule 1 linken hun straatauto's graag aan de autosport. Soms behelst dat niet meer dan een sticker of speciale typeaanduiding. Mercedes-Benz besloot echter een heuse Formule 1-motor in een sportwagen te zetten. Vorige week presenteerde het merk het eindresultaat: de Mercedes-AMG ONE.

De Formule 1 is voor automerken al sinds jaar en dag het belangrijkste autosportpodium. Sinds het succes van de Netflix-serie Drive to Survive is dat belang alleen maar groter geworden. Zo besloot het grote Volkswagen-concern eerder dit jaar met de dochterondernemingen Audi en Porsche deel te nemen aan de Formule 1. Volkswagen-topman Herbert Diess wond er geen doekjes om en stelde dat deelname goed is voor de reputatie van het concern. Op die manier kan het de modellen van Audi voor meer geld verkopen.

Automerken leggen maar wat graag de link naar de Formule 1. Zo was Max Verstappen vorig jaar te zien in een TV-reclame voor de Honda HR-V, net zoals de in 1994 omgekomen drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna dat deed voor het Japanse merk.

Honda benadrukte bij de onthulling van de sportwagen NSX in 1990 dat Senna betrokken was geweest bij het afstellen van de auto. Alfa Romeo liet vorig jaar weten dat de wegligging van de Giulia GTA op de goedkeuring van oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen kon rekenen. Maar dergelijke links naar de Formule 1 vallen in het niet bij wat Mercedes uit de kast heeft getrokken.

Nog nooit ging een fabrikant zo ver in het nabootsen van een Formule 1-ervaring dan Mercedes

Motortransplantie geen eenvoudige klus

Mercedes-AMG heeft zoals gezegd doodleuk besloten een Formule 1-motor in zijn ONE te lepelen. Het gaat om een afgeleide van het blok dat gedurende het Formule 1-seizoen 2016 in gebruik was. Dat wil zeggen dat het een 1,6-liter motor met hybridetechniek is. Bij de benodigde aanpassingen kreeg AMG hulp van het team dat de Formule 1-motoren voor Mercedes bouwt. De motor krijgt ondersteuning van een viertal elektromotoren voor een totaal van 1.063 pk.

Zo'n motortransplantatie was geen eenvoudige opgave, aangezien dergelijke turbo-hybridemotoren niet voor 'normaal' gebruik zijn ontwikkeld. De blokken zijn weliswaar erg betrouwbaar, maar tegelijkertijd niet gebouwd om een heel autoleven mee te gaan. Het duurde dan ook fors langer dan verwacht om de ONE productieklaar te krijgen, want al in 2017 toonde Mercedes de eerste afbeeldingen van de auto.

De motor draait nu maximaal 11.000 toeren per minuut, wat alsnog uitzonderlijk is voor een auto voor op de openbare weg. Het grootste probleem voor de ontwikkelaars was de uitlaatgasnabehandeling, om de uitstoot binnen de perken te houden. Want ondanks dat de ONE een plug-inhybride is, is de uitstoot op papier alsnog een relatief forse 198 gram CO2 per kilometer.

Het uiterlijk van de AMG ONE is vooral functioneel

Compleet met DRS

De Mercedes-AMG ONE sprint in 2,9 seconden naar de 100 kilometer per uur, wat naar huidige maatstaven eens zo heel snel is. Het is vooral het gegeven dat je na slechts 15,6 seconden de 300 kilometer per uur aantikt dat indruk maakt. Voor wat het waard is: de ONE kan in theorie 18,1 kilometer geheel elektrisch afleggen.

Net zoals een Formule 1-wagen is ook de ONE opgebouwd rond een zogeheten monocoque van koolstofvezel. Het stuurwiel lijkt op het exemplaar dat Lewis Hamilton en Nico Rosberg in hun handen hadden. Met een druk op de knop kan - net als bij een echte Formule 1-auto - het drag reduction system (DRS) worden ingeschakeld.

Veel comfortverhogende zaken vind je niet aan boord. Eigenaren hebben de beschikking over elektrisch bedienbare ramen, airconditioning en - vanwege het gebrekkige zicht naar achter - een digitale achteruitkijkspiegel. Mercedes-AMG zal slechts 275 exemplaren van de ONE bouwen. Alle auto's zijn al jaren geleden uitverkocht. Naar verluidt hebben Hamilton en Rosberg er allebei een gekocht, net als Valtteri Bottas.

Het interieur van de Mercedes-AMG ONE lijkt niet erg op dat van reguliere Mercedessen.