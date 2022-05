In Rotterdam worden tienduizenden woningen bijgebouwd, maar er is geen ruimte voor nog meer auto's, scooters en fietsen. Hoe zorg je ervoor dat bewoners een deelfiets - of scooter pakken, zonder dat het een rommeltje wordt in de stad? We praten erover met de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove, die onder meer mobiliteit in haar portefeuille heeft.

"In 2017 werd Rotterdam overspoeld door fietsen van oBike en dat leidde tot veel overlast", vertelt Judith Bokhove. "Strooifietsen werd de bijnaam van de oBikes. Als gemeente trokken we daaruit de les dat we de regie over deelmobiliteit moesten nemen. Deelmobiliteit vinden we heel positief, maar wie er geen gebruik van maakte, moest er geen last van hebben."

Rotterdam heeft toen een vergunningstelsel opgetuigd voor aanbieders van deelmobiliteit in de openbare ruimte. Zo kan de gemeente sturen op overlast en verkeersveiligheid. Daarnaast zijn aanbieders verplicht om data te delen, zodat de gemeente inzicht heeft in de prestaties.

"De ervaringen met de huidige aanbieders zijn erg positief, "zegt Bokhove. "Er is goed gekeken naar waar en in welke aantallen fietsen en scooters beschikbaar moeten zijn en tot welk plafond de aanbieders kunnen doorgroeien."

Klagen tegen echte mensen

Vervolgens ging de gemeente eisen stellen op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit en klachtenafhandeling. Bokhove: "Als een deelfiets ergens verkeerd staat, kan stadsbeheer deze meenemen. Bij een scooter is dat niet zo eenvoudig. Daarom kunnen boa's voortaan boetes uitschrijven op basis van het scooterkenteken."

"Voor inwoners geldt dat zij bij klachten echt iemand aan de telefoon moeten krijgen; aanbieders kunnen dat niet afdoen met een formulier. Mensen moeten het idee hebben dat er snel iets met hun klacht gebeurt."

Het zogeheten geo fencing, oftewel het vooraf afgebakende gebied waarin de scooter kan worden achtergelaten, wordt ook steeds nauwkeuriger. "Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld parken of de directe omgeving van het Centraal Station netjes te houden."

Vergunningstelsel is voorbereid op deelsteps

Deelstepjes, die in de nabije toekomst waarschijnlijk worden toegelaten, zijn het tegenovergestelde van scooters. Ze zijn licht en handzaam, en in veel Europese steden slingeren de elektrische steps overal rond.

"Ik herken dat beeld, en daar zijn we waakzaam op", zegt Bokhove. "Het vergunningstelsel is voorbereid op de aanbieders van stepjes, dus voor hen gelden dezelfde strakke regels rondom aantallen, spreiding, overlast en het boetesysteem."



Het geofencing kan ook van pas komen bij deelsteps. Bokhove noemt Parijs als voorbeeld, waar op veel straathoeken het eerste parkeervak na het zebrapad gereserveerd is voor het achterlaten van stepjes. Alleen daar kunnen ze op slot worden gezet. Daardoor slingeren ze niet langer rond op trottoirs.

'Mooi dat de nieuwe generatie deelvervoer heeft omarmd'

De grote vraag is, of deelfietsen, -scooters en (op termijn) -stepjes daadwerkelijk het autogebruik terugdringen. Of worden ze vooral ingezet ter vervanging van het openbaar vervoer en wandelingen?

"Voor mij is het glas altijd halfvol", zegt Bokhove. "Ik vind het allereerst fantastisch om te zien dat er een nieuwe generatie is die deelmobiliteit omarmt en voor een schoon alternatief kiest om zich door de stad te verplaatsen. Uiteraard zijn er ook die de scooter pakken. Op basis van onze cijfers blijkt dat een kleine 30 procent van alle ritten ter vervanging van de auto is."

De wethouder vindt de aandacht voor deelvervoer sowieso gunstig. "Op die manier kunnen mensen wennen aan het gebruiken en delen van bijvoorbeeld een scooter in plaats van er een te bezitten. Daarnaast is deelvervoer schoon."

"De gebruikerservaring wordt ook steeds beter. Studenten van de Erasmus Universiteit kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van het Flits-programma. Dat is een app waarop ze hun ov-tegoed kunnen storten en zo van allerlei vervoersvormen gebruik kunnen maken."

Ook dat is volgens Bokhove een uitstekende manier om te wennen aan deelmobiliteit. En dat is belangrijk, omdat Rotterdam de komende jaren flink zal groeien. "Er komen tienduizenden woningen bij, maar we kunnen er niet nog eens evenzoveel fietsen, scooters of auto's bij hebben. Het is voor ons als stad zoveel efficiënter als we mobiliteit vaker delen."