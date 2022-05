De meeste honden vinden een rit met de auto prima. Maar honden ervaren autorijden toch echt anders dan mensen, vooral als het wat warmer wordt. Tips om je hond gemakkelijker en veiliger in de auto mee te nemen.

"Als je met de hond in de auto op pad gaat, let dan vooral op de weersituatie. Die kan immers snel veranderen", zegt Jeroen Oomen, trainer bij Kynologisch Nederland en auteur van het boek Hond in Huis. "Valt er ineens fel zonlicht in de auto, dan moet je er rekening mee houden dat de temperatuur flink en snel oploopt. Dat is niet alleen oncomfortabel voor de hond, maar ook gevaarlijk."

"Gelukkig hebben de meeste auto's tegenwoordig airco, maar als de frisse lucht niet goed bij de transportruimte van de hond kan komen, loopt de temperatuur daar op zonder dat je het zelf merkt. Je kunt voor de zekerheid een thermometer die je vanachter het stuur kunt aflezen ophangen bij de hond."

"20 graden is nog fijn voor een hond, maar de ideale temperatuur hangt sterk van het ras af. Een hond met een korte snuit die lastiger ademt, komt sneller in de problemen dan een hond met een lange snuit. Bovendien verschilt het ook nog eens per hond wat-ie kan hebben. Dat kun je alleen zelf inschatten. Tekenen van oververhitting zijn overmatig hijgen en kwijlen. Ben je lang op reis, stop dan af en toe voor een rondje in de schaduw."

Een koelmat of een koelhalsband helpt de temperatuur te beheersen.

Laat je hond niet in de auto achter, maar wees ook niet overbezorgd

Zeker in de zomermaanden komen regelmatig honden in de problemen doordat ze worden achtergelaten in een gloeiend hete geparkeerde auto. Toch is het geen schering en inslag, weet Dolf Vogelzang van Dierenambulance Kennemerland. "We zijn heel alert op dit soort meldingen, het kan heel snel erg heet worden in een auto. We hebben een speciale thermometer die we via het deurrubber naar binnen duwen."

"Niet alleen weten we dan of we actie moeten ondernemen, we kunnen de eigenaar later ook laten zien hoe heet het in de auto was. Toch hoef je ons pas te bellen als je weet dat een hond al langere tijd in een geparkeerde auto zit. Het kan best zijn dat de eigenaar alweer terug bij de auto is als wij komen aanrijden."

In de zogeheten Dog Mode toont het scherm in een Tesla de mededeling dat de airconditioning aanstaat en dat de eigenaar zo terug is. In de zogeheten Dog Mode toont het scherm in een Tesla de mededeling dat de airconditioning aanstaat en dat de eigenaar zo terug is. Foto: Tesla

Een bench moet niet te groot zijn, anders heeft het nog geen zin

Voor het vervoer van honden gelden in Nederland geen concrete regels; honden en andere huisdieren vallen onder 'lading'. Om te voorkomen dat de hond bij een aanrijding als projectiel door de auto vliegt, is een gesloten kooi - een bench - in de bagageruimte de veiligste plek. Maar wat is de beste bench?

Evelien van der Vinne van hondenbenchspecialist Kelders Kooien: "Er zijn veel benches te koop, ook van canvas, kunststof of draadstaal, maar voor de juiste bescherming in een auto is eigenlijk alleen een aluminium kooi geschikt. Veel mensen hebben de neiging een zo groot mogelijke bench te kopen, maar dat is niet goed. Hij moet alleen zo groot zijn dat een hond zich erin kan omdraaien, zelfs de hoogte is niet zo van belang."

Heeft een hond te veel ruimte om zich heen, dan vliegt hij bij een aanrijding door de bench en dan heeft de kooi nog geen zin. De prijs van een speciale autobench varieert van 350 tot 700 euro. Neem je de hond liever op de achterbank mee, zorg dan voor een harnas dat je vastzet aan het gordelslot.

Ook automerken hebben doorgaans accessoires for honden in het aanbod, zo ook Land Rover. Ook automerken hebben doorgaans accessoires for honden in het aanbod, zo ook Land Rover. Foto: Land Rover

Honden zijn lading, de regels verschillen per land

Overigens geldt in Europese landen verschillende wetgeving rondom het vastzetten van lading in de auto, en dus ook van honden. Als een loszittende hond een reëel gevaar vormt voor met name de bestuurder, dan kun je een bekeuring krijgen.

Twee landen hebben expliciete wetten voor hondenvervoer: in Tsjechië mag een hond niet op de voorstoel vervoerd worden, in Italië moet je als je meer dan één hond meeneemt verplicht een hondenrek of bench gebruiken.

Nog meer tips voor het meenemen van een hond in de auto Gaat je hond voor het eerst mee, maak dan eerst een korte rit om te kijken hoe de hond reageert. Volg desnoods een speciale 'reistraining'.

Heel jonge of oudere honden kunnen het best via een loopplank in de bagageruimte klauteren, als tillen niet gaat.

Ga je met een camper op pad, zet de hond dan ook goed vast en laat 'm niet door het interieur lopen tijdens de rit.

Neem een fles fris water mee en laat de hond af en toe drinken.

Is je auto voorzien van een airco die ook werkt als de auto geparkeerd is, maak dat dan duidelijk met een briefje achter de ruit. Zo voorkom je onnodige reddingsacties als je de hond achterlaat. Controleer uiteraard wel regelmatig of de koeling nog goed werkt.