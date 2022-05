Mensen werken steeds vaker vanuit het buitenland, al dan niet vanaf een vakantieadres. Mag je daar met je Nederlandse rijbewijs gewoon de weg op? En hoe zit dat omgekeerd voor expats in Nederland?

Ben je tijdelijk voor werk in het buitenland, dan mag je overal in de Europese Unie met je Nederlandse rijbewijs achter het stuur kruipen. Dat geldt ook voor Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Daarbuiten kom je ook een heel eind met je rijbewijs. Wel doe je er verstandig aan een internationaal rijbewijs (IRB) aan te vragen.

Een autoverhuurbedrijf in de Verenigde Staten zou erom kunnen vragen, hoewel je daar in principe gewoon terecht kunt met je eigen rijbewijs. In een land als Suriname heb je je IRB nodig, omdat het Nederlandse rijbewijs slechts tot twee weken na aankomst geldig is. In Indonesië wordt je rijbewijs alleen geaccepteerd in combinatie met een IRB.

Geen zorgen bij emigratie

Emigreer je naar een EU-land, dan hoef je je niet direct zorgen te maken over de geldigheid van je rijbewijs. Dat kan gewoon in de portemonnee blijven zolang hij geldig is. Als je verloopdatum nadert, dan kun je het rijbewijs omwisselen voor een uit het land waar je dan woont.

Buiten de EU is het minder eenduidig, waardoor je zult moeten aankloppen bij de lokale autoriteiten. Woon je buiten de EU maar wel in een land waar het Nederlandse rijbewijs geldig is, dan kun je vanuit dat land een nieuw Nederlands 'papiertje' aanvragen zodra het origineel verlopen is.

Onthoud in alle gevallen dat je Nederlandse rijbewijs in het buitenland niet als identiteitsbewijs gebruikt kan worden. Daarvoor ben je aangewezen op je paspoort of ID-kaart.

Nog 185 dagen rondrijden

Andersom geldt dat mensen die in Nederland komen wonen nog enige tijd met hun buitenlandse rijbewijs een auto mogen besturen. Voor EU-rijbewijzen is dat een periode van vijftien jaar. Is het rijbewijs ouder dan vijftien jaar maar nog niet verlopen, dan mag het nog twee jaar gebruikt worden.

Voor mensen met een rijbewijs uit een land dat geen EU-lidstaat is, geldt dat ze nog 185 dagen mogen rijden met hun rijbewijs. Wel moet het rijbewijs geldig zijn.

Als iemand al in Nederland woont en het rijbewijs op dat moment in een ander EU-land wordt afgegeven, dan moet deze persoon dat rijbewijs omwisselen naar een Nederlands exemplaar.

De in de EU uitgegeven rijbewijzen kun je in de meeste gevallen omwisselen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een autorijbewijs (B) uit landen als het Verenigd Koninkrijk, Israël en Taiwan.