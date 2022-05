Stinkt het in jouw auto? Na een grondige boen- en wasbeurt ruikt het interieur weer limoenfris. NU.nl vroeg deskundigen hoe je dat aanpakt en hoe je de juiste hulp- en reinigingsmiddelen moet gebruiken.

Broodkruimels in de bekleding, plakkende snoepjes in het dashboardkastje, een bananenschil die je vergeten bent onder de stoel vandaan te halen, de kinderen die met besmeurde schoenen instappen, een bezwete rug, de hond die achter in de bagageruimte in de zon zit te hijgen. Zelfs al klop je wekelijks de vloermatten uit en haal je regelmatig een stofdoek over het dashboard, op den duur hoopt vuil zich op en kan het in je auto gaan stinken.

Tel daar de grote schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur bij op en er ontstaat een vruchtbare bodem voor bacteriën die vieze luchtjes verspreiden. Die kun je maskeren met een (overheersende) luchtverfrisser, maar het is beter om de stank bij de bron aan te pakken.

De stoffering van het interieur kan wel tegen een stootje, zeggen deskundigen. "Moderne auto's worden veelal bekleed met synthetische materialen, die redelijk eenvoudig te reinigen zijn", aldus autobekleder en -restaurateur Peter van Egmond van Peet Classics.

"Toch zal zich op den duur vuil in de stoffering en het tapijt gaan hechten. Zand en vuil van onder je schoenen valt als het ware door de vezels van het tapijt omlaag. Hoe goed je ook probeert je auto schoon te houden, het lukt je nooit helemaal om al het straatvuil eruit te zuigen of te kloppen."

Vloermatten en tapijt krijg je zelf nooit helemaal schoon. Vloermatten en tapijt krijg je zelf nooit helemaal schoon. Foto: MINI

Rook- en hondenlucht zijn zeer hardnekkig

Als de vieze bekleding niet wordt gereinigd, ontstaat vroeg of laat een onaangename geur. En hoe langer je het vuil laat zitten, des te dieper de stank zich in de stoffering van de stoelen en de hemelbekleding nestelt. "In een enkel geval is de geur zo hardnekkig dat deze zelfs na herhaaldelijk grondig reinigen terug blijft keren", weet Van Egmond uit ervaring.

"We krijgen weleens auto's binnen waarin jarenlang gerookt is of honden zijn vervoerd. Hondenharen zijn ontzettend moeilijk om uit de stoffering te verwijderen en gaan bovendien overal in zitten. Zelfs in de binnenkant van de deuren, achter de bekledingspanelen, hopen hondenharen zich op."

Sigarettenrook ruik je nog lang in de auto. Sigarettenrook ruik je nog lang in de auto. Foto: Getty Images

Doe-het-zelf: 'Gebruik niet te veel water'

Zo'n hardnekkige stank komt gelukkig slechts in een enkel geval voor. Bij de meeste gebruikte auto's is een grondige reiniging van het interieur afdoende om een onaangename lucht te verhelpen. Het geheel knapt er niet alleen ruikbaar, maar ook zichtbaar van op. Een klusje dat je heel goed zelf kunt doen, als je over de juiste hulpmiddelen beschikt.

"Wat je bij het reinigen van een auto-interieur in elk geval niet moet doen, is te veel water gebruiken", waarschuwt car detailing-specialist Rob ten Brinke van Top-Seal Coating Concepts. "Dan duurt het een eeuwigheid voordat de bekleding weer droog is en ontstaan er juist weer andere geuren." Eigenlijk net als gewassen kleding die je te lang in de wasmachine laat zitten.

Kleurverlies door agressieve reinigingsmiddelen

"Om stoelbekleding te reinigen, gebruiken wij een stoomcleaner", vertelt Ten Brinke. "Alleen bij het hardnekkigste vuil is een reinigingsmiddel noodzakelijk." Maar niet iedereen beschikt over een stoomcleaner. "Je zou er eentje kunnen huren bij een bouwmarkt of doe-het-zelfzaak. Ook sommige huishoudelijke stoomreinigers zijn geschikt, al ben je voor de aankoop van een goede stoomreiniger voor textiel algauw een paar honderd euro kwijt."

Het is onverstandig om het interieur van je auto te lijf te gaan met een willekeurig huis-tuin-en-keukenmiddeltje. "Autobekleding is kwetsbaar voor agressieve reinigingsmiddelen", legt Ten Brinke uit. "Een willekeurige allesreiniger of willekeurig afwasmiddel kan al heel snel resulteren in kleurverlies van de bekleding. Gebruik daarom een reinigingsmiddel met een lage zuurgraad: een lage pH-waarde." Dergelijke reinigingsmiddelen zijn bijvoorbeeld te koop bij automaterialenzaken.

Ozonbehandeling als laatste redmiddel

Ziet het interieur er na een grondige reinigingsbeurt weer als nieuw uit, maar ruik je nog steeds vieze geurtjes? Dan kan het helpen om de interieurfilters te vervangen. Het kan bijvoorbeeld ook helpen om het aircosysteem door het garagebedrijf te laten reinigen.

Een laatste redmiddel om de stank te lijf te gaan, is een ozonbehandeling. Ozon breekt hardnekkige geuren af. Het is na die behandeling wel noodzakelijk om heel goed te ventileren, want het inademen van ozon is schadelijk voor je luchtwegen. Afhankelijk van de mate van verontreiniging kan een ozonbehandeling zes tot twaalf uur in beslag nemen. Maar dan ruikt het interieur van je auto echt weer als nieuw.